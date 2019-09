Znoj in kri v trenutku odločitve. Matjaž Kek Slovenijo vrača h koreninam.

Po ne najboljšem štartu v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 danes slovenske nogometaše čaka morda prelomna tekma letošnjega leta. Nabito polne Stožice, stoodstotna Poljska, ki je v prvih štirih tekmah upravičila vlogo favoritinje skupine G, in tekma, v kateri gre Slovenija v lov na izgubljene točke. Zdaj bo jasno, kdo je in kdo ni. Kot je že zdaj jasno tudi to, kako se namerava Matjaž Kek lotiti najpomembnejše tekme v svojem drugem selektorskem mandatu. S krvjo in znojem, če lahko sodimo po postavi, ki jo bo poslal na igrišče pred 15 tisoč bučnih gledalcev.

Po remiju v Izraelu, domačem remiju s Severno Makedonijo, porazu v Avstriji in visoki zmagi s 5:0 v Litvi, ki je malce razpihala oblačno vreme nad slovensko reprezentanco, najboljše slovenske nogometaše danes čaka tekma, ki bi lahko v marsičem začrtala njeno prihodnost v kvalifikacijah za naslednje veliko tekmovanje, na katero bomo prihodnje leto čakali že okroglo desetletje.

V goste prihaja Poljska, z njo pa njen glavni zvezdnik Robert Lewandowski. Tudi on je bil zagotovo razlog, da so na Nogometni zvezi Slovenije prodali kakšno vstopnico ali dve več, a nabito polne Stožice pomenijo predvsem to, da je slovenska nogometna reprezentanca spet pridobila zaupanje v zadnjih letih precej kritične domače nogometne javnosti. Predvsem po zaslugi selektorja, ki jo je kot zadnji popeljal na svetovno prvenstvo, Matjaža Keka. Res je, na veliko tekmovanje, in to kar na dve, se je s Slovenijo uvrstil tudi Srečko Katanec, pa je bil od malodane prvega in zagotovo zadnjega dne svojega drugega selektorskega mandata na udaru hudih kritikov. Tudi in predvsem zaradi ne najbolj posrečenega odnosa z javnostjo ter tudi z nekaterimi pomembnimi slovenskimi nogometaši.

Dozdajšnje tekme Slovenije in Poljske:

Prijateljska tekma (27. marec 1996):

Poljska : Slovenija 0:0



Poljska : Slovenija 2:0 (1:0)



Prijateljska tekma (18. februar 2004):

Slovenija : Poljska 0:2 (0:1)



Kvalifikacije za SP 2010 (6. september 2008):

Poljska : Slovenija 1:1 (1:1)



Kvalifikacije za SP 2010 (9. september 2009):

Slovenija : Poljska 3:0 (2:0)



Prijateljska tekma (14. november 2016):

Poljska : Slovenija 1:1 (0:1)

Selektor ima zaupanje javnosti, a jo hitro lahko izgubi

Jan Oblak spet verjame v Slovenijo. Foto: Morgan Kristan/Sportida Njegovemu nasledniku Tomažu Kavčiču je prav tako spodrsnilo na obeh ravneh, potem so na Nogometni zvezi Slovenije obrnili kompas proti Reki in nazaj pripeljali Mariborčana, ki je že pred desetletjem navduševal in navijačem izvabljal nasmeh na usta. Nič drugače ni niti tokrat, ko kljub ne najboljšemu štartu še vedno ima zaupanje javnosti in, kar ni niti najmanj zanemarljivo, tudi Jana Oblaka, ki spet prihaja na reprezentančne zbore in nima več težav z ramo.

Toda verjetno je tudi človeku, s katerim se Slovenci hvalimo ob letovanju na hrvaški obali, jasno, da bodo, tako kot zna večkrat povedati tudi sam, na koncu pomembni samo rezultati. Če teh ne bo, bo tudi on kmalu postal DJ Kek in bo vse dobro, kar je prinesel slovenskemu nogometu, hitro pozabljeno.

Slovenija, ki nestrpno čaka na novo veliko tekmovanje, je pred prelomnima tekmama. Če smo do zdaj lahko zamižali na eno oko in spregledali dejstvo, da še edini nismo igrali z najboljšo reprezentanco v svoji skupini, ob tem pa se tolažili, da smo pet točk zbrali ob treh gostujočih in samo eni domači tekmi, bo po septembrskem paketu obračunov s prvouvrščenima v skupini G tak izgovor, če na računu Slovenije ne bo novih točk, splaval po vodi.

Pred nami je ključna tekma leta

Če uporabimo floskulo, ki jo v športnem svetu poslušamo iz dneva v dan, in pozabimo na ponedeljkov obračun v Stožicah z drugouvrščenimi Izraelci, potem je jasno, da nas čaka ključna tekma letošnjega leta. To pa seveda pomeni tudi ključna tekma teh kvalifikacij.

Josip Iličić bi moral biti ključni kreator igre Slovenije v napadu. Kako razpoložen bo tokrat? Foto: Vid Ponikvar

Spomnimo, že čez dva meseca bo znano, ali bodo slovenski nogometaši prihodnje poletje v središču pozornosti ali pa tarče paparacev na mondenih španskih otokih.

Poljska je favorit skupine, Poljska je v prvih štirih tekmah štirikrat zmagala in še sploh ni prejela gola, Poljska v Stožice prihaja po nove tri točke, a Poljska je tudi premagljiva.

Zmaga bi čez noč lahko spremenila vse

"Nikoli ni bilo optimalno, a že prejšnje generacije so potrdile, da smo lahko zelo konkurenčni, ne glede na vse težave, ki jih imamo," je na uspehe, ki jih je Slovenija dosegala tudi pod njegovim vodstvom in še prej, med letoma 1998 in 2002, in predvsem to, na kakšen način je do njih prišla, večer pred tekmo opozoril tudi slovenski selektor. Seveda, Poljska je na papirju vrednejša od Slovenije, a še precej večji je bil prepad med njo in reprezentancami, ki jih je premagovala takrat.

Pred leti so nosilci njene igre, če izvzamemo Zlatka Zahovića, igrali v nič kaj zvenečih belgijskih, avstrijskih, drugoligaških nemških in po večini v slovenskih klubih, danes so njeni prvokategorniki zvezdniki najboljše španske, italijanske lige in tako naprej, ki so precej bolj zanimivi tudi za tuje novinarje, kar pove dovolj. Če so takrat padale Ukrajina, Romunija, Rusija, Italija in še kdo, potem lahko tudi tokrat Poljska.

Če bo Slovenija po zmagi v Latviji še drugič v nizu zmagala, se bo vrnila v igro za evropsko prvenstvo 2020. Foto: Reuters

Slovenija je tega vsekakor sposobna, po včerajšnjem remiju Makedonije in Izraela, ki ima s tekmo več na drugem mestu tri točke prednosti, pa so tri točke postale še toliko bolj mamljive. Z zmago bi Slovenci že ujeli Izraelce in - ob predpostavki, da ta doma premaga zadnjeuvrščeno Latvijo, v nasprotnem bi bilo še veliko bolje - ohranili točko zaostanka za Avstrijo.

Potem pa samozavestno v ponedeljek nad Izraelce, medtem ko bodo Poljaki in Avstrijci obračunali med seboj. Ob dveh zmagah in ugodnem razpletu tekem v skupini bi lahko Slovenija čez noč v rokah močno držala drugo mesto, ki ob koncu kvalifikacij pomeni tudi končni uspeh, ob tem pa bi bila celo blizu prvemu mestu.

"Kdo pa je rekel, da smo se prvemu mestu že odrekli," je večer pred tekmo v svojem slogu z nepomembno opazko, saj evropsko prvenstvo tako ali tako prinašata prvi dve mesti, novinarje nagovoril tudi selektor Slovenije. Če je mislil resno, potem gre danes po zmago.

Najbolj vredni nogometaši obeh reprezentanc:

Slovenija:

100 milijonov evrov - Jan Oblak (Atletico Madrid)

17 milijonov evrov - Josip Iličić (Atalanta)

6 milijonov evrov - Jasmin Kurtić (Spal)

6 milijonov evrov - Benjamin Verbič (Dinamo Kijev)

5,5 milijona evrov - Miha Zajc (Fenerbahče)

...



Poljska:

65 milijonov evrov – Robert Lewandowski (Bayern München)

40 milijonov evrov – Piotr Zielinski (Napoli)

40 milijonov evrov – Krzysztof Piatek (Milan)

35 milijonov evrov – Wojciech Szczesny (Juventus)

18 milijonov evrov – Grzegorz Krychowiak (Lokomotiva Moskva)

...



Vrednosti po oceni Transfermarkt.com.

V ogenj bo od prve minute šla borbena enajsterica

In s kakšno postavo se namerava lotiti Poljakov? Zadnji četrtkov trening v Stožicah je bil za javnost odprt samo 15 minut. Selektor je s tem skril karte, s katerimi se namerava lotiti Poljakov, a se nam je vseeno uspelo dokopati do informacij in tega, o čem razmišlja.

O tem, kdo bo stal med vratnicama, verjetno ni treba pisati. Mesto na levi strani obrambe bo namesto kaznovanega Bojana Jokića dobil Jure Balkovec, ki je za reprezentanco do zdaj zaigral samo enkrat. Kdo pa bo iz rok tokrat odsotnega kapetana dobil kapetanski trak, bomo izvedeli tik pred tekmo. Na desni strani ni presenečenje Petar Stojanović, podobno velja za Aljaža Struno in Miho Mevljo, ki sta par osrednjih branilcev tvorila na zadnjih štirih tekmah Slovenije in ga bosta tudi tokrat.

Na sredini bo zagotovo igral Jasmin Kurtić, verjetno pa bo ob njem stal tudi Rene Krhin. Če ne bo, naj bi ta naloga doletela Denisa Popovića. Na levi strani v formaciji 4-3-2-1 selektor bojda koleba med Benjaminom Verbičem in Miho Zajcem. Na desni bo od prve minute igral Roman Bezjak, ki se je reprezentanci tokrat pridružil naknadno in sploh prvič, odkar ima Slovenija novega selektorja.

Roman Bezjak pod vodstvom zdajšnjega selektorja ni odigral še niti minute, na tokratno akcijo pa je bil vpoklican naknadno, a naj bi zdaj zaigral od prve minute. Foto: Reuters

Za napadalcem je seveda zacementiran Josip Iličić, v napadu pa bo prednost pred strelsko razpoloženima Andražem Šporarjem in Timom Matavžem dobil ne tako strelsko razpoloženi, a zato vedno zelo borbeni Robert Berić.

Podatek, ki ob še nekaj imenih v začetni enajsterici tudi najbolj laičnim nogometnim opazovalcem jasno nakazuje, kako se nameravata Slovenija in njen selektor lotiti izpita leta. Borbeno, do zadnje kaplje znoja in tudi krvi, če bo potrebno. Na tak način, kot je vedno prihajala do najboljših rezultatov. Slovenija se torej vrača h koreninam.

Slovenija - Poljska

Danes ob 20.45. Štadion Stožice v Ljubljani, kapaciteta 15 tisoč. Sodnik: Sergej Karasev (Rusija).



Verjetni začetni postavi:

Slovenija: Oblak; Balkovec, Mevlja, Struna, Stojanović; Kurtić, Krhin (Popović); Verbič (Zajc), Bezjak; Iličić; Berić. Selektor: Matjaž Kek.

Poljska: Fabianski; Kedziora, Pazdan, Bednarek, Bereszynski, Zielinski, Klich, Krychowiak, Grosicki, Piatek, Lewandowski. Selektor: Jerzy Brzeczek.

Koliko točk pričakujete od Slovenije na tekmah proti Poljski in Izraelu? Šest 51,50% +

Štiri 22,64% +

Tri 8,49% +

Dve 2,91% +

Eno 7,36% +

Nobene 7,11% +

