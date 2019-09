Sijajen prizor ob začetku najtežjega tedna v letu Matjaža Keka

Slovenski nogometaši so pod vodstvom Matjaža Keka danes resno pljunili v roke in se lotili priprav za verjetno prelomni tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Septembrski domači tekmi proti Poljski in Izraelu. Še preden se je začelo zares, je za navdušenje poskrbel selektorjev pomočnik Igor Benedejčić.

Potem ko je uro pred predvidenim začetkom prvega treninga v polni zasedbi na pripravah za petkovo tekmo s Poljsko in ponedeljkovo z Izraelom, obe bosta v Stožicah, Gorenjsko zajela huda nevihta, je trening nekaj časa celo visel v zraku, a potem se je nebo najboljših slovenskih nogometašev usmililo.

Malo pred začetkom treninga je namreč nehalo deževati, tako da so lahko nogometaši na brezhibni zelenici Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju normalno trenirali.

Ekspresno okrevanje Igorja Benedejčića

Kdo ve, morda je to simboličen znak, da podobno sledi tudi z najboljšo slovensko reprezentanco, ki kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 ni začela dobro in ima zdaj priložnost, da prežene črne oblake, ob tem pa nanjo posijejo močni sončni žarki. Teh tokrat sicer nismo dočakali, smo pa zato zagledali še lepši prizor. Selektorjevega pomočnika Igorja Benedejčića, ki je očitno povsem okreval po junijski možganski kapi in je energično pomagal pri vodenju treninga.

Prisotnost Igorja Benedejčića je v dobro voljo spravilo tudi slovenske reprezentante. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

"Tudi to nam bo zagotovo dalo dodatnih moči, da bomo tokrat uspešni. Vsi smo veseli, da se je vrnil in zdrav. To je najpomembnejše," je svojega regijskega soseda pozdravil najboljši strelec Slovenije v zadnjem letu, primorski vezist turškega Fenerbahčeja Miha Zajc.

Trening si je prišlo ogledati tudi nekaj šolarjev, ki so na prvi šolski dan prišli pozdraviti slovenske reprezentante, a ni videlo tistih dveh, ki sta najbolj priljubljena, Jana Oblaka in Josipa Iličića. Z naskokom najvrednejša slovenska nogometaša sta skupaj s peterico preostalih moči nabirala v fitnesu. Videti ni bilo niti napadalca Roberta Berića, čigar pot iz Francije se je nekoliko zavlekla, zato je prvi trening zamudil.

Prišel je tudi predsednik NZS

Na trening je prišel nogometaše pogledati tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Tekmi, po katerih gre lahko Sloveniji navzgor ali navzdol, s tem pa bi se še malce zatresel njegov že tako omajan ugled v slovenski nogometni javnosti, sta seveda zelo pomembni tudi zanj.

Nogometašem je prišel srečo zaželeti tudi predsednik NZS Radenko Mijatović. Foto: Vid Ponikvar

Še prej slaba novica. Iz Rusije je prišla potrditev, da selektor tokrat zagotovo ne bo mogel računati na mladega vezista Jako Bijola, ki se je poškodoval na nedeljski tekmi svojega moskovskega CSKA.

Veliko bolj vesel je bil Matjaž Kek zaradi tega, ker napetosti v njegov tabor ni prineslo pesto dogajanje ob zadnjem dnevu poletne nogometne tržnice. Svoj status so že pred časom razrešil vsi njegovi varovanci. No, praktično vsi. To je danes tudi uradno uspelo še Mihi Mevlji, ki je ruski Zenit zamenjal za ruski Soči, a to očitno opravil že prej, saj je na prvem treningu normalno treniral. Dobra novica zanj in dobra za selektorja. Branilec, ki je v zadnjih tekmah igral pomembno vlogo v slovenski obrambi, je razrešil svoj status, s katerim v zadnjem času ni mogel biti zadovoljen, in bo zato lahko še toliko bolj osredotočen na septembrski preizkušnji.

Koliko točk pričakujete od Slovenije na tekmah proti Poljski in Izraelu? Šest 49,30% +

Štiri 28,17% +

Tri 8,45% +

Dve 1,41% +

Eno 4,23% +

Nobene 8,45% +

Po petardi v Rigi je lažje, a še vedno težko

Tekmi proti Poljski in Izraelu bosta namreč ključni. Po junijski zmagi nad Latvijo Slaviše Stojanovića v Rigi s 5:0 so Slovenci sicer lahko malce lažje zadihali, a v skupini G so še vedno v precej zahtevnem položaju. Pred tem so dvakrat remizirali in enkrat izgubili, zato so s petimi točkami na četrtem mestu. Vodilna Poljska, ki je z 12 točkami stoodstotna, je brez konkurence na vrhu. Izrael in Avstrija sta veliko bližje. Prvi ima dve točki, druga pa točko naskoka pred Slovenijo.

Jasno je torej, da lahko Slovenija v septembru skoči povsem pod vrh, ob zanjo senzacionalnem razpletu pa celo na vrh, a še nekaj več možnosti obstaja, da zgrmi globoko v prepad. V primeru poraza proti Poljski, ki na čelu z Robertom Lewandowskim v Ljubljano prihaja po nič drugega kot zmago, bi bili lahko Slovenci ob predvidenih zmagah Izraela nad Makedonci in Avstrije nad Latvijci doma že v petek zvečer v precej slabšem položaju, kot so danes.

Jasno je, pred Slovenijo, ki na novo veliko tekmovanje ob zvezdnikih madridskega Atletica, Milana, milanskega Interja, Borussie Dortmund in še nekaterih velikih klubov, za katere so v zadnjem desetletju igrali (in še igrajo) slovenski nogometaši, čaka od leta 2010, so ključni izpiti. Kako bo z njimi opravila, pa bomo vedeli že čez teden dni, ko bo prestopila prag polovice poti izredno strnjenih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020.

Tim Matavž se je po enoletni odsotnosti v reprezentanco vrnil nasmejan. Foto: Vid Ponikvar

Tim Matavž: Začnimo z nabiranjem točk

"Vemo, v kakšnem položaju smo in kaj nas čaka. Res je, da sta pred nami zahtevni tekmi, a moramo začeti nabirati točke, če hočemo kaj narediti. Vsak igralec si želi nastopiti na velikem tekmovanju in vsi bomo naredili vse, da nam to uspe. Verjamem, da bomo pokazali pravo borbenost in dobro igro. Da bomo uspešni," se s tem strinja tudi z 10 goli še vedno najboljši strelec v zdajšnji zasedbi slovenskih reprezentantov Tim Matavž, ki se je v reprezentanco vrnil po enoletni odsotnosti.

Izkušeni napadalec je tudi eden redkih od zdajšnjih reprezentantov, ki se lahko pohvali z igranjem na velikem tekmovanju. Na svetovnem prvenstvu leta 2010 je igral pod vodstvom zdajšnjega selektorja. Sanjsko bi bilo, če bi skupaj dočakala še enega.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020, skupina G:

Spored:

5. september 2019:

Izrael – Severna Makedonija



6. september 2019:

Slovenija – Poljska

Avstrija – Latvija



9. september 2019:

Slovenija – Izrael

Poljska – Avstrija

Latvija – Severna Makedonija



10. oktober 2019:

Latvija – Poljska

Severna Makedonija – Slovenija

Avstrija – Izrael



13. oktober 2019:

Slovenija – Avstrija

Poljska – Severna Makedonija



15. oktober 2019:

Izrael – Latvija



16. november 2019:

Slovenija – Latvija

Izrael – Poljska

Avstrija – Severna Makedonija



19. november 2019:

Poljska – Slovenija

Latvija – Avstrija

Severna Makedonija - Izrael

Lestvica: