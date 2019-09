V živo: zadnji dan prestopnega roka je pljusknil tudi v tabor Matjaža Keka

No, pa se je zadnji dan poletne nogometne tržnice dotaknil še reprezentance, ki je ravno danes na Brdu pri Kranju začela s pripravami na nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, v petek bo v Stožicah najprej gostila Poljsko, v ponedeljek pa še Izrael. Prestop je uspel izkušenemu branilcu Mihi Mevlji, ki se je pri ruskem Zenitu znašel na stranskem tiru, zdaj pa se seli v vrste tekmeca v ruski premier ligi, k Sočiju. Zenit slovenski branilec zapušča po 43 nastopih.

Miha Mevlja will officially be joining @pfcsochi permanently after a deal was struck.



Thank you for your services and best of luck down south, Miha!



More details at https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/kBMM2u8dDW