Kek prosi župana, da v Ljudski vrt vrne reprezentanco #video

Slovenska nogometna reprezentanca igra domače dvoboje v kvalifikacijah za EP 2020 le v Ljubljani. Selektor Matjaž Kek se dobro spominja, kako se je pred leti najbolje počutila v Ljudskem vrtu in tam dosegala zgodovinske uspehe. Reprezentanco bi rad znova vodil v Mariboru, a se zaveda vseh ovir, ki ji to preprečujejo.

Ljudski vrt je bil pred leti domača trdnjava Kekove čete, ki si je v Mariboru priigrala nastop na SP 2010. Zlata Katančeva generacija je imela svojo trdnjavo za Bežigradom, znamenita Kekova "afriška" zasedba pa v Ljudskem vrtu. Odkar se je Mariborčan vrnil na vroči stolček slovenske izbrane vrste, še ni vodil reprezentance v rojstnem mestu.

Na novinarski konferenci, ki je pred septembrskim nadaljevanjem kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020 potekala prav v Mariboru, se je posvetil tudi vprašanju, kdaj bo izbrana vrsta spet dejavna v Ljudskem vrtu.

"Upam, da je to eden izmed začetkov vračanja reprezentance v Maribor. Treba je korektno povedati, da se bo to zgodilo, ko bodo dani vsi pogoji, ki se pač danes zahtevajo v organizaciji tekem na najvišji ravni. Sem pa prepričan o tem, da se bo to zgodilo. Treba je podžgati lokalnega župana, da se čim prej obnovi Ljudski vrt. To je želja nas Mariborčanov in pa upam, da tudi nogometne Slovenije. Potem pa je stvar dogovorov in nekega razporeda, kje se bo odigrala kakšna tekma," je dejal Matjaž Kek in prosil mariborskega župana Sašo Arsenoviča, naj pohiti z obnovo osrednje tribune Ljudskega vrta, zaradi katere Evropska nogometna zveza (Uefa) že nekaj časa miži na eno oko, ko NK Maribor igra večje evropske tekme.

Kje bi morala igrati slovenska reprezentanca največje tekme? V Celju. 4,64% +

V Ljubljani. 25,83% +

V Mariboru. 66,89% +

Vseeno je. 2,65% +

Predsednik NZS: Ko bo Ljudski vrt prenovljen ...

Veselje Dareta Vršiča, ko je z nepozabnim izvajanjem prostega strela leta 2011 prelisičil srbskega vratarja. Foto: Vid Ponikvar Ko je Kek zadnjič vodil Slovenijo v Ljudskem vrtu, je v Mariboru pisal zgodovino. Leta 2011 je premagal Srbijo (1:0). Odločilen zadetek je dosegel Dare Vršič, Samir Handanović pa je ubranil strel z bele točke Nemanji Vidiću. To je bila sploh prva zmaga slovenske reprezentance nad tekmecem, nastalim na pogorišču nekdanje Jugoslavije, nato pa je Kek zapustil stolček. Zadnja tekma Slovenije v Mariboru je bila odigrana leta 2015, ko je takratna Katančeva četa na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za EP 2016 remizirala proti Ukrajini (1:1).

Če bo Maribor hotel gostiti kvalifikacijske dvoboje slovenske izbrane vrste, bo moral torej poskrbeti za prenovo zahodne, spomeniško zaščitene tribune. Selektor Kek je dober teden pred dvobojem s Poljsko ponovil besede predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenka Mijatovića, ki je o tem, kdaj bo Slovenija odigrala kvalifikacijske tekme v Mariboru, lani v pogovoru za Sportal povedal: "Za zdaj se tekme reprezentance igrajo v Stožicah. Ko bo Ljudski vrt prenovljen in ko bo zahodna tribuna Ljudskega vrta urejena, ne izključujemo možnosti, da bi se tekme lahko igrale drugje."

Izjemno zanimanje za spektakel proti Poljski

Prihodnji teden bo v Sloveniji gostoval veliki zvezdnik Bayerna in poljskega nogometa Robert Lewandowski. Foto: Reuters Čeprav slovenska reprezentanca statistično gledano v Stožicah ni tako uspešna, kot je bila pred leti za Bežigradom oziroma v Ljudskem vrtu, že dalj časa pa se državnim tekmam izogibajo tudi najbolj glasne navijaške skupine, je selektor Kek prepričan, da bi lahko privrženci reprezentance 6. in 9. septembra v Stožicah pričarali vroče vzdušje in pomagali Kekovim izbrancem do uspešnega rezultata.

Da bi lahko ljubljanski stadion spektakel proti poljskim zvezdnikom – največji igrajo v napadu (Robert Lewandowski iz Bayerna, Arkadiusz Milik iz Napolija in Krzysztof Piatek iz Milana) – pričakal nabito poln, namiguje prodaja vstopnic. Čeprav je do dvoboja še več kot teden dni, je bilo do torka prodanih že več kot devet tisoč vstopnic. Več kot polovica razpoložljive kapacitete sedišč.

Kek je v Ljudskem vrtu ponižal Poljsko

Matjaž Kek želi septembra doma premagati tako Poljsko kot tudi Izrael. Če bi ponovil rezultat proti Poljakom izpred desetih let ... Foto: Sportida Slovenija je po štirih krogih kvalifikacij na četrtem mestu. Zbrala je pet točk, kar sedem manj od vodilne Poljske, dve manj od Izraela, ki ga bo gostila 9. septembra, in eno manj od Avstrije.

"V teh kvalifikacijah nam manjkajo točke proti Severni Makedoniji (1:1 v Ljubljani). Izziva in motiva je zadosti. Kdor ga nima, bo imel težave z mano, z okoljem. Če ti ni reprezentanca dovolj velik izziv, potem je vse zastonj. Vedno se je znalo ceniti, ko oblečeš dres in greš za reprezentanco do konca. V Bežigradu in Ljudskem vrtu se je to videlo, upam, da se bo tudi v Stožicah," si Kek želi, da bi 6. septembra Poljake v Stožicah pričakalo vroče vzdušje, ki bi gostom dajalo vedeti, da so navijači 12. igralec Kekove čete.

Zanimivo je, da je Poljska pred skoraj natanko desetimi leti (9. septembra 2009) že gostovala za točke v Sloveniji. Tudi takrat je reprezentanco vodil Matjaž Kek, domače tekme pa je igrala v Ljudskem vrtu, saj Stožice sploh še niso bile dokončane. Slovenija je zmagala s prepričljivih 3:0 in se še za korak približala uresničitvi južnoafriških sanj. Bo deset let pozneje Poljska doživela razočaranje še v Ljubljani?