Kek prečrtal osmerico, vrnil Matavža in našel zamenjavo za Jokića

Seznam kandidatov za tekmi s Poljsko in Izraelom

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam kandidatov za prihajajoči kvalifikacijski tekmi za EP 2020 proti Poljski in Izraelu. Na seznamu ni velikih sprememb. Med najboljše se vračata Tim Matavž in Martin Milec, konkurenco v obrambni vrsti je okrepil Uroš Korun. Za tekmo proti Poljski zaradi kazni ne bo prišel v poštev kapetan Bojan Jokić.

Klubsko obarvan bo še ta teden, nato pa bodo v ospredju nogometnega dogajanja reprezentančni dvoboji. Kvalifikacije za EP 2020, v katerih je Slovenija na štirih dvobojih osvojila pet točk, na poletni oddih pa se odpravila dobre volje, saj je v Rigi napolnila mrežo Stojanovićevi Latviji (6:0), bodo vstopile v odločilen jesenski del. Izbranci Matjaža Keka ostajajo v boju za dve najvišji mesti, ki zagotavljata nastop na Euru. Prihodnji petek bo v Stožicah gostovala prva favoritinja skupine Poljska. Kdo se ji bo zoperstavil?

Kandidati za tekmi proti Poljski in Izraelu: Vratarji: Vid Belec (Apoel Nikozija, Cip), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa), Nejc Vidmar (Olimpija) Branilci: Jure Balkovec (Empoli, Ita), Miha Blažič (Ferencvaroš, Mad), Bojan Jokić (Ufa, Rus), Uroš Korun (Piast Gliwice, Pol), Miha Mevlja (Zenit, Rus), Martin Milec (Maribor), Aljaž Struna (Houston Dynamo, ZDA), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, Hrv) Zvezni igralci: Jaka Bijol (CSKA Moskva, Rus), Josip Iličić (Atalanta, Ita), Jasmin Kurtić (Spal, Ita), Denis Popović (Zürich, Švi), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukr), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur) Napadalci: Robert Berić (St. Etienne, Fra), Tim Matavž (Vitesse, Niz), Andraž Šporar (Slovan Bratislava, Slk), Luka Zahović (Maribor)

Jokića bo nadomestil Balkovec

Jure Balkovec se je pred odhodom v Italijo dokazal v dresu Domžal. Foto: Žiga Zupan/Sportida Selektor Kek je seznam kandidatov za septembrski tekmi predstavil na Osnovni šoli bratov Polančičev v Mariboru, kjer je kot učenec nabiral znanje med letoma 1968 in 1976, ob 13. uri predstavil imena kandidatov, s katerimi namerava prihodnji mesec zagreniti življenje Poljski in Izraelu.

V nasprotju z zadnjim seznamom, bilo je pred dobrima dvema mesecema, reprezentanti poleti niso veliko menjali klubskih okolij. Obrambni steber Miha Mevlja je ostal v Rusiji, a se iz Rostova vrnil v Sankt Peterburg k Zenitu, kjer za zdaj bolj ali manj sedi na klopi.

Levi bočni igralec Jure Balkovec, ki bi lahko proti Poljski dočakal enega najpomembnejših trenutkov, saj kapetan Bojan Jokić zaradi kazni rumenih kartonov ne bo smel nastopiti, se je pred začetkom sezone iz Verone preselil v Empoli, tako da nadaljuje igranje v serie B. Ostal je v drugi ligi, ob odsotnosti Jokića pa je prvi kandidat za uvrstitev v začetno enajsterico na tekmi proti Poljski. To je potrdil tudi Matjaž Kek, tako da je pred 24-letnim Belokranjcem vrhunec reprezentančne kariere.

Prečrtal je osmerico Za razliko od zadnjega seznama na njem ni Nemanje Mitrovića, ki se ga omenja v povezavi s prihodom v vrste NK Maribor, Andraža Struno, Damjana Boharja, Domna Črnigoja, Adama Gnezdo Čerina, Jona Gorenca Stankovića, Reneja Krhina in Žana Majerja.

Včasih je na levem boku v reprezentanci občasno igral tudi Andraž Struna, ki pa še išče novi klub, tako da tokrat ni prišel v poštev. Jokić redno igra v Rusiji, kjer je kapetan Ufe, a bo lahko zaradi kazni rumenih kartonov kandidiral le za drugi dvoboj z Izraelom (9. septembra).

Razpored Slovenije do konca kvalifikacij za EP 2020: 6. september 2019: Slovenija - Poljska

9. september 2019: Slovenija - Izrael

10. oktober 2019: Severna Makedonija - Slovenija

13. oktober 2019: Slovenija - Avstrija

16. november 2019: Slovenija - Latvija

19. november 2019: Poljska - Slovenija

Belec brani redno in navdušuje

Vid Belec se v nasprotju s prejšnjo sezono lahko pohvali z redno tekmovalno formo v klubskem dresu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kar zadeva formo reprezentantov, je lahko selektor Kek zelo zadovoljen z vratarji. Jan Oblak, ki ima s Slovenijo velike načrte, saj želi zaigrati na evropskem oziroma svetovnem prvenstvu, ostaja v vratih madridskega Atletica neprekosljiv v Španiji, izjemno pa je napredoval njegov starejši stanovski kolega Vid Belec.

V prejšnji sezoni ni za Sampdorio branil niti enkrat, zdaj pa se dokazuje v vratih ciprskega prvaka Apoela, s katerim bi lahko v kvalifikacijah za ligo prvakov priprl vrata donosnega napredovanja Ajaxu. Na prvi tekmi v Nikoziji je ubranil pet strelov in se izkazal-

Ohranil je vloge prvega rezervnega slovenskega reprezentančnega vratarja, seznam trojicev vratarjev, ki jih v izbrani vrsti vodi Borut Mavrič, pa je dopolnil kapetan Olimpije Nejc Vidmar.

Brez Črnigoja in Krhina

Denis Popović, ki postaja vedno bolj pomemben člen zvezne vrste izbrane vrste pod vodstvom Keka, se je poleti iz Rusije preselil v Švico. Foto: Peter Podobnik/Sportida Na zadnji kvalifikacijski tekmi je v zvezni vrsti navdušil Domen Črnigoj in se kar dvakrat - to je v Rigi uspelo tudi Josipu Iličiću, ki je bil v prejšnji sezoni v življenjski formi - vpisal med strelce. Primorcu v tej sezoni v Švici ne cvetijo rožice. Pri Luganu (še) ni ujel tekmovalnega ritma, tako da se ni znašel na seznamu.

Po novem v švicarskem prvenstvu igra tudi njegov rojak Denis Popović. Pot ga je iz Rusije vodila v Zürich, kjer igra redno. Povsem drugače je na zahodu Francije v Nantesu, kjer Rene Krhin po velikih zdravstvenih težavah, zaradi katerih v zadnjih mesecih ni stopil na igrišče, ne kandidira za srečanja. Krhina ni tudi na aktualnem seznamu reprezentančnih kandidatov.

Malce bolj zadovoljen je lahko Miha Zajc, svojevrstni naslednik primorskega soseda Valterja Birse, ki ostaja v resnih načrtih turškega velikana Fenerbahčeja.

V napadu se je v uvodnih tednih sezone najbolj razigral Andraž Šporar na Slovaškem, Tim Matavž in Haris Vučkić opozarjata nase na Nizozemskem, ogromno izkušenj v reprezentanci premore zlasti Primorec, ki se je tudi znašel na seznamu, Robert Berić bo prvenstven izziv s St. Etiennom ta teden opravil šele v sredo, Luka Zahović pa je po težko pričakovani vrnitvi hitro našel način, kako spravljati žoge v mrežo. Zadržal je mesto na reprezentančnem seznamu kot eden izmed redkih predstavnikov Prve lige Telekom Slovenije. To sta le še njegov klubski soigralec Martin Milec in pa vratar Olimpije Vidmar.

Izmed kandidatov za igro v napadu z zadnjega reprezentančnega seznama se je zadnji konec tedna med strelce vpisal le Luka Zahović. Foto: Miloš Vujinović/Sportida