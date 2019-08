Vstopnice že na voljo: slovenski nogometaši vas septembra spet potrebujejo

V STOŽICAH GOSTUJETA POLJSKA IN IZRAEL

Na začetku septembra bo spet na delu naša nogometna reprezentanca. Naši najboljši nogometaši bodo 6. in 9. septembra odigrali pomembni kvalifikacijski tekmi s Poljsko in Izraelom. Oba obračuna bosta v Stožicah, kjer se obetata nova praznika slovenskega nogometa, za katera so že na voljo paketne vstopnice. Vsi se zavedamo, da bosta septembrski tekmi proti vodilnima ekipama skupine G v Stožicah ključni.