Jan Oblak ruši rekorde in piha na dušo čudežnemu najstniku

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je novo poglavje z madridskim Atleticom, ki je poleti močno prevetril in osvežil slačilnico, začel z odliko. Rdeče-beli so v nedeljo odpravili prekletstvo gostovanja pri Leganesu in se povzpeli tik pod vrh španskega prvenstva, Škofjeločan, ki v tej sezoni sploh še ni prejel zadetka, pa kot tuji vratar postavlja nove mejnike v la ligi.

Selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek je lahko, kar zadeva formo največjega aduta med vratnicama, zadovoljen in spokojno miren. Jan Oblak, največji ponos slovenskega nogometa, ki spada med najboljše čuvaje mreže na svetu, je v novo sezono vstopil prepričljivo.

V luči bližajočega se reprezentančnega spopada, ko se bosta 6. septembra v Stožicah v kvalifikacijah za EP 2020 udarili Slovenija in Poljska, je to zelo pomemben podatek. Najboljši poljski strelec Robert Lewandowski je namreč v izvrstni formi. Bayern je v dveh krogih nemškega prvenstva dosegel pet zadetkov, prav pod vsakega pa se je podpisal napadalec iz Poljske.

Ubranil vse, kar se je ubraniti dalo

Jan Oblak je zelo pomemben člen v izbrani vrsti Slovenije, ki jo prihodnji mesec čakata dva zelo pomembna izpita. Foto: Vid Ponikvar Če je izkušeni Varšavčan prvi favorit za ubranitev naslova najboljšega strelca bundeslige, pa je v Španiji podobno, kar zadeva napoved o tem, kdo bo prejemnik nagrade zamora. V la ligi jo prejme vratar tistega kluba, ki v sezoni prejme najmanj zadetkov, že štirikrat zapored pa je končala v rokah 26-letnega Slovenca. Zadržal je status "zidu", s katerim spravlja v obup tekmece.

Z vidno spremenjeno zasedbo Atletica, ki se še spoznava in še ni povsem osvojila vseh zahtev trenerja Diega Simeoneja, je vknjižil dve zaporedni zmagi z 1:0. Najprej je v sosedskem obračunu ugnal Getafe (1:0), nato pa v gosteh še mestnega tekmeca Leganes (1:0). Škofjeločan je na omenjenih tekmah ubranil vse, kar se je ubraniti dalo, za nameček pa mu je bila naklonjena še sreča, saj se je na obeh tekmah zatresel okvir njegovih vrat.

Atletico odpravil prekletstvo Butarqueja

Zadetek za zmago je dosegel Vitolo. Foto: Reuters Navijače Atletica je zelo razveselila zmaga nad Leganesom. Bila je tesna, priborjena šele v 71. minuti, tekmec pa se je na domačem igrišču pred polnimi tribunami za španske razmere manjšega stadiona Butarque (zbralo se je okrog 11 tisoč gledalcev) še enkrat izkazal za zelo neugodnega. Los Colchoneros so končno odpravili prekletstvo gostovanja pri mestnem tekmecu. Na zadnjih treh gostovanjih niso dočakali zmage, ampak vedno remizirali (1:1, 0:0 in 0:0), s tem pa izgubljali pomembne točke v boju za naslov prvaka. Tokrat je bilo drugače.

Dolgo časa je kazalo, da bo Leganes ponovno prekrižal načrte favoritu, a sta Joao Felix in Vitolo menila drugače. Mladi Portugalec, ki ga je Atletico to poletje kupil od Benfice za vrtoglavih 126 milijonov evrov, je hitro postal prvi zvezdnik kluba. Proti Leganesu je zablestel v 71. minuti, ko je prodrl po desni strani in imenitno zaposlil Vitola, ta pa je zatresel mrežo gostiteljev in poskrbel za nadaljevanje zmagovitega niza Atletica. Končno je padla trdnjava Butarque.

Simeone presenetil s postavitvijo

Diego Simeone je popeljal izbrance do nove tesne, a toliko bolj sladke zmage. Foto: Reuters Trener Simeone v tej sezoni računa na zelo spremenjeno zasedbo. Največje razlike so v obrambni vrsti, kar je na pleča Oblaka, ljubljenca navijačev Atletica, natovorilo dodatno breme in odgovornost. V zadnji vrsti ni več Diega Godina (Inter), Lucasa Hernandeza (Bayern), Filipeja Luisa (Flamengo) in Juanfrana (Sao Paulo). Prišli so novinci. Novi levi bočni branilec je Brazilec Renan Lodi (Athletico Paranaense), desni bočni branilec je Anglež Kieran Trippier (Tottenham), v osrednjem delu zadnje vrste pa sta po novem tudi Španec Mario Hermoso (Espanyol) in Brazilec Felipe (Porto).

Časa za uigravanje ni bilo veliko, Atletico pa je z nekaterimi uspehi na pripravljalnih tekmah, še vedno je svež spomin na nepozabnih 7:3 proti Realu v ZDA, že dal vedeti, da bo zmogel slediti najvišjim ciljem tudi brez nekdaj nepogrešljivih velemojstrov v obrambi. Atletico še vedno zelo težka prejema zadetke.

Oblak: Felix lahko postane eden najboljših na svetu

Joao Felix se je izkazal s podajo za zmagoviti gol. Foto: Reuters Oblak, ki je proti Leganesu zbral štiri obrambe, ima še vedno nedotaknjeno mrežo. V nedeljo je poveljeval obrambi v drugačni postavitvi, saj se je Simeone zaradi kaznovanega Lodija odločil za postavitev 3-1-4-2 (oziroma 3-5-2). Pred njim so se znašli trije ''osrednji'' branilci, Stefan Savić, Jose Maria Gimenez in pa Hermoso. Trippier je deloval na desni strani zvezne vrste, na povsem levo stran pa se je preselil Saul Niguez.

Simeone je presenetil z izborom, ki pa je prinesel rezultat. Po tekmi se je znova častilo mojstrstvo 19-letnega Felixa. O njegovem potencialu je po zmagi spregovoril tudi Oblak. ''Pred prihodom k Atleticu ga nisem poznal tako dobro, kot zdaj, ko z njim sodelujem vsak dan. Klub se je zelo potrudil, da ga je pripeljal. Lahko se strinjamo, da nas je okrepil zelo kakovosten igralec. Lahko postane eden od najboljših na svetu, zagotovo. V tem trenutku igra zelo dobro. Upam, da bo tako tudi nadaljeval in nas osrečeval,'' je po nedeljski tekmi po poročanju športnega dnevnika Mundo Deportivo dejal Oblak, ki ga s Felixom družijo podobne izkušnje, saj sta oba prišla v Madrid iz Lizbone.

Če bo Jan Oblak nadaljeval v podobnem ritmu, bo tudi v sezoni 2019/20 eden največjih kandidatov za osvojitev priznanja zamora. Foto: Reuters

Dodal je tudi, da bo Leganes vsem tekmecem, ki bodo gostovali na njegovem stadionu, povzročal težave. Zato je še toliko bolj zadovoljen, da se je lahko končno z bližnjega gostovanja vrnil z vsemi tremi točkami.

Nova zmaga Atletica je Oblaka spravila v zelo dobro voljo. ''Želimo igrati dober nogomet, želimo osrečiti navijače. A najbolj pomembno je, da še naprej zmagujemo. Vsak, ki bi lahko izbiral med zmago z 1:0 ali pa tem, da je igral dobro, bi se odločil za prvo. Naprej moramo iti tekmo po tekmo. In stalno napredovati,'' je izpostavil cilj najboljši slovenski vratar, ki ga prihodnji mesec s Kekovo četo čakata morda odločilni kvalifikacijski tekmi, najprej proti Poljski (6. september), nato še proti Izraelu (9. september).

Le Sevilla in Atletico Atletico je po dveh krogih poleg Seville, ki jo v novi sezoni vodi Julen Lopetegui, za kadrovsko politiko pa ponovno skrbi Monchi, edini španski prvoligaš s stoodstotnim točkovnim izkupičkom. Madridski velikan, ki domuje na Wandi Metropolitano, si je že priigral prednost pred največjima tekmecema, branilcem naslova Barcelono in velikim mestnim rivalom Realom.

Kmalu najboljši tujec v zgodovini španske lige?

Škofjeločana čakata septembra zelo pomembni kvalifikacijski tekmi s Slovenijo za EP 2020. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Oblak je v nedeljo poskrbel že za 90. ''ničlo'' v španskem prvenstvu. V zgodovini la lige je v kategoriji tujih vratarjev omenjen podvig uspel le še dvema, kaj kmalu pa bi se lahko zgodilo, da bo slovenski as na večni lestvici poskočil na prvo mesto.

V nedeljo se je povzpel na tretje mesto, saj je prehitel Čilenca Claudia Brava (89). Več tekem, ki so štele za točke, sta na Pirenejskem polotoku brez prejetega zadetka odigrala le še Argentinec Leo Franco (98) in Kamerunec Carlos Kameni (96).

Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je eden izmed le štirih vratarjev, ki so v tej sezoni še nepremagani. V koledarskem letu 2019 je ostal nepremagan na 14 prvenstvenih tekmah. V petih najmočnejših ligah na svetu mu ni enakega. Če bo tako tudi ob koncu leta, bo Škofjeločan na odlični poti, da v Španiji prejme še petič zapored priznanje zamore in poskrbi za podvig, kakršnega ni uspelo v deželi bikoborb doseči še nikomur.

Priložnost za nadaljevanje niza se obeta prihodnjo nedeljo, ko bo Atletico gostil Eibar, nato pa sledi reprezentančni premor. Ravno pravšnji za nadaljevanje imenitne statistike vratarja, ki v zadnjih sezonah postavlja nove mejnike tako in drugače.