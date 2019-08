Uefa nagradila Jana Oblaka z ''leseno'' medaljo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je izbrala najboljše nogometaše, ki so v sezoni 2018/19 nastopili v ligi prvakov. Izmed slovenskih udeležencev se je pričakovano najvišje uvrstil Jan Oblak. Med vratarji je zasedel četrto mesto. Več glasov so od njega zbrali le vratarji Liverpoola, Tottenhama in Barcelone.

Trije najboljši udeleženci športnih prireditev se ponavadi znajdejo na zmagovalnem odru in za nagrado prejmejo odličje. Zato četrto mesto že od nekdaj velja za najbolj nehvaležno, kar jih je mogoče osvojiti, saj si tako blizu vrhu, a vseeno ostaneš brez medalje.

V športnem žargonu je mogoče slišati izraz, da četrtouvrščeni športnik prejme ''leseno'' medaljo. Z njo se lahko po novem pohvali tudi Jan Oblak. Eden od najboljših vratarjev na svetu, ki bo kmalu postal prvi Slovenec z nastopi v šestih zaporednih sezonah v skupinskem delu lige prvakov, je prejel 36 glasov. Trije čuvaji mreže so jih prejeli več. To so Brazilec Alisson Becker (Liverpool), Francoz Hugo Lloris (Tottenham) in Nemec Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Med sedmimi najboljšimi tudi Handanović

Samir Handanović je kapetan milanskega Interja. V skupinskem delu lige prvakov bo nastopil tudi v tej sezoni. Foto: Reuters Od Oblaka (z Atleticom je izpadel v osmini finala proti Juventusu) so bili torej boljši je vratarji klubov, ki so v ligi prvakov šli najdlje. Becker in Lloris sta branila v velikem finalu, ter Stegen pa je s Katalonci senzacionalno po visoki zmagi na Camp Nouu nad Liverpoolom izpadel v polfinalu. Uefa o tem, kdo je prejel največ glasov molči, zmagovalca in končni vrstni red pa bo zaupala na slovesni prireditvi 29. avgusta v Monaku. Podobno velja tudi za najboljšega branilca, zveznega igralca in napadalca. Razkrili so le tri najboljše igralce v vsaki kategoriji.

Zanimivo je, da se je med deset najboljših vratarjev poleg Oblaka uvrstil še en Slovenec. Samir Handanović, izkušeni kapetan Interja in dolgoletni reprezentant Slovenije, je z milanskim velikanom resda izpadel že v skupinskem delu, a pustil tako dober vtis, da je med vratarji zasedel končno sedmo mesto. To je velik kompliment za slovenski nogomet, ki ima tako med najboljšimi sedmimi čuvaji mreže kar dva predstavnika. S tem se lahko med državami pohvali le še Brazilija.

Brazilec Alisson Becker je pomagal Liverpoolu do naslova evropskega prvaka. Foto: Reuters

V sezoni 2017/18 so bili najboljši igralci v ligi prvakov vratar Keylor Navas, branilec Sergio Ramos, zvezni igralec Luka Modrić in napadalec Cristiano Ronaldo. Tokrat Navasa, Modrića in Ronalda ni med najboljšimi desetimi, kar niti ne preseneča, saj so beli baletniki končali evropsko pot že v osmini finala, ko jih je izločil Ajax.

Kdo je glasoval? Glasovalo je 32 trenerjev klubov, ki so sodelovali v sezoni 2018/19 v ligi prvakov, ti niso smeli glasovati za svoje izbrance, pa tudi 55 izbranih novinarjev, ki jih je izbrala Evropska zveza športnih medijev (ESM), iz vseh članic Uefe. Vsi, ki so glasovali, so izbrali tri najboljše igralce v vsaki kategoriji. Najboljšemu so namenili pet, drugemu tri, tretjemu pa eno točko.

Trije najboljši igralci v vsaki kategoriji: Najboljši vratarji: Alisson Becker/Bra (Liverpool), Hugo Lloris/Fra (Tottenham), Marc-André ter Stegen/Nem (Barcelona) Najboljši branilci: Trent Alexander-Arnold/Ang (Liverpool), Matthijs de Ligt/Niz (Ajax, zdaj Juventus), Virgil van Dijk/Niz (Liverpool) Najboljši zvezni igralci: Frenkie de Jong/Niz (Ajax, zdaj Barcelona), Christian Eriksen/Dan (Tottenham), Jordan Henderson/Ang (Liverpool) Najboljši napadalci: Sadio Mane/Sen (Liverpool), Lionel Messi/Arg (Barcelona), Cristiano Ronaldo/Por (Juventus)