Oblak se je maščeval Juventusu, Felix zasenčil Ronalda #video

Končan je mednarodni pokal prvakov. Osvojila ga je Benfica, njen nekdanji vratar Jan Oblak pa je na zadnji tekmi tekmovanja pomagal Atleticu do odmevne zmage nad Juventusom (2:1). Oba zadetka je dosegel Portugalec Joao Felix, za katerega so Madridčani letos odšteli Benfici kar 126 milijonov evrov.

Mednarodni pokal prvakov se je končal na stadionu, kjer je Maribor pred poldrugim tednom izločil AIK iz Stockholma. Friends Arena je bila za spremembo od srečanja med švedskim in slovenskim prvakom nabito polna. Dvoboj med Atleticom in Juventusom je spremljalo skoraj 50 tisoč gledalcev, najbolj pa jih je navdušil Joao Felix. Najstnik iz Portugalske, za katerega je letos Atletico odštel 126 milijonov evrov in porušil klubski rekord, je dvakrat zatresel mrežo italijanskega prvaka, edini gol za Juve pa je dosegel nemški reprezentant Sami Khedira.

Felix je bil izbran za igralca tekme:

Felix je tako v portugalskem zvezdniškem dvoboju zasenčil Cristiana Ronalda, katerega je v mlajših letih doživljal kot velikega vzornika. Izkazal se je tudi Jan Oblak. Slovenski vratar je najbolj zaslovel na začetku prvega polčasa, ko je mojstrsko ubranil nevaren strel Giorgia Chiellinija. Pri strelu Khedire, ki ga je ujel na napačni nogi, je bil nemočen. Atletico se je s tem maščeval Juventusu za izpad v zadnji evropski sezoni, ko je Madridčane po zmagi z 2:0 v španski prestolnici na povratni tekmi v Torinu s hat-trickom v Oblakovi mreži pokopal kdo drug kot Ronaldo.

Kako je Oblak ubranil strel Chiellinija:

Pri Juventusu je zadnje pol ure odigral tudi Paulo Dybala, ki je bil do konca angleškega poletnega prestopnega roka velika želja nekaterih velikanov, najbolj Manchester Uniteda in Tottenhama, a je ostal v Torinu. Trener Maurizio Sarri ima sladke težave, saj ima na voljo preveliko število kakovostnih igralcev. To je že potožil medijem. V kratkem bo moral s seznama za nastop v ligi prvakov črtati šest imen. Bo med njimi tudi Dybala? Nekdanji trener Napolija in Chelseaja je bil o tem skrivnosten …

Handanović pomagal Interju do odmevne zmage

Inter se je maščeval Tottenhamu za izpad v skupinskem delu lige prvakov v prejšnji sezoni. Foto: Reuters Na predzadnji tekmi mednarodnega pokala prvakov je Inter v Londonu po enajstmetrovkah premagal Tottenham. Redni del se je končal brez zmagovalca (1:1), v loteriji pa je zablestel slovenski čuvaj mreže Samir Handanović in Milančanom prinesel zmago nad finalistom lige prvakov v pretekli sezoni.

Domačini so povedli že v tretji minuti, ko je Handanovića premagal Brazilec Lucas Moura, že v prvem polčasu pa je v hitrem protinapadi Inter izenačil prek Stefana Sensija.

V drugem polčasu nismo videli zadetka, zato so o zmagovalcu odločali streli z bele točke. Slovenski čuvaj mreže je ubranil strel Christianu Eriksenu in mlademu Oliverju Skippu, odločilni zadetek pa je v peti seriji za zmago Italijanov dosegel Joao Mario.

Preberite še: