Tako vroče poletje, da so ponorele še denarnice #video

Poletnega prestopnega roka še zdaleč ni konec, smo pa na dan, ko so se končale prodajne aktivnosti za angleške klube, potegnili vmesno črto in izpostavili deset najdražjih prestopov. Skupaj so vredni neverjetnih 888 milijonov evrov, kar nekaj pa jih je povezanih z Janom Oblakom. Na vrhu je mladi portugalski dragulj Joao Felix, kot zadnji pa se je med deset elitnih prebil pri Manchester Unitedu nesrečni Romelu Lukaku.

Junaka obeh najdražjih poletnih prestopov odlično pozna Jan Oblak. Kako ju ne bi, ko pa se z mladim Portugalcem Joaom Felixom že nekaj tednov druži pri Atleticu, povezuje ju tudi ljubezen do Benfice, z Antoinom Griezmannom pa je postavil globoke prijateljske vezi v Madridu, kjer jih je združevala tudi strast do košarke. Nekdaj sta se družila z Luko Dončićem, zdaj pa se bosta srečevala le še na največjih španskih derbijih, pa še to kot vneta tekmeca. Na eni strani bo Oblak, na drugi pa Griezmann.

Deset največjih letošnjih poletnih prestopov (od 10 do 1):

Tako ima največ prstov pri letošnjem poletnem prestopnem roku vmes Atletico. Rdeče-beli se želijo vrniti na španski, Barcelona na evropski prestol, Real pa na oba. Trije španski velikani so letos za glavni poletni nakup segli zelo globoko v žep. Želijo se rešiti iz sence, v katero jih je pahnil uspeh angleških klubov. Ne pozabimo, v zadnjem finalu lige prvakov ali lige Europa so igrali le Otočani. Zato ne preseneča, da so najboljši španski klubi edini, ki so to poletje prestopili mejo stotih milijonov evrov za poletno okrepitev. Morda jo bodo do konca meseca še kdaj.

Kje so Južnoameričani?

Še vedno niso utihnile govorice, da bi lahko klubsko okolje poleti zamenjal tudi Neymar. Foto: Reuters Med največjimi poletnimi prestopi je največ Belgijcev, Francozov in Nizozemcev (vsi po dvakrat), svojega predstavnika na lestvici Top 10 imajo še Anglija, Portugalska, Slonokoščena obala in Španija. Na njej je devet Evropejcev in Afričan. Presenetljivo ni niti enega Južnoameričana, kar ne bo všeč ljubiteljem nogometa iz tega dela sveta.

Ni tudi Nemcev, ni Italijanov, ni Skandinavcev, ni celo nobenega nogometaša z območja nekdanje Jugoslavije. Še najbolj se je približal Srb Luka Jović, ki se je za 60 milijonov evrov iz Frankfurta preselil k Realu, blizu je tudi Hrvat Mateo Kovačić, za katerega je Chelsea odštel belim baletnikom 45 milijonov. A tudi to ni zadoščalo, da bi se znašla na lestvici desetih največjih poletnih prestopov.

Najdražja Slovenca Štulac in Šeško Med slovenskimi prestopi sta to poletje razred zase občasni članski reprezentant Leo Štulac (Empoli) in 16-letni dragulj v napadu Benjamin Šeško (RB Salzburg ga je posodil Lieferingu). Oba sta izbrala novega delodajalca, ki je zanju plačal 2,5 milijona evrov.

Joao Felix (Atletico Madrid) – 126 milijonov evrov

Ima komaj 19 let. Kdo bi si mislil, a šele spomladi letos je začel redno igrati za Benfico, zablestel kot meteor in postal bodoči zvezdnik svetovnega nogometa. Morda celo morebitni naslednik Cristiana Ronalda, ki je bil vedno njegov veliki vzornik, čeprav so ga v Lizboni vedno bolj povezali z drugačnimi asi, kot sta bila denimo nekdanja zmagovita orla Rui Costa in Joao Pinto. Felix predstavlja veliko napako Porta. Niso prepoznali njegovega potenciala v mlajših letih in se lahko zdaj tolčejo po glavi.

Joao Felix je novi ljubljenec navijačev madridskega Atletica. Foto: Reuters

Pri 15 letih so mu dovolili, da zapusti klub. Očitali so mu, da je presuh, preveč slaboten. Odšel je k Benfici in dokazal prav nasprotno. Atletico je z njim podrl klubski rekord, kar se tiče največjega prestopa. Po Janu Oblaku (2014) je iz Lizbone pripeljal še enega igralca, na katerem gradi prihodnost. Z njim je podpisal pogodbo, veljavno kar sedem let. Za njegov prihod so zapravili ves zaslužek od Antoina Griezmanna in morali še malce dodati iz rezerv. Felix postaja nov narodni junak.

S Portugalsko je dobil ligo narodov in osvojil zmagovalni duh. Nenazadnje je drugi najdražji najstnik vseh časov, dražji je bil le Kylian Mbappe. Felix bo 10. novembra 2019 praznoval 20 let, takrat torej ne bo več najstnik, če pa ga bo kdo hotel, bo takrat na voljo za 350 milijonov evrov. Tolikšna je namreč njegova odkupna klavzula. Trener Diego Simeone mu zelo zaupa, Atletico pa ima z njim prave rezultate. Real jo je tako nedavno dobil močno po prstih – še vedno odmeva 7:3 v ZDA. Tudi s pomočjo zadetka Felixa.

Antoine Griezmann (Barcelona) – 120 milijonov evrov

O tem se je dolgo pisalo. Govoric ni manjkalo, še manj namigov, na koncu pa se je tudi uresničilo. Francoski zvezdnik, najboljši strelec Atletica, se je v želji po igranju za klub, s katerim bi pogosteje posegal po lovorikah in se dotaknil največjih zvezd, preselil v Katalonijo. Francoz portugalskih korenin, ki je lani popeljal galske peteline do svetovnega naslova, je napolnil blagajno Atletica. Madridčani so prejeli 120 milijonov evrov, a jih ekspresno vložili v nakup 19-letnega portugalskega dragulja Joaoa Felixa. Griezmann je od njega starejši devet let.

Antoine Griezmann se je v napadu Barcelone pridružil Lionelu Messiju in Luisu Suarezu. Foto: Reuters

Francoz je zdaj na Camp Nouu, njegova nova odkupna klavzula pa je astronomska. Znaša kar 800 milijonov evrov! Njegova soigralca v konici napada sta opevana Lionel Messi in Luis Suarez, še vedno pa se omenja scenarij, ki bi zagotovo zaznamoval letošnji prestopni rok. V Barcelono bi se lahko vrnil nihče drug kot Brazilec Neymar. Če bi se zgodilo to, bi imela Barcelona največji atomski napad vseh časov, kar poker rojenih strelcev, strah in trepet vseh obramb na svetu.

Njegov prestop še vedno dviguje prah. Namiguje se, da je Griezmann sklenil dogovor z Barcelono že sredi pomladi, v obdobju, ko je njegova odkupna klavzula znašala 200 milijonov evrov. Barcelona je raje počakala do začetka julija, nato pa plačala odškodnino pod novimi pogoji, za 120 milijonov evrov, kar je občutno ceneje. Griezmann je še vsako sezono, ko je bil pri Atleticu (pet sezon), dosegel več kot 21 zadetkov. Rekord iz sezone 2015/16 je 32 golov. Pri Barceloni mu ne bo zmanjkalo priložnosti za zadetek.

Eden Hazard (Real Madrid) – 100 milijonov evrov

Belgijec, ki prihaja iz prave nogometne dinastije, je uresničil otroško željo. ''Ni skrivnost, da sem kot otrok sanjal o tem, da bi zaigral za Real,'' je pred meseci priznal Hazard in dodal, da je bila odločitev, zapustiti Chelsea, od katerega se je poslovil z naslovom zmagovalca lige Europe, najtežja v karieri.

Veselje Edena Hazarda in soigralcev po zadetku Belgijca proti Salzburgu. Foto: Reuters

V London se je iz Lilla preselil leta 2012, postal eden najboljših zveznih igralcev na svetu, katerega lahkotno moč preigravanja je leta 2014 okusil tudi Maribor. Real ga je snubil že več let, letos pa je padel dokončen dogovor. Real je plačal okroglih 100 milijonov evrov, skupaj z dodatki, če se bodo uresničili, pa bi se lahko zaslužek modrih iz Londona povzpel kar na 130.

V sredo je dosegel prvi zadetek za bele baletnike, ko so v prijateljskem obračunu ugnali Red Bull Salzburg z 1:0. Bil je želja Reala že leta 2017.

Harry Maguire (Manchester United) – 87 milijonov evrov

Nogometni svet ima novega najdražjega branilca na svetu. Dokaz, kako bogate so denarnice angleških klubov, ponuja ravno prestop Maguira. Je standardni branilec angleške izbrane vrste, a ga je United vseeno kupil kar za 88 milijonov evrov, za vsoto, pod katero se ponavadi skrivajo najboljši napadalci na svetu, in s tem porušil prejšnji rekord branilcev, ki ga je imel Virgil van Dijk.

Visoki Anglež, rojen v Sheffieldu, je obrambni steber treh levov. Foto: Getty Images

Prišel je iz Leicester Cityja. Ko so lisice postale prvakinje, je igral še za Hull City, tako da še nima lovorik. Si jih pa močno želijo rdeči vragi. Maguira že primerjajo z Riom Ferdinandom, ko je pred davnimi leti zamenjal Leeds za Manchester. Navijači Uniteda vedo, da je obramba glavna težava moštva, v prejšnji sezoni so v prvenstvu namreč prejeli kar 52 zadetkov, največ od leta 1992, ko je v tej obliki zaživel premier league. Maguire bi moral pomagati pri izboljšavi. V prejšnji sezoni je na lestvici dobljenih duelov ''ena na ena'' zaostal le za van Dijkom.

Matthijs de Ligt (Juventus) – 85,5 milijona evrov

Čudežni deček nizozemskega nogometa, fenomen med najstniki, saj je pri 19 letih neverjetno karizmatičen in samozavesten, se je preselil v Torino kot nekdanji kapetan Ajaxa.

Donedavni kapetan Ajaxa se je odpravil s trebuhom za kruhom v Italijo. Foto: Getty Images

Kot kapetan velikega hita prejšnje sezone lige prvakov, kjer je spravil v žalost tudi zebre iz Italije. In velikega Cristiana Ronalda, s katerim bo zdaj sodeloval na lovu na tako želeno evropsko lovoriko. Podpisal je petletno pogodbo, Juventus pa je v boju za nadarjenega tulipana premagal PSG in Barcelono.

Obramba stare dame je potrebna svežine, Andrea Barzagli se je poslovil, še nekateri veterani počasi napovedujejo svoje slovo. Proizvod slovite mladinske šole Ajaxa je njihov več kot primeren naslednik.

Lucas Hernandez (Bayern München) – 80 milijonov evrov

Bayern München je obrnil nov list v zgodovini kluba. Zamenjal je kar nekaj igralcev, zlasti starejših. Pri mladem valu, ki bo skušal bavarskega velikana ohraniti na nemškem prestolu, bi lahko izstopal Lucas Hernandez. Mladi branilec iz Francije je vajen osvajanja velikih ciljev.

Lucas Hernandez je v obrambi Atletica odlično sodeloval z Janom Oblakom. Foto: Reuters

Lani je z galskimi petelini dobil svetovno prvenstvo, z Atleticom pa zadržal status kluba z najbolj jekleno obrambo. Na čelu z Janom Oblakom. Ima 23 let in se vrača po poškodbi desnega kolena. V sredo je opravil sploh prvi trening z Bayernom, navijači pa so navdušeno pozdravljali najdražjo okrepitev v zgodovini nemškega velikana. Bayernu bi se lahko do konca prestopnega roka pridružil še Leroy Mane, ki tudi zagotovo ne bo poceni.

Nicolas Pepe (Arsenal) – 80 milijonov evrov

Topničarji so za vrhunec prestopnega roka poskrbeli v začetku avgusta, ko so odprli vrata rekordnemu nakupu. Čeprav so navijači pričakovali katerega izmed uveljavljenih imen, ki se je že dokazal pri najboljših evropskih klubih, se je vodstvo kluba po odločnem namigu trenerja Unaija Emeryja odločilo za 24-letnega napadalca iz Slonokoščene obale, donedavnega prvega strelca Lilla. Arsenal ima novega rekorderja. Pred Nicolasom Pepejem je bil to Pierre-Emerick Aubameyang, prav tako Afričan, ki je nase prvič opozoril v francoskem prvenstvu.

Nicolas Pepe je postal najdražji afriški nogometaš vseh časov. Foto: Reuters

Pepe, do 14. leta je treniral nogomet celo kot vratar, je s tem postal najdražji afriški nogometaš vseh časov. V zadnji sezoni je bil drugi najboljši strelec francoskega prvenstva, več zadetkov je dosegel le Kylian Mbappe. Selitev v London je po svoje presenetila trenerja Lilla Christopha Galtierja, saj si je s tem zaprl vrata nastopanja v ligi prvakov. Arsenal namreč tudi v tej sezoni nastopa le v evropski ligi.

Frenkie de Jong (Barcelona) – 75 milijonov evrov

Predstavlja mladi val nizozemske reprezentance, ki pričakuje ogromno od Eura 2020. Ima šele 22 let, v Barcelono pa se je zaljubil že v začetku leta. Takrat je razkril, da se bo po koncu sezone preselil v Katalonijo. In res, novemu klubu se je po sijajni sezoni z Ajaxom pridružil julija. V dresu blaugrane je na kultnem Camp Nouu debitiral v nedeljo na tekmi za pokal Joana Gamperja, ko je Barcelona premagala Arsenal z 2:1.

Frenkie de Jong se je že na začetku leta odločil, da bo poleti oblekel dres Barcelone. Foto: Getty Images

De Jong je bil proglašen za igralca tekme. Zanimivo je, da je v njegovem srcu tudi veliko prostora za Arsenal, ravno klub, ki ga je premagal na domačem krstnem srečanju v Barceloni. Opravlja vlogo zadnjega zveznega igralca, pooseblja filozofijo Johanna Cruyffa, ki ima posebno mesto v srcih navijačev Ajaxa in Barcelone.

Rodri (Manchester City) – 70 milijonov evrov

Rodrigo Hernandez Cascante je 23-letni Španec, čigar talent obožuje Josep Guardiola. Prihaja iz Madrida in je otrok Atletica, kjer pa mu ni šlo vse po načrtih. Ko je bil mlad, so ocenili, da mu primanjkuje fizične moči. Odslovili so ga, a to Rodrija ni potrlo. Pot med zvezde je našel v Villarrealu in po izvrstnih sezonah prisilil vodstvo Atletica, da rumeni podmornici ponudi 20 milijonov evrov.

Rodri se je iz Madrida preselil na Otok, kjer je že osvojil angleški superpokal. Foto: Reuters

Pri Atleticu je vztrajal le eno sezono, saj je Manchester City hitro izkoristili odkupno klavzulo in ga za 70 milijonov evrov pripeljal na Otok. Zvezni igralec, ki s svojim slogom spominja na Sergia Busquetsa, je velika pridobitev angleškega prvaka. Podpisal je petletno pogodbo in debitiral na tekmi angleškega superpokala, kjer je pomagal Cityju do zmage nad Liverpoolom po loteriji kazenskih strelov.

Romelu Lukaku (Inter) – 65 milijonov evrov

Belgijski napadalec je star šele 26 let, a je v karieri doživel že toliko kot le redki veterani. Za Anderlecht je na največjih tekmah nastopal že pri 16 letih, nato pa se kmalu preselil na Otok. Pri Chelseaju se ni naigral. Veliko bolje mu je šlo pri Evertonu. Nato ga je leta 2017 kupil Manchester United, kjer pa ni bil najbolj srečen.

Romelu Lukaku je v belgijski reprezentanci strah in trepet obrambnih igralcev. Foto: Reuters

Pod vodstvom Oleja Gunnarja Solskaerja se je umaknil iz naslovnic, se znašel v senci Marcusa Rashforda in razmišljal o novih izzivih. V četrtek je postalo jasno, da bo nadaljeval nogometno pot v soseščini Slovenije. Za 65 milijonov evrov, skupen znesek lahko naraste na 80 milijonov, ga je kupil Inter. Sklenil je petletno pogodbo, po novem bo njegov kapetan Slovenec Samir Handanović.

Njegove selitve se je razveselil belgijski selektor Roberto Martinez. Zaigral bo v milanskem klubu, kjer se mu obeta veliko priložnosti. Lani je na SP 2018 postal prvi igralec po Diegu Armandu Maradoni, ki je na svetovnem prvenstvu na dveh zaporednih tekmah dosegel vsaj dva zadetka. Bo takšen strelski ritem ujel tudi v serie A?