Sreda, 15. 10. 2025, 15.45
Podaljšanje pogodbe
Frenkie de Jong podaljšal pogodbo z Barcelono
Nizozemski nogometaš Frenkie de Jong je podaljšal pogodbo z Barcelono, je katalonski klub sporočil na spletni strani. Osemindvajsetletni vezist bo pri Barceloni ostal vsaj do konca sezone 2028/29.
De Jong se je klubu pridružil pred sezono 2019/20 iz Ajaxa, njegova prejšnja pogodba pa bi se iztekla naslednje poletje. Zdaj je predčasno podaljšal sodelovanje za dodatne tri sezone.
Nizozemski vezist je za reprezentanco zbral 62 nastopov, za Barcelono pa 267, v katerih je dosegel 19 golov in 24 podaj. S Katalonci se je veselil dveh naslovov prvaka, dvakrat je osvojil tudi španski kraljevi pokal.
Izkušeni vezist je imel v zadnjih letih zaradi bogate pogodbe pri finančno podhranjenih Kataloncih nekaj težav z vodstvom kluba, potem ko ga je to poskušalo prodati, a je Nizozemec želel ostati v klubu.
Pod vodstvom Hansija Flicka je ob odsotnosti poškodb večinoma začenjal dvoboje, to sezono je zbral šest tekem v domačem prvenstvu in dva v ligi prvakov.
