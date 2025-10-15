Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
15. 10. 2025,
15.45

Osveženo pred

26 minut

FC Barcelona Frenkie de Jong

Sreda, 15. 10. 2025, 15.45

26 minut

Frenkie de Jong podaljšal pogodbo z Barcelono

Avtor:
STA

Frenkie de Jong | Frenkie de Jong je podaljšal pogodbo z Barcelono do konca sezone 2028/29. | Foto Guliverimage

Frenkie de Jong je podaljšal pogodbo z Barcelono do konca sezone 2028/29.

Foto: Guliverimage

Nizozemski nogometaš Frenkie de Jong je podaljšal pogodbo z Barcelono, je katalonski klub sporočil na spletni strani. Osemindvajsetletni vezist bo pri Barceloni ostal vsaj do konca sezone 2028/29.

De Jong se je klubu pridružil pred sezono 2019/20 iz Ajaxa, njegova prejšnja pogodba pa bi se iztekla naslednje poletje. Zdaj je predčasno podaljšal sodelovanje za dodatne tri sezone.

Nizozemski vezist je za reprezentanco zbral 62 nastopov, za Barcelono pa 267, v katerih je dosegel 19 golov in 24 podaj. S Katalonci se je veselil dveh naslovov prvaka, dvakrat je osvojil tudi španski kraljevi pokal.

Izkušeni vezist je imel v zadnjih letih zaradi bogate pogodbe pri finančno podhranjenih Kataloncih nekaj težav z vodstvom kluba, potem ko ga je to poskušalo prodati, a je Nizozemec želel ostati v klubu.

Pod vodstvom Hansija Flicka je ob odsotnosti poškodb večinoma začenjal dvoboje, to sezono je zbral šest tekem v domačem prvenstvu in dva v ligi prvakov.

