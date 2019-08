Real ni rekel zadnje o Neymarju, navijači Barcelone držijo pesti za Messija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem krogu španskega prvenstva bosta uvodni tekmi odigrani že danes. Sevilla bo gostovala v Granadi, Villarreal pa pri Levanteju. Real Madrid, ki se želi do konca prestopnega roka okrepiti z Neymarjem, bo v soboto gostil Valladolid, Oblakov Atletico pa bo dan pozneje pri Leganesu. Prvak Barcelona, ki ima težave s poškodovanimi napadalci, bo v nedeljo zvečer sklenil 2. krog z domačo tekmo proti Betisu.

Beli baletniki bodo v soboto na Santiago Bernabeuu gostili Valladolid, španska javnost pa se najbolj sprašuje, ali bo v Madrid do 2. septembra, ko se izteče poletni prestopni rok, resnično prišel Brazilec Neymar.

Navijači Barcelone stiskajo pesti, da bi se Lionel Messi vrnil na igrišča do nedelje in pomagal soigralcem na domači tekmi proti Betisu. Trener Kataloncev Ernesto Valverde se je po poškodbah Luisa Suareza in Ousmaneja Dembeleja ter odhodu Philippa Coutinha k Bayernu znašel v težavah, velika odgovornost v napadu bo slonela na novincu Antoinu Griezmannu.

Njegov nekdanji klub Atletico Madrid bo poskušal nadaljevati zmagoviti niz in s pomočjo Jana Oblaka, ki je v uvodnem krogu ostal nepremagan, v gosteh premagati Leganes.

