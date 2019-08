Jan Oblak spregovoril o svojem odhodu in milijonih

Ne zgodi se ravno pogosto, a tokrat se je. Slovenski nogometni zvezdnik in edini slovenski nogometaš, ki spada v evropski vrh, Jan Oblak, je bil gost velikega intervjuja. V pogovoru za priznani španski športni časopis Marca je govoril o načrtih pri Atletico Madridu, želji po evropskem naslovu, novi pogodbi in tudi o tem, da je pred časom resno razmišljal o odhodu iz Madrida.

"Da, obstajalo je nekaj dvomov. Bilo je čudno, a to je življenje nogometaša. Ves čas sem bil miren, a vse skupaj se je vleklo dolgo, zelo dolgo časa. Toda ko se usedeš, si pogledaš v oči in poveš, kar si misliš, prideš do rešitve. Nova pogodba je končala zgodbo in mi daje mirnost," je Jan Oblak, ki se je mesece in mesece pogajal za novo pogodbo z Atleticom in jo aprila letos le podaljšal do leta 2023, v velikem intervjuju za Marco priznal, da se je pred časom spogledoval z odhodom iz Madrida.

S soigralci je trenutno na drugi strani Atlantika. Foto: Reuters Nekaj besed je namenil tudi bogati pogodbi, ki jo je podpisal. S približno desetimi milijoni evrov, ki 26-letniku padejo v žep na leto, je postal najbolje plačan nogometaš Atletica in tudi največji zaslužkar med nogometnimi vratarji na svetu.



Še veliko bolj kot to pa navijače in nogometno javnost zanima odkupna klavzula, ki je zapisana v pogodbi. Prej je znašala sto milijonov evrov, zdaj pa vsega 20 več. Številka 120 milijonov evrov je seveda visoka, a v času norije na nogometni tržnici še vedno dovolj nizka za marsikaterega od največjih evropskih klubov, ki so se in se še spogledujejo z zdajšnjo številko ena Atletica. Prav zato so nekateri njegovi navijači še vedno nemirni. Oblak jih ob tem miri.



"Klavzule so samo številke v pogodbi. Če igralec hoče ostati, bo ostal. Igraš tam, kjer hočeš igrati. Spremenila se je številka, to pa je tudi vse. Ni pomembno, ali je v pogodbi zapisan en ali pa 200 milijonov. Pomembno je le, da sta obe strani na isti barki in hodita po isti poti," je povedal.

"Vsi so bili pomembni. Če se oni ne bi strinjali …. Moj agent se je pogovarjal s klubom, jaz sem občasno govoril s trenerjem, ampak bolj o nogometu kot o pogodbi. Vsi smo se trudili, zdaj smo vsi srečni," je Oblak zasluge za podaljšanje pogodbe razdelil med predsednika Atletica Gila Martina, trenerja Diega Simeoneja in preostale.

Naziv je velik kompliment, nagrade niso pomembne

Nekaj besed je namenil tudi temu, da ga mnogi označujejo za najboljšega nogometaša na svetu, in nagradi zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v španski ligi, ki jo je prejel petič v nizu. "To je velik kompliment, za katerega delaš vse življenje. Vsekakor dober občutek. Vsak ima svojega favorita med igralci, a če več ljudi reče, da si najboljši ti, je to bolje zate. Vsak dan se moraš izboljševati. Verjamem, da sam še nisem dosegel vrhunca," je povedal Škofjeločan najprej o komplimentih iz nogometnega sveta in nadaljeval z razlaganjem o novi nagradi zamora, ki jo je lahko letos poleti postavil ob štiri prejšnje.



"Nikoli nisem razmišljal o individualnih nagradah. Mislim le na ekipne uspehe. Te nagrade niso samo moje. Na igrišču je enajst nogometašev. Vsi mi pomagajo. Lepo je prejemati nagrade in vesel sem vsake, ki jo dobim, a na koncu so pomembni le ekipni rezultati," je dodal.

Odšel je cel obrambni zid, ki je stal pred njim

Diego Godin je po devetih letih zapustil Atletico. Foto: Reuters



Brez odškodnine so odšli Urugvajec Diego Godin, desni bočni branilec Juanfran in brazilski levi bočni branilec Filipe Luis, od ekipe pa se je poslovil tudi osrednji branilec Lucas Hernandez, ki je za 80 milijonov evrov prestopil v Bayern München. Ob vseh naštetih je za 120 milijonov evrov v Barcelono odšel tudi najboljši strelec ekipe Antoine Griezmann, v Madridu pa tudi ne bomo več občudovali vezista Rodrija, ki se je preselil v Manchester City. Ob njiju je klub zapustilo še nekaj nogometašev, a ne tako pomembnih.



Kdo je prišel? Prvo ime poletne tržnice v Madridu je zagotovo mladi, komaj 19-letni portugalski krilni napadalec, ki že navdušuje na pripravljalnih tekmah, Joao Felix. Nekdanji član lizbonske Benfice je Atletico stal rekordnih 126 milijonov evrov. Za 30 milijonov je iz Real Madrida prišel vezist Marcos Llorente, 25 milijonov so pri Atleticu Espanyolu plačali za branilca Maria Hermosa, tri milijone manj za desnega bočnega branilca Kierana Trippiera iz Tottenhama, po 20 milijonov evrov pa za dva brazilska branilca Felipeja, ki je prišel iz Porta, in Renana Lodija, ki se je v Evropo preselil iz Brazilije, iz tamkajšnjega Athletica. Oblak je član Atletica od leta 2014, od samega začetka pa je njegova sijajna statistika, kar pogosto poudarja sam, tudi posledica sijajnega obrambnega zidu, ki ga je imel pred sabo. Vprašanje je, kako bo v prihodnosti, saj je letos poleti ta v celoti razpadel.Brez odškodnine so odšli Urugvajec, desni bočni branilecin brazilski levi bočni branilec, od ekipe pa se je poslovil tudi osrednji branilec, ki je za 80 milijonov evrov prestopil v Bayern München. Ob vseh naštetih je za 120 milijonov evrov v Barcelono odšel tudi najboljši strelec ekipe, v Madridu pa tudi ne bomo več občudovali vezista, ki se je preselil v Manchester City. Ob njiju je klub zapustilo še nekaj nogometašev, a ne tako pomembnih.Kdo je prišel? Prvo ime poletne tržnice v Madridu je zagotovo mladi, komaj 19-letni portugalski krilni napadalec, ki že navdušuje na pripravljalnih tekmah,. Nekdanji član lizbonske Benfice je Atletico stal rekordnih 126 milijonov evrov. Za 30 milijonov je iz Real Madrida prišel vezist, 25 milijonov so pri Atleticu Espanyolu plačali za branilca, tri milijone manj za desnega bočnega branilcaiz Tottenhama, po 20 milijonov evrov pa za dva brazilska branilca, ki je prišel iz Porta, in, ki se je v Evropo preselil iz Brazilije, iz tamkajšnjega Athletica.

Liga prvakov ni obsesija, to so sanje

Zdaj, ko je z dolgoročno pogodbo priklenjen na štadion Wanda Metrolitano, lahko mirne duše seveda govori tudi o ciljih, ki jih ima tam. Pred tremi leti je z Atleticom v Milanu igral v finalu lige prvakov, še dve leti pred tem so Madridčani, takrat v Lizboni, prav tako zaigrali na zadnji tekmi elitnega evropskega klubskega tekmovanja. V obeh finalih so izgubil. Je evropski naslov z Atleticom njegova obsesija?

V finalu lige prvakov je enkrat že nastopil, a izgubil. Še vedno verjame, da lahko z Atleticom postane evropski prvak. Foto: Reuters



"No, odvisno, kaj mislite s tem, kaj je obsesija. To so predvsem sanje in prepričan sem, da jih bomo izpolnili. Atletico je imel v zadnjih letih dve priložnosti, a je obe nesrečno izpustil iz rok. Evropski naslov ni obsesija, ampak sanje vseh nas v klubu. Upam, da nam bo uspelo," je povedal Oblak in dodal, da je prepričan o konkurenčnosti v Evropi že v tej sezoni.

"Vedno, ko igramo v ligi prvakov, obstaja možnost, da jo bomo osvojili. Moraš pa narediti veliko, da prideš do tja. Moraš igrati odličen nogomet, vse se mora iziti. Ne razmišljam o tem, ali je to mogoče ali ne. Treba je razmišljati le o tem, kar je pred tabo. Trenutno so to za nas pripravljalne tekme in to, da se čim prej pripravimo na začetek nove sezone," je razložil Oblak, ki je z Atleticom trenutno na drugi strani sveta.

Atletico bo še nekaj dni na drugem koncu sveta

Ravno v noči na četrtek je v Orlandu odigral tekmo proti sestavljeni ekipi najboljših nogometašev severnoameriške lige MLS in zmagal s 3:0.

V noči na četrtek je na Floridi odigral tekmo proti selekciji severnoameriške lige MLS. Foto: Reuters



V soboto ga čaka še tekma v Mehiki proti tamkajšnjemu Atleticu San Luisu, še teden dni pozneje obračun z Juventusom v Stockholmu na istem štadionu, na katerem je včeraj nov evropski podvig uspel Mariboru, osem dni pozneje pa začetek nove prvenstvene sezone.



V nedeljo, 18. avgusta, jo bo Atletico začel na domačem štadionu proti Getafeju.

Pripravljalne tekme Atletico Madrida letos poleti:

20. julij (Burgo de Osma, Mehika):

Numancia : Atletico Madrid 0:3 (0:0)



24. julij (Arlington, ZDA):

Guadalajara : Atletico Madrid 0:0



27. julij (New Jersey, ZDA):

Real Madrid : Atletico Madrid 3:7 (0:5)



1. avgust (Orlando, ZDA):

MLS All-Stars : Atletico Madrid 0:3 (0:1)



3. avgust (San Luis Potosi, Mehika):

Atletico San Luis – Atletico Madrid



10. avgust (Stockholm, Švedska):

Atletico Madrid – Juventus