Težave za Matjaža Keka, še preden se je začelo zares

Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da je v reprezentanci, ki bo v ponedeljek začela s pripravami na septembrski tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Poljski in Izraelu v Stožicah, prišlo do petih sprememb. Zaradi poškodbe sta odpadla dva nogometaša, selektor Matjaž Keka pa je naknadno vpoklical tri nova imena. Nekaj reprezentantov je danes že treniralo.

Zaradi poškodbe je odpadel bočni branilec Maribora Martin Milec, ki se je poškodoval na četrtkovi tekmi play-offa za ligo Europa proti bolgarskemu Ludogorcu. Podobno velja tudi za mladega vezista Jako Bijola, za katerega nekaj upanja še obstaja, a glede na to, da je moral na današnji tekmi ruske premier lige med moskovskim CSKA in Arsenalom iz Tule z igrišča že v prvem polčasu, so minimalne.

Selektor Matjaž Kek je poskrbel tudi za tri naknadne vpoklice. Seznamu, ki ga je prejšnji teden razkril v Mariboru, je dodal napadalca Apoela iz Nikozije Romana Bezjaka, vezista Lugana Domna Črnigoja in branilca novopečenega italijanskega prvoligaša Lecceja Žana Majerja.

Zanimivo, za Harisa Vučkića, ki je v nedeljo za Twente zabil že četrti prvenstveni gol sezone v petem nastopu v prvi nizozemski ligi, se Kek ni odločil.

Domen Črnigoj, ki je igral na vseh štirih tekmah zdajšnjega selektorja in bil na zadnjih dveh v prvi postavi Slovenije, je bil tokrat vpoklican šele naknadno. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nekaj jih je treniralo že danes

Na Brdu pri Kranju, kamor bo glavnina reprezentantov pripotovala v ponedeljek in popoldne opravila prvi resni trening, so nekateri nogometaši trenirali že danes. To velja za vratarja Vida Belca in Nejca Vidmarja, branilca Jureta Balkovca in Uroša Koruna, veziste Denisa Popovića, Jasmina Kurtića, Reneja Krhina in Benjamina Verbiča, pa tudi že omenjenega napadalca Bezjaka.

Slovenijo v septembrskem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 čakata dve domači tekmi. Najprej bo v petek v Stožicah gostila favoritinjo in trenutno vodilno reprezentanco skupine Poljsko, potem pa tri dni pozneje na istem prizorišču še Izrael.

V kvalifikacijski skupini G za naslednje evropsko prvenstvo ima Slovenija po štirih odigranih tekmah pet točk in je na četrtem mestu. Neposredno na zaključni turnir vodita prvi dve mesti.