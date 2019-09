Slovenec, ki ga je tokrat spregledal Matjaž Kek, je na Nizozemskem hit

Luka Štor (Dynamo Dresden)

Nemčija, 2. liga

Dynamo Dresden : St. Pauli 3:3

V igro je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je Dynamo zaostajal z 1:3. Gostje so vodili že s 3:0, a na koncu ostali brez zmage, saj so gostitelji izenačili na 3:3. V 85. minuti je podajo za tretji zadetek Dynama prispeval prav nekdanji napadalec Aluminija. Podvig rumeno-črnih je bil še toliko večji, ker so le minuto pred tem ostali z igralcem manj. Štor je vknjižil tretji nastop za Dynamo, tudi tretjič zapored je vstopil v igro s klopi, skupno pa odigral 64 minut.