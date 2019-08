Deja vu v Monaku. Handanović proti Messiju, Oblak pa proti Ronaldu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samirja Handanovića čakata novi tekmi proti Barceloni in Lionelu Messiju. Foto: Reuters

V Monaku so izžrebali skupine nogometne lige prvakov za sezono 2019/20, v kateri bo nastopalo šest slovenskih nogometašev. Samir Handanović se bo z milanskim Interjem meril z Barcelono Lionela Messija. Drugega slovenskega vratarja, ki je del svetovne nogometne elite, Jana Oblaka, z Atleticom Madridom čakata novi tekmi z Juventusom Cristiana Ronalda. Videli bomo tudi dva obračuna klubov slovenskih nogometašev.

Žreb skupinskega dela elitnega evropskega nogometnega tekmovanja je bil za slovenske nogometaše, ki bodo nastopali v njem, precej zanimiv. Jana Oblaka z Atleticom Madridom čaka še en v nizu obračunov s Cristianom Ronaldom, s katerim sta se večkrat merila že v Španiji, usoda pa je hotela, da sta si nasproti stala tudi v prejšnji sezoni. Takrat v osmini finala, ko je Atletico v Madridu zmagal z 2:0, potem pa v Torinu izgubil z 0:3, ko je bil junak večera s tremi goli prav portugalski super zvezdnik. Skupino D, v kateri bosta letos, sta dopolnila še Bayer Leverkusen in moskovska Lokomotiva.

Deja vu se je zgodil tudi Samirju Handanoviću, ki je bil z Interjem z Barcelono Lionela Messija v skupini že lani. Barcelona je takrat doma zmagala z 2:0, medtem ko se je tekma v Milanu končala z remijem 1:1. Letos sta Inter in Barcelona v zelo zahtevni skupini D, v kateri sta še visokoleteča Borussia Dortmund in praška Slavia.

Se bo Jan Oblak Juventusu in Cristianu Ronaldu oddolžil za poraz v osmini finala lige prvakov v prejšnji sezoni? Foto: Getty Images

Iličić proti Stojanoviću in Guardioli, Kampl proti Mevlji

Debitant v ligi prvakov Josip Iličić bo z Atalanto v skupini C, v kateri se bo meril s soigralcem iz reprezentance, Petrom Stojanovićem iz zagrebškena Dinama. Favorit skupine bo seveda Manchester City, ki bo z Josepom Guardiolo spet napadal evropski naslov. Na drugo mesto gre postaviti rednega ukrajinskega člana evropske elite Šahtar iz Donecka.

Slovenski obračun bomo, vsaj na papirju, spremljali tudi v skupini G, v kateri Leipzig Kevina Kampla čakajo tekme proti Benfici, Lyonu in Zenitu Mihe Mevlje, ki pa je v Sankt Peterburgu na stranskem tiru, zato je vprašanje, ali bo nastop v ligi prvakov sploh dočakal.

Naslov evropskega prvaka brani Liverpool, ki je v finalu v prejšnji sezoni premagal Tottenham. Foto: Reuters

PSG nad Real, Liverpool nad Napoli. Veliki finale v Istanbulu.

Zelo zanimivo bo v skupini A, v kateri lahko pričakujemo boj za vrh med PSG in Real Madridom, ki jima bosta družbo delala Galatasaray in Club Brugge. V skupini B je favorit Bayern München, ob njem naj bi se za napredovanje potegoval še finalist iz prejšnje sezone Tottenham. V tej skupini sta še Olympiacos in Crvena zvezda.

Evropski prvak Liverpool je favorit skupine E, v kateri so še Napoli, Salzburg in Genk, Chelsea, Ajax, Valencia in Lille pa se bodo za izločilne dele potegovali v skupini H.

Skupinski del lige prvakov se bo začel s tekmami 17. in 18. septembra. Konec skupinskega dela bo 10. in 11. decembra. Izločilni deli se začnejo sredi februarja, veliki finale pa bo letos 30. maja na štadionu Atatürk v Istanbulu.

Skupine lige prvakov 2019/20:

Skupina A:

PSG (Francija)

Real Madrid (Španija)

Club Brugge (Belgija)

Galatasaray (Turčija)



Skupina B:

Bayern München (Nemčija)

Tottenham (Anglija)

Olympiacos (Grčija)

Crvena zvezda (Srbija)



Skupina C:

Manchester City (Anglija)

Šahtar Doneck (Ukrajina)

Dinamo Zagreb (Hrvaška) – Petar Stojanović

Atalanta (Italija) – Josip Iličić



Skupina D:

Juventus (Italija)

Atletico Madrid (Španija) – Jan Oblak

Bayer Leverkusen (Nemčija)

Lokomotiva Moskva (Rusija)



Skupina E:

Liverpool (Anglija)

Napoli (Italija)

Salzburg (Avstrija)

Genk (Belgija)



Skupina F:

Barcelona (Španija)

Borussia Dortmund (Nemčija)

Inter Milano (Italija) – Samir Handanović

Slavija Praga (Češka)



Skupina G:

Zenit (Rusija) - Miha Mevlja

Benfica (Portugalska)

Lyon (Francija)

Leipzig (Nemčija) – Kevin Kampl



Skupina H:

Chelsea (Anglija)

Ajax Amsterdam (Nizozemska)

Valencia (Španija)

Lille (Francija)