Znak, kdo bo osvojil zlato žogo? Evropski igralec leta postal Nizozemec.

Še zdaleč ni najpomembnejša, o zlati žogi bodo odločali šele konec leta, vmes pa septembra podelili še nagrado za najboljšega po izboru krovne svetovne nogometne organizacije (Fifa Best), a izid glasovanja za najboljšega evropskega nogometaša leta po izboru UEFE nakazuje, v kakšen trend gre svetovni nogomet.

Precej monotone vladavine Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki sta tudi v prejšnji sezoni navduševala z izjemnimi številkami, je bilo odgovornim dovolj že prejšnje leto, ko je njuno desetletno kraljevanje prekinil Hrvat Luka Modrić, podobno pa ostaja tudi letos. Nagrada za najboljšega evropskega nogometaša je šla namreč v roke Virgila van Dijka in nihče ne more reči, da se je to zgodilo nezasluženo.

Nizozemčeve številke so neverjetne

Za branilcem Liverpoola, s katerim je osvojil naslov evropskega prvaka, v angleškem prvenstvu pa po neverjetnem maratonu z Manchester Cityjem končal na drugem mestu, je sijajno leto, v katerem je bil po vsem statističnih podatkih z naskokom najboljši branilec na svetu. Z več kot 76 odstotkov dobljenih dvobojev je z naskokom najuspešnejši med branilci v najmočnejših petih evropskih ligah, z 245 dobljenimi dvoboji pa najuspešnejši tudi, ko beseda nanese na absolutno številko dobljenih dvobojem.

Ob tem je fascinanten tudi podatek, da je novopečeni zvezdnik Arsenala Nicolas Pepe prejšnji teden postal sploh prvi nogometaš po marcu 2018, ki je v angleški premier ligi uspel preigrati 28-letnega dolgolasega nizozemskega branilca.

Lionel Messi se je moral v družbi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina tolažiti z nagrado za najboljšega napadalca. Foto: Reuters

Lionel Messi z naskokom najboljši napadalec

Tudi za Messijem je v Barceloni sijajna sezona. Če bi priznanja podeljevali pred desetimi leti, še preden sta si z Ronaldom razdelila vse, kar se je razdeliti dalo, bi bil verjetno izbran za najboljšega. Argentinec je od konca julija 2018 do konca julija 2019 zbral 58 nastopov v majici Barcelone in reprezentance, v tem času pa zabil neverjetnih 54 golov, na vrhu ali pa povsem pri njem pa je tudi v več ali manj vseh preostalih statističnih podatkov med napadalci v najboljših evropskih nogometnih ligah. Z Barcelono je postal španski prvak, prišel do polfinala lige prvakov in z Argentino do polfinala južnoameriškega pokala.

Cristiano Ronaldo je Monako zapustil brez samcate nagrade. Foto: Reuters

Številke Ronalda, ki je bil z Juventusom italijanski prvak in prišel do četrtfinala lige prvakov, s Portugalsko pa je zmagal v ligi narodov, so nekoliko slabše, a še vedno sijajne. V 47 nastopih za reprezentanco je zabil 31 golov.

Najboljša nogometašica prihaja iz Francije

Omenimo še to, da sta bili ob zmagovalki Angležinji Lucy Bronze kandidatki za najboljšo evropsko nogometašico leta Norvežanka Ada Hegerberg in Francozinja Amandine Henry.

Uefa je poleg nagrad za igralca in igralko leta podelila še nagrade za najboljše v lanski sezoni lige prvakov; priznanja so prejeli vratar Alisson Becker (Liverpool), branilec Virgil van Dijk (Liverpool), vezist Frenkie de Jong (Ajax) in napadalec Lionel Messi (Barcelona).