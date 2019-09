Jan Oblak prvič na igrišču. Na tribunah praznih mest skorajda ni več.

Na lično urejenih nogometnih zelenicah v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju so slovenski reprezentanti danes popoldne opravili še tretji trening. Na igrišču so tisti, ki so si ga prišli ogledati, lahko prvič spremljali tudi Jana Oblaka. Prvi zvezdnik slovenske reprezentance in tudi eden zvezdnikov evropskega nogometa je v ponedeljek in torek ostal v fitnesu in treniral po posebnem programu.

Ob tem je marsikdo privzdignil obrvi in se zbal, da bo Slovenija prepotrebne kvalifikacijske točke proti Poljski lovila brez svojega najmočnejšega orožja, ob katerem se noge zatresejo tudi največjim nogometnim zvezdnikom. Eden takšnih, napadalec münchenskega Bayerna Robert Lewandowski, v petek prihaja tudi v Slovenijo.

K sreči strahovi niso bili upravičeni. Vratarja madridskega Atletica v družbi soigralcev na igrišču v zadnjih dveh dneh nismo videli, ker se je držal natančno izdelanega klubskega programa. Tokrat se je na zelenici pridružil preostalima reprezentantoma z vratarskimi rokavicami na rokah, Nejcu Vidmarju in Vidu Belcu. Trening je opravil brez težav.

Matjaž Kek je lahko zadovoljen s tem, kako potekajo priprave na tekmo s Poljsko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Matjaž Kek se ne more pritoževati

Slovenski nogometaši so pod budnim očesom Matjaža Keka preizkušali nekatere taktične inačice, s katerimi se bodo skušali lotiti favorita skupine G kvalifikacijske skupine za nastop na evropskem prvenstvu 2020 Poljske.

Ob koncu treninga so med seboj igrali tudi na dva gola, kar je najpomembnejše, pa je to, da prav nihče nima resnejših zdravstvenih težav, tako da bo lahko selektor pri reševanju igralske križanke, v kateri bo kakšno uro pred začetkom petkove tekme (20.45) izpisal enajst imen, izbiral med najboljšim, kar je v teh dneh pripotovalo na Gorenjsko.

Selektor se zagotovo ne more pritoževati. Na roko gredo slovenskim nogometašem tudi vremenske razmere.

V petek zvečer bo v razprodanih Stožicah mrgolelo slovenskih navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Dan in pol pred tekmo naj bi bil štadion razprodan

Slovenski nogometaši bodo do tekme z vodilno reprezentanco skupine Poljsko, ki ji v ponedeljek sledi še obračun z drugouvrščenim Izraelom, trenirali še enkrat. V četrtek bodo na uradnem treningu preizkusili zelenico štadiona v Stožicah. Ta bo dan za tem zagotovo nabito poln. Z Nogometne zveze Slovenije namreč sporočajo, da so vstopnice za tekmo s Poljsko praktično že pošle. Na voljo jih je le še nekaj deset.

"Pričakujemo, da bomo jutri dopoldne objavili novico, da je štadion razprodan," nam je povedal tiskovni predstavnik NZS Matjaž Krajnik, kar pomeni, da si bo obračun Slovenije in Poljske ogledalo okoli 15 tisoč gledalcev. Kapaciteta Stožic je sicer približno tisoč več, a mora biti 7 odstotkov sedežev praznih iz varnostnih razlogov. V Ljubljano namreč prihaja še približno 1500 poljskih navijačev.

Ponovimo še tole. Slovenija ima po štirih od desetih tekem pet točk in je na četrtem mestu skupine G. Poljska jih ima 12, je stoodstotna in je na vrhu. Na evropsko prvenstvo neposredno vodita prvi dve mesti.

Koliko točk pričakujete od Slovenije na tekmah proti Poljski in Izraelu? Šest 52,32% +

Štiri 21,90% +

Tri 8,44% +

Dve 2,37% +

Eno 7,87% +

Nobene 7,11% +

Vse o tekmi Slovenija - Poljska: