Glas Poljske, ki prinaša upanje za Slovenijo

Preverili smo utrip s Poljske, ki kot vodilna in tudi najboljša reprezentanca skupine G kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v petek prihaja v Stožice. Pred naslednjim, morda ključnim obračunom varovancev Matjaža Keka v letošnjem letu smo se o tekmi in predvsem poljski reprezentanci pogovarjali s tamkajšnjim novinarjem. Glas Poljske je podal še slovenski reprezentant, ki si tam služi nogometni kruh. Javil se je tudi član Slovenije, ki se je prav prek Poljske uvrstila na svoje zadnje veliko tekmovanje.

Po svetovnem prvenstvu 2018, od katerega se je Poljska poslovila v skupinskem delu, je Arturja Nawalko na selektorski klopi Poljske nasledil 48-letni Jerzy Brzeczek, ki mu sprva ni šlo najbolje. V A ligi narodov je z zgolj dvema točkama v konkurenci s Portugalsko in Italijo pristal na zadnjem mestu in padel nadstropje nižje. Na svojo prvo selektorsko zmago je čakal kar šest tekem, a jo potem dočakal takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Na začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Z njo pa začel niz štirih kvalifikacijskih zmag, ki traja še danes.

Najprej je z 1:0 v gosteh premagal Avstrijo, potem je bil z 2:0 doma boljši od Latvije Slaviše Stojanovića, nakar je junija najprej z 1:0 zmagal v Severni Makedoniji in pred odhodom na poletne počitnice v obračunu vodilnih v skupini na svojem štadionu s kar 4:0 odpihnil Izraelce. Štiri tekme, štiri zmage. Poljaki po peto prihajajo v Stožice, kjer bi lahko ob nadaljevanju stoodstotnega niza z eno nogo že stopili na enega izmed prizorišč 12 držav, ki bodo naslednje leto gostile naslednje evropsko prvenstvo.

Poljaki imajo kar nekaj težav

Tudi v Ljubljani bo Poljska favorit, a od tam iz zvezdniške zasedbe, ki je na nogometnem trgu več kot enkrat vrednejša od Slovenije (dve tretjini njene vrednosti pa tako ali tako predstavlja par rok Jana Oblaka, vrednih 100 milijonov evrov), prihajajo vesti, iz katerih utegnejo Matjaž Kek in njegovi varovanci črpati optimizem. Strelec 34 golov v 87 nastopih za Napoli v zadnjih treh letih Arkadiusz Milik je poškodovan in proti Sloveniji zagotovo ne bo igral.

Kamil Glik je steber granitne obrambe Poljske in eden najbolj borbenih poljskih reprezentantov. Foto: Reuters

Vprašljiv je nastop izkušenega branilca Monaca Kamila Glika, ki je na prvih štirih kvalifikacijskih tekmah vselej igral od prve do zadnje minute in je poveljnik granitne obrambe Poljakov. Ti na prvih štirih tekmah še sploh niso prejeli gola. Poljske navijače skrbi tudi forma s tremi goli najboljšega strelca v teh kvalifikacijah Krzysztofa Piatka, ki po eksploziji ob januarskem prihodu v Milan za sedemkratne evropske prvake ne zabija več.

Najbolj vredni poljski reprezentanti:

65 milijonov evrov – Robert Lewandowski (Bayern München)

40 milijonov evrov – Piotr Zielinski (Napoli)

40 milijonov evrov – Krzysztof Piatek (Milan)

35 milijonov evrov – Wojciech Szczesny (Juventus)

18 milijonov evrov – Grzegorz Krychowiak (Lokomotiva Moskva)

...



Vrednosti po oceni Transfermarkt.com.

Poljska je bila pred nekaj meseci veliko boljša

"Stanje v reprezentanci je dobro, a pred nekaj meseci je bilo veliko bolje. Velika težava je forma Kryzstofa Piatka, ki ima težave pri Milanu. Če bo podobno tudi v reprezentanci, bo to velik minus za Poljsko. Seveda, imamo Roberta Lewandowskega, a Poljska je veliko nevarnejša, če igrata oba. Tako kot bi bil velik, če ne še večji minus tudi morebiten izostanek Kamila Glika. Ima zdravstvene težave in še ne ve, ali bo lahko igral," nam je stanje v vrstah Poljske predstavil novinar tamkajšnjega največjega športnega časopisa Przeglad Sportowy Lukasz Grabowski.

Krzysztof Piatek, strelec 3 golov na 4 tekmah za Poljsko v teh kvalifikacijah, je po januarskem prihodu v Milan v prvih šestih nastopih zabil sedem golov. V zadnjih 11 tekmah je zmogel samo enega. Foto: Reuters

"Poljska je kljub temu favorit in v Ljubljano prihaja po zmago. To od nje zahtevajo tudi navijači. Res je, da smo na prvih štirih tekmah štirikrat zmagali, a na treh od teh nismo ravno navdušili, zato evforije ni. Rezultati so boljši od naše igre," je še nekaj besed, ob katerih so lahko slovenski navijači optimistični, navrgel poljski novinar, ki ob enem najboljših napadalcev na svetu, golgeterju Bayerna Münchna Robertu Lewandowskemu, za najboljša poljska reprezentanta označuje vratarja Juventusa Wojciecha Szczesnyja in vezista Napolija Piotra Zielinskega. "Sploh, če ima svoj dan in igra tako kot zna, je morda celo najboljši igralec Poljske," je pohvalil 25-letnega vezista, ki že vrsto let igra v Italiji.

Strelci Poljske v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020:

3 - Krzysztof Piatek

2 - Robert Lewandowski

1 – Damian Kadzior, Kamil Glik in Kamil Grosicki

Selektor se je po eksperimentu hitro vrnil h koreninam

Kaj lahko od Poljske v Stožicah pričakujemo? "Ko je prišel zdajšnji selektor Jerzy Brzeczek, je poskušal igrati atraktivno, napadalno. Z veliko podajami. Kmalu je ugotovil, da tako ne bo šlo in se vrnil h klasični poljski igri. Igra na protinapade s hitrimi krilnimi napadalci. Nekaj takega lahko pričakujemo tudi v Ljubljani," je še povedal novinar, ki v Stožice prihaja s še kar nekaj rojaki.

48-letni Jerzy Brzeczek je na klop Poljske sedel julija lani. Do zdaj je v 10 tekmah štirikrat zmagal, trikrat remiziral in trikrat izgubil. Na vseh štirih kvalifikacijskih tekmah je zmagal. Foto: Reuters

"Vse vstopnice, ki so bile na poljski zvezi na voljo za to tekmo, so pošle zelo hitro, tako da lahko v Ljubljani pričakujete kar nekaj poljskih navijačev," nam je pred tekmo še zaupal kolega s Poljske, ki jo tri dni po obračunu s Slovenijo čaka še domač derbi skupine z Avstrijo, po katerem si Poljaki prav lahko že praktično zagotovijo pot na naslednje evropsko prvenstvo. Na prejšnjem se je njihova pot končala šele v četrtfinalu.

Poljska je dobra, a je daleč od svetovne smetane

Poljska torej v Ljubljano prihaja po zmago in je resda favoritinja, a vseeno ne gre za Poljsko iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je igrala na štirih svetovnih prvenstvih v nizu in na dveh, v letih 1974 in 1982, osvojila bron. Še manj za Francoze, Špance, Nemce, Brazilce ali, če hočete, Argentino z Lionelom Messijem oziroma evropsko prvakinjo s Cristianom Ronaldom. Pa tudi ne za Nizozemsko z Virgilom van Dijkom, če povlečemo vzporednice med najboljšimi tremi nogometaši sezone 2018/19 na svetu in njihovimi reprezentancami, ampak za selekcijo države, ki je na lestvici Fife trenutno na 20. mestu. Razvrščena med Peru in Senegal.

Lep prizor iz Ljudskega vrta iz septembra 2009. Slovenija 3, Poljska 0. Foto: Reuters

Če mislijo slovenski nogometaši besede o napadu na evropsko prvenstvo pretopiti v dejanja, potem Poljska ob dejstvu, da je bilo izgubljenih že kar nekaj točk, na domačem štadionu mora pasti.

Zgodilo se je že. Septembra 2009 je Slovenija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 Poljake v Mariboru stresla s 3:0. Leto pred tem je na Poljskem z njimi remizirala z 1:1.

Izkupiček Slovenije s tekem s Poljaki je sicer negativen. Zmaga, dva remija in dva poraza. Oba sta se zgodila na prijateljskih tekmah. Ko pogledamo medsebojni izkupiček s kvalifikacijskih tekem, je v prednosti Slovenija, ki je zmagala in remizirala. Izgubila še ni.

Prav takšna, kvalifikacijska, in to zelo pomembna, pa bo petkova tekma z začetkom ob 20.45 na polnem štadionu v Stožicah. Naj se zgodovina skoraj natanko 10 let po tekmi v Ljudskem vrtu ponovi ...

Uroš Korun o Poljakih: Samozavestno prihajajo po zmago

Uroš Korun o Poljakih: Samozavestno prihajajo po zmago

Uroš Korun Foto: Guliver/Getty Images Urošem Korunom, ki je član Piasta iz Gliwic, s katerim je v prejšnji sezoni postal državni prvak. Kot nogometaš, ki na Poljskem igra že peto leto, je bil pred tekmo s Poljaki seveda pravšnji sogovornik. "O tekmi proti Sloveniji se v zadnjem tednu ni govorilo preveč, pričakujejo pa Poljaki in njihovi navijači zmago. So samozavestni. Če Poljska ne bo zmagala, bo javnost kritična," je povedal 32-letni branilec, ki do zdaj še nikoli ni zaigral za Slovenijo.



"Vse drugo kot zmaga bi bilo za Poljsko razočaranje, a verjamem, da jih lahko spustimo na realna tla. Poljska ima fantastične napadalce, to je res, predvsem Robert Lewandowski je sijajen. Takšen je tudi njegov status na Poljskem. Kot da bi bil bog. Za nameček je v vrhunski formi, a verjamem, da lahko ustavimo tudi njega. Tako kot smo s Piastom večkrat, ko je še igral na Poljskem, Kryzstofa Piatka, proti kateremu sem večkrat igral. Na tekme z njim imam lepe spomine. Upam, da bom imel tudi na tokratno," je še dejal nekdanji nogometaš velenjskega Domžal, Rudarja in Celja, ki je v prvi poljski ligi odigral že več kot 100 tekem.

Marko Šuler Poljakom: Ne boste ponovili napake

Marko Šuler Poljakom: Ne boste ponovili napake

Marko Šuler je igral na obeh tekmah proti Poljski v kvalifikacijah za SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Marko Šuler, nekdanji nogometaš varšavske Legie, s katero je bil dvakrat poljski prvak in tudi nekdanji slovenski reprezentant, ki je igral na obeh zadnjih dveh medsebojnih tekmah Slovenije in Poljske. Tudi ob tistih mariborskih 3:0. Kot tak je za Poljake seveda zelo zanimiv sogovornik.



"Takrat ste nas podcenjevali in bili zato kaznovani. Mislim, da se to Poljski zdaj ne more zgoditi. Iz napake ste se naučili," je o tekmi izpred desetih let v daljšem intervjuju povedal nekdanji reprezentant Slovenije, s katero je igral tudi na svetovnem prvenstvu, in v nadaljevanju nekaj besed namenil zdajšnji slovenski zasedbi.



"Takrat ste nas podcenjevali in bili zato kaznovani. Mislim, da se to Poljski zdaj ne more zgoditi. Iz napake ste se naučili," je o tekmi izpred desetih let v daljšem intervjuju povedal nekdanji reprezentant Slovenije, s katero je igral tudi na svetovnem prvenstvu, in v nadaljevanju nekaj besed namenil zdajšnji slovenski zasedbi.

"Za nami je eno najslabših obdobij v zgodovini. Nikakor nismo izkoristili potenciala, ki ga imamo. Zdaj ima Slovenija boljšo ekipo, kot smo jo imeli mi. Takrat nismo imeli zvezdnikov, kot jih imamo danes, ampak smo vedeli, kaj pomeni reprezentančna majica. Imeli smo odlično vzdušje. Nekateri smo se med seboj poznali od majhnih nog. Tako dobrega vzdušja v garderobi ne pomnim nikjer. Zdaj je malo drugače, a veseli, da je bil v zadnjih mesecih viden napredek. Končno smo bili videti kot ekipa, zato upam, da bomo proti Poljski uspešni," je zdajšnje reprezentance malce okrcal nekdanji branilec, ki je za Slovenijo odigral 39 tekem, ter od Slovencev pohvalil Jana Oblaka in predvsem Josipa Iličića. "On je res neverjeten igralec. Vedno znova preseneča, kaj vse zna," je povedal o zvezdniku italijanske prve lige.

