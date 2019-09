Več kot šest let postenja, ki bi ga rad čim prej končal

Resda je Slovenija ob zadnjem gostovanju v Rigi Latviji nasula kar pet golov, a pred tem jih je v devetih tekmah zbrala le sedem. Na niti eni ni dala več kot enega zadetka. Od odhoda Milivoja Novakovića golgeterja, ki bi zadeval v seriji, ni imela. Prav napadalec Vitesseja iz Arnhema je bil predviden za naslednika drugega najboljšega strelca v zgodovini Slovenije že pred časom, a ni šlo.

Potem se je Novagol vrnil in zabijal še nekaj časa, golgeterja pa kar ni bilo in ga še vedno ni. Ga bo Slovenija morda dočakala zdaj? V nogometašu, ki je s 24 leti prišel do desetih zadetkov v reprezentančnem dresu, ga prav gotovo lahko išče. Predvsem zaradi tega, ker gole redno zabija v močni nizozemski ligi in je v dobri strelski formi prišel tudi na tokratni zbor. Prvi po enem letu in prvi v drugem selektorskem obdobju Matjaža Keka.

Najboljši strelci v zdajšnji reprezentanci:

10 – Tim Matavž

7 – Josip Iličić

5 – Miha Zajc

4 – Roman Bezjak

3 – Benjamin Verbič

Res je minilo že veliko časa

"Vesel sem, da sem spet zraven. Selektor me je že pred časom poklical. Malo sva se pogovorila, kako je. Nič takšnega. Super je, da sem zraven in spet vidim fante. Na treningih bom dal vse od sebe, da prepričam selektorja. Seveda upam, da bom igral, a na koncu bo imel zadnjo seveda selektor. On se bo odločil," pravi Tim Matavž, ki se zaveda, da je od njegovega zadnjega reprezentančnega gola minilo že kar nekaj časa. Zabil ga je maja 2013 pri zmagi nad Turčijo z 2:0 v prijateljski tekmi v Nemčiji.

Za Slovenijo je nazadnje zaigral septembra lani na tekmi lige narodov proti Bolgariji v Stožicah. Če bo zaigral v petek proti Poljski, bo med njegovim 37. in 38. reprezentančnim nastopom minilo natanko 365 dni. Foto: Reuters

"Da, res je minilo že veliko časa, odkar sem nazadnje zadel. Upam, da se bo to v prihodnosti spremenilo. Na začetku moje reprezentančne poti mi je šlo sijajno. Potem se je ustavilo. Upam, da bo spet steklo in bom začel zadevati tudi v reprezentančnem golu," je še povedal 30-letni napadalec, ki je za Vitesse v dveh letih zabil 31 golov.

V tej sezoni je v petih nastopih v prvi nizozemski ligi zadel trikrat, ob tem je v sijajen štart njegovega Vitesseja, ki celo vodi na prvenstveni lestvici, vgradil tudi dve asistenci. "Gre mi zelo dobro. Upam, da bo tako tudi v prihodnosti in bom nadaljeval v podobnem slogu. Ob tem si seveda želim, da bi klubsko strelsko formo preslikal tudi v reprezentanco. Najbolje, da ob igranju za Slovenijo nadaljujem to, kar sem začel v klubu. Če bom igral, seveda. Najprej se je treba potruditi na treningih in prepričati selektorja," je bil previden izkušeni nekdanji napadalec PSV Eindhovna, ki verjame, da so pred reprezentanco dobri časi.

Na treningih bo poskušal selektorja prepričati, da mu ponudi priložnost. Foto: Vid Ponikvar

Upa, da se bodo stepli za rezultat

"Zdaj nas čakata dve zelo zahtevni tekmi, v katerih pa lahko marsikaj pridobimo. Bilo bi sanjsko, če bi osvojili šest točk, a gremo tekmo po tekmo. Poskušati osvojiti čim več točk. Najprej nas čaka odlična Poljska, ki ima fantastičnega Roberta Lewandowskega. Zagotovo nam ne bo lahko, a bomo njega in celotno poljsko reprezentanco dobro analizirali. Verjamem, da nas bo selektor dobro pripravil. V kvalifikacije nismo najbolje štartali, a preteklost moramo pustiti za sabo. Upam, da se bomo stepli za rezultat, šli na vse ali nič in bili uspešni. Verjamem v dober rezultat," je optimist nogometaš, ki je v prejšnji sezoni dlje časa počival zaradi zloma noge, a pravi, da je zdaj z njim vse v najlepšem redu.

Na Nizozemskem, kamor se je vrnil po neuspešnih epizodah v Nemčiji in Italiji, je spet zadihal s polnimi pljuči in pokazal, da še vedno zna. Nič se ne bi pritoževal, če bi tam ostal še dolgo časa. Za zdaj kaže, da vsaj eno leto v Vitesseju zagotovo bo. Takrat se izteče njegova pogodba z moštvom iz Arnhema. Ni presenetljivo, da si v klubu že prizadevajo za podpis nove.

Na Nizozemskem je dobil soseda bratranca