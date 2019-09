Prevzel je odgovornost in postal najboljši strelec Slovenije po Katančevi dobi

"Vedno sem bil pripravljen prevzeti odgovornost," pravi Miha Zajc, ki se je v zadnjem letu in pol uveljavil kot eden od ključnih mož slovenske reprezentance, v kateri ga je v ogenj porinil naslednik Srečka Katanca, Tomaž Kavčič. S petimi goli je daleč najboljši strelec ne preveč učinkovite Slovenije v tem obdobju. Zdaj je pred morda ključnim tednom Slovenije v prvem kvalifikacijskem ciklusu drugega selektorskega mandata Matjaža Keka in pripravljen na to, da s soigralci skrene v zmagovalne tirnice, ki vodijo do evropskega prvenstva 2020.

Debitiral je pod vodstvom Srečka Katanca, a zbral le nekaj minut v treh nastopih na prijateljskih tekmah. Ko je na klop Slovenije sedel Tomaž Kavčič, ob njegovem debiju še ni zaigral, a po porazu v Celovcu na prijateljski tekmi z 0:3 se je takratni selektor odločil, da na klop posadi Valterja Birso, v ogenj pa porine njegovega osem let mlajšega sokrajana iz Šempetra pri Gorici. Resda je dolgoletni reprezentant, ki se lahko pohvali tudi z golom s svetovnega prvenstva, kmalu zatem pri vsega 31 letih končal bogato reprezentančno pot, čeprav bi Sloveniji verjetno lahko ponudil še kaj, a očitno odločitev prejšnjega selektorja ni bila napačna. Vsaj po statistiki, ki jo je novi lastnik v nogometu vedno posebne številke 10, zagotovo ne.

Vezist, ki ga lahko v prvi postavi Slovenije pričakujemo tudi na skorajšnjih morda prelomnih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Poljski in Izraelu v Stožicah, je od konca zadnjih kvalifikacij pred dvema letoma z naskokom najboljši strelec Slovenije. Kar pet golov od njenih 14, ki jih je v tem času v 13 nastopih dosegla, je namreč zabil on. Dva tudi v zdajšnjih kvalifikacijah. Prvega pri marčevskem remiju z 1:1 v Stožicah in drugega pri junijskem torpediranju Latvijcev v Rigi s 5:0.

Strelci za Slovenijo od konca kvalifikacij za SP 2018:

5 - Miha Zajc

2 – Domen Črnigoj, Josip Iličić

1 - Robert Berić, Roman Bezjak, Nejc Skubic, Andraž Šporar, Benjamin Verbič.

Vsaka naslednja tekma je ključna

Kljub visoki junijski zmagi Sloveniji v kvalifikacijski skupini G ne gre najbolje. S petimi točkami s štirih tekem je pred zadnjo etapo prvega in prvo etapo drugega dela kvalifikacij šele na četrtem mestu. Dve mesti za tistimi, ki vodijo na tako želeno veliko tekmovanje, na katerega Slovenci zdaj čakamo že devet let. Toda vse skupaj bi se lahko v uvodnih dneh septembra obrnilo na glavo.

Po nekaj razočaranjih v zadnjem času je prepričan, da se je Slovenija sposobna dvigniti. Foto: Reuters

Ne bo pa lahko. V Stožice najprej prihaja vodilna in za zdaj zelo prepričljiva ter tudi stoodstotna Poljska. Potem bo gost največjega slovenskega štadiona drugouvrščeni Izrael. Tekmi, ki lahko Slovenijo močno dvigneta ali pa pribijeta povsem na tla. Zdaj prihajajo trenutki, ko bomo dobili odgovor na vprašanje, kdo in ali je iz pravega testa.

"Zagotovo sta pred nami ključni tekmi, a pravzaprav je zdaj tako, da je za nas ključna vsaka naslednja tekma. Tako jih moramo tudi vzeti. Zdaj k nam prihaja najboljša ekipa iz naše skupine. Poljska je z rezultati v naši skupini pokazala, kako dobra je. Z igro in s posamezniki, o katerih ne gre izgubljati besed. Vsi vemo, kje in kako igrajo, a se s tem ne smemo obremenjevati," pravi Miha Zajc.

Pohvale za Josipa Iličića, ki je privilegij

V družbi Josipa Iličića uživa. Foto: Sportida "Tudi mi imamo dobre posameznike, na koncu pa tako ali tako zmaga ekipa. Če bomo na treningih dajali vse od sebe in potem podobno nastopili tudi na tekmah, ob tem pa nas bodo ponesli gledalci, bomo zmagali. Verjamem, da bo tako," je ob začetku priprav na septembrski tekmi povedal primorski vezist, ki je letos poleti praznoval 25. rojstni dan.

"Pripravljen sem prevzeti odgovornost. Vedno sem jo bil. Tako kot bom vedno sprejel tudi mesto v ekipi in naloge, ki jih bom imel. Tudi statistika pravi, da lahko prevzamem odgovornost in zabijam gole. Ne čutim pa pritiska. Na igrišču nas je 11. Vsi si moramo pomagati," je še povedal vezist turškega Fenerbahčeja in nekaj besed namenil tudi Josipu Iličiću, na igrišču, izvzemajoč vratarja Jana Oblaka, zagotovo najboljšega slovenskega reprezentanta zadnjih let, ki vleče glavne niti v igri slovenske reprezentance.

"Z njim je res enostavno igrati. Igrati s takšnim nogometašem je privilegij. Od njega se lahko vsi naučimo zelo veliko," je nizal pohvale na račun zvezdnika italijanske Atalante, ki se bo letos prvič preizkusil tudi v ligi prvakov.

V Fenerbahčeju je dobil zvezdniško konkurenco

"Tokrat moramo pokazati več, kot smo do zdaj. Več si moramo upati," je za konec še sporočil glavno misel glede reprezentance in potem nekaj besed namenil še klubskemu dogajanju. Glede na to, da igra za Fenerbahče, v katerega je prišel januarja letos, je presenetljivo, da za njim ni evropskih nastopov. Ta velikan turškega nogometa je v prejšnji sezoni namreč močno razočaral in zaostal za mesti, ki prinašajo Evropo. V novo sezono je krenil veliko boljše in je po treh odigranih tekmah pri vrhu. Na teh treh tekmah je slovenski vezist zbral vsega 38 minut igre, a ga to ne skrbi.

Po igranju za Celje, Olimpijo in Empoli se je januarja letos za 3,5 milijona evrov preselil v Fenerbahče. Foto: Getty Images

"Imel sem malo nesreče in sem se pred začetkom sezone lažje poškodoval. Zaradi tega sem malce zamudil priprave in sem zdaj šele dobro začel trenirati z ekipo. Na zadnjih dveh tekmah sem vstopil v igro in sem zadovoljen. Seveda si želim čim več, ampak imamo zelo dobro ekipo. Čaka me borba," je povedal o klubskem dogajanju, ki ga bo v teh dneh postavil v ozadje. Ni lagal, 19-kratni turški prvaki so letos poleti v svoje vrste zvabili dva nogometaša zvenečih imen, oba sta vezista.

Prvi je dolgoletni turški reprezentant in nekdanji zvezdnik milanskega Interja Emre Belozoglu. Drugi je 32-letni nekdanji brazilski reprezentant, ki je zaigral tudi na za Brazilce nesrečnem svetovnem prvenstvu leta 2014, Luiz Gustavo. Za nekdanjega člana Bayerna Münchna, Wolfsburga in Hoffenheima so Turki zadnji dan poletne nogometne tržnice Marseillu odšteli šest milijonov evrov.