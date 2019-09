Poljaki razkrili karte: Lewandowski ve, da v Ljubljani ne bo lahko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Lewandowski je prvi zvezdnik in kapetan poljske reprezentance. Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo v petek proti Poljski in ponedeljek proti Izraelu v Stožicah igrala novi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bi lahko že v marsičem določili usodo izbrancev Matjaža Keka. Tega se zavedajo tudi v poljskem taboru in poudarjajo, da bo prav zaradi tega gostovanje v Ljubljani težko.

Poljaki po štirih tekmah v skupini G vodijo z maksimalnimi 12 točkami. Sledijo Izrael, Avstrija in Slovenija s sedmimi, šestimi oziroma petimi točkami. Severna Makedonija ima štiri točke, Latvija pa je še brez.

"Ničesar še nismo dosegli. Zagotovo bosta septembrski tekmi težki. Vemo, da je za Slovence to zadnja priložnost, da ostanejo v igri. Avstrijci pa bodo k nam najverjetneje prišli po zmagi nad Latvijo in se bodo z nami borili za točke, ki bodo pomembne za naslednje tekme," meni selektor Poljske Jerzy Brzeczek.

Ta poudarja, da se zavedajo, da imajo 12 točk, ampak da tudi ni šlo vselej vse po željah. "Zagotovo ni vse delovalo tako, kot smo upali do zdaj, zelo pomembno pa je tudi, da smo bili tudi takrat, ko ni šlo vse dobro, učinkoviti," je na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnil selektor.

Selektor Poljske o sodelovanju Lewandowskega in Piateka

Jerzy Brzeczek lahko računa na zasedbo, polno zvezdnikov močnih evropskih klubov. Foto: Reuters Učinkovitost pri Poljakih res ne sme biti težava ob vseh vrhunskih napadalcih. Enega izmed njih pa ne bo proti Sloveniji, in sicer Napolijevega Arkadiusza Milika zaradi poškodbe. Nekaj nejasnosti je sicer še glede Kamila Glika, manjše težave pa imajo Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak in Mateusz Klich.

Zato pa bosta na voljo zvezdnika Bayerna in Milana Robert Lewandowski in Krzysztof Piatek. Prvi je na Bavarskem spet strelsko razpoložen, drugi pa ima v Milanu nekaj težav, a selektorja to ne skrbi.

"Absolutno ne. Na zadnji tekmi je Piatek igral 30 minut. Dosegel bi lahko tri gole, manjkalo mu je le malo sreče. Zato sem pomirjen, da bodo skupaj z drugimi soigralci, zlasti Robertom Lewandowskim, učinkoviti. Robert ga bo podprl tudi z izkušnjami. Dobro se razumeta," pravi Brzeczek.

Gostovanja so vedno težja

Lewandowski je najboljši strelec nemškega prvenstva. Foto: Reuters Kapetan Lewandowski pa je dodal, da bo zagotovo težja naloga v Ljubljani, "saj je na gostovanjih vedno težje", in da bosta tekmi zelo pomembni. "Lahko nam dasta veliko, vem pa, da ne bo lahko," meni poljski ostrostrelec.

"Mogoče se Avstrija zdi na papirju močnejši nasprotnik, a poanta je, da bomo igrali v gosteh s Slovenijo. In tekme v gosteh so vedno težje. Zmaga v Sloveniji je za nas lahko zelo pomembna, saj bi imeli na tekmi proti Avstriji tako drugačen pristop. Zato se mi zdi, da je ta prvi spopad morda težji. Če bomo imeli pravi pristop, pokazali svojo kakovost in sposobnosti, upam, da se bomo v Varšavo vrnili z zmago," je na novinarski konferenci dejal Lewandowski, ki je v tej sezoni na prvih treh tekmah Bayerna dosegel že šest golov.

Seznam Poljske za tekmi s Slovenijo in Avstrijo: Vratarji: Lukasz Fabianski (West Ham, Ang), Wojciech Szczesny (Juventus, Ita), Lukasz Skorupski (Bologna, Ita); Branilci: Kamil Glik (Monaco, Fra), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva, Rus), Artur Jedrzejczyk (Legia Varšava), Michal Pazdan (Ankaragucu, Tur), Thiago Cionek (SPAL, Ita), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Jan Bednarek (Southampton, Ang), Tomasz Kedziora (Dinamo Kijev, Ukr), Arkadiusz Reca (SPAL, Ita), Robert Gumny (Lech Poznan) Zvezni igralci: Jakub Blaszczykowski (Wisla Krakov), Kamil Grosicki (Hull City, Ang), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva, Rus), Piotr Zielinski (Napoli, Ita), Karol Linetty (Sampdoria, Ita), Mateusz Klich (Leeds United, Ang), Jacek Goralski (Ludogorec Razgrad, Bol), Damian Kadzior (Dinamo Zagreb, Hrv), Sebastian Szymanski (Dinamo Moskva, Rus), Krystian Bielik (Derby County, Ang) Napadalci: Robert Lewandowski (Bayern München, Nem), Krzysztof Piatek (Milan, Ita), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf, Nem)

Lewandowski je sicer na gostovanju proti Sloveniji igral že pred desetimi leti. Septembra 2009 so Poljaki v kvalifikacijah za SP 2010 izgubili kar z 0:3. Zadetki Zlatka Dedića, Milivoja Novakovića in Valterja Birse so takrat tudi odnesli takratnega selektorja Poljske Nizozemca Lea Beenhakkerja.

Balkovec: Poljaki so najboljši, ampak ...

Jure Balkovec bo v petek v začetni enajsterici nadomestil Bojana Jokića. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kekovi izbranci, ki bodo na Brdu pri Kranju danes vadili le ob 17.30, ne bi imeli nič proti, če bi se kaj podobnega ponovilo tudi v petek. Takrat bo eden tistih, ki bodo morali paziti na poljske "ofenzivce", Jure Balkovec, ki bo na levem bočnem branilskem položaju zamenjal kaznovanega kapetana Bojana Jokića.

"Zavedam se, da so Poljaki najboljša ekipa v skupini, ampak obenem je to priložnost za dokazovanje, da se lahko merimo tudi z najboljšimi in jim odvzamemo točke," je odločen Balkovec.