Navijači Bayerna so danes nasmejani

Sedanja pogodba bi se 31-letnemu Poljaku iztekla 30. junija 2021, po novem bo na Allianz Areni ostal do 30. junija 2023.

"Robert se je razvil v eno vodilnih osebnosti v moštvu. Postaja tako pomemben člen ekipe, kot sta bila Arjen Robben in Franck Ribery. Upam, da bo tudi v naslednjih letih ostal v tako sijajni formi," je ob podaljšanju sodelovanja dejal športni direktor ekipe Hasan Salihamidžić.

Poljski zvezdnik pa je za klubsko spletno stran pojasnil: "Bayern je postal moj športni dom in moja družina. Uživam v Münchnu, prepričan sem, da lahko v naslednjih letih dosežem še ogromno. Bayern je eden od treh največjih klubov na svetu, ponosen sem, da sem del moštva."

Izkušeni Poljak je v petih letih, ki jih je prebil na Bavarskem, zabil že skoraj 200 golov. Foto: Reuters

Vse bližje je 200. zadetku za Bavarce

Lewandowski je k Bayernu prišel iz velikega nemškega tekmeca Borussie Dortmund pred sezono 2014/15. Bliža se jubilejnemu 200. zadetku v dresu rdečih, saj jih je doslej zbral že 197 na 246 tekmah. To ga na večni lestvici bavarskega kluba že uvršča na tretje mesto, pred njim sta le Gerd Müller s 508 goli in Karl-Heinz Rummenigge z 217. V novi sezoni je v izjemni formi, na dveh tekmah bundeslige je namreč prav on dosegel vseh pet zadetkov za svojo ekipo (dva proti Herthi in tri proti Schalkeju).

V zbirki lovorik z Bayernom pa ima Lewandowski pet naslovov prvaka Nemčije, dve pokalni lovoriki, tri superpokalne, trikrat pa je bi tudi najboljši strelec nemške bundeslige.