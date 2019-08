Fiorentina ujela legendo svetovnega kova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski prvoligaški klub Fiorentina, za katerega so v preteklosti nastopali tudi slovenski legionarji Josip Iličić, Jasmin Kurtić in Jan Mlakar, je uradno potrdil novico, ki je osrečila navijače. Nogometni ponos Toskane, ki prisega na ljubezen do vijoličaste barve, je sklenil dogovor s francoskim zvezdnikom Franckom Riberyjem.

Izkušeni krilni napadalec je po 12 letih, v katerih je z Bayernom osvojil vse, kar se je osvojiti dalo (v vitrine je pospravil kar 23 lovorik!), zapustil Bavarsko. Potekla mu je pogodba, pri 36 letih pa si je zaželel novih nogometnih izzivov. Odločil se je za ponudbo Fiorentine, na leto pa bo zaslužil štiri milijone evrov. Ogromno lepega mu je o klubu povedal nekdanji soigralec Luca Toni, s katerim je sodeloval pri Bayernu.

Z bavarskim velikanom je osvojil kar 23 lovorik. V München je prispel leta 2007 iz Marseilla, kjer si je delil slačilnico tudi z Boštjanom Cesarjem. Foto: Reuters

Eden najboljših francoskih nogometašev vseh časov z brazgotino na obrazu, ki ga spominja na prometno nesrečo v otroških letih, je najboljše predstave ponujal leta 2013. Takrat je Bayernu pomagal do evropskega naslova, v glasovanju za najboljšega nogometaša na svetu pa sta ga prehitela le Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Navijačem Fiorentine se bo na stadionu Artemio Franchi prvič predstavil v četrtek.