Pred vrati Handanovića zvezdnik z vrtoglavo plačo. Obeta se zelo zanimiv posel.

Inter je s prihodom novega trenerja Antonia Conteja očitno močno povečal ambicije. To potrjuje nedaven prihod Romeluja Lukakuja, ki je v Milano iz Manchester Uniteda prišel za 65 milijonov evrov, kar je klubski rekord.

Ob belgijskem napadalcu je Inter okrepil še izkušeni urugvajski branilec Diego Godin, ki se je od Jana Oblaka k Samirju Handanoviću preselil brez odškodnine, medtem ko so Milančani 22 milijonov evrov berlinski Herthi nakazali za avstrijskega vezista Valentina Lazara, dva milijona manj pa Sassuolu za krilnega napadalca Mattea Politana. Ob tem so pripeljali še nekaj mladih nogometašev, na katere bodo računali v prihodnosti.

Zdaj se Milančanom obeta še ena, zelo zveneča okrepitev. Številni mediji, med njimi tudi tisti najbolj zanesljivi, poročajo, da je tik pred prihodom v vrste Interja še Alexis Sanchez. Nekdanji zvezdnik Barcelone in Arsenala, ki je v prvi italijanski ligi že navduševal, ko sta skupaj s Handanovićem branila barve Udineseja, naj bi bil z Milančani že dogovorjen, na San Siru pa naj bi imel status posojenega nogometaša.

V Italijo prihaja tudi Franck Ribery

Franck Ribery se po 12 letih in številnih lovorikah, ki jih je tam osvojil, iz Münchna seli v Firence. Foto: Getty Images Francka Riberyja v Fiorentino. Uradno potrditev tega posla naj bi dočakali še danes, poročajo najbolje obveščeni italijanski mediji, ki se posvečajo nogometni tematiki.



Ribery, ki je poleti po izteku pogodbe po kar 12 letih zapustil münchenski Bayern, naj bi bil že dogovorjen s Fiorentino, h kateri seveda prihaja kot prost nogometaš. Od podpisa dveletne pogodbe, ki mu bo na leto nanesla štiri milijone evrov (še pol milijona utegne zaslužiti ob izpolnjenih bonusih), naj bi ga ločil le že zdravniški pregled.



Ribery, vrsto let eden najboljših krilnih napadalcev na svetu, je star 36 let in na Apeninski polotok očitno prihaja zaključiti svojo bogato nogometno pot, na kateri je zbral tudi 81 nastopov in 16 golov v majici francoske reprezentance, za katero pa je nehal igrati že leta 2014. Tik preden se je začel njen vzpon. Ne samo Sanchez, v italijansko ligo, ki je v zadnjem desetletju in več močno izgubila na ugledu, ki ga je uživala pred tem, prihaja še eno zvezdniško ime. Še veliko bližje kot Čilenčev je namreč prihod Francozav Fiorentino. Uradno potrditev tega posla naj bi dočakali še danes, poročajo najbolje obveščeni italijanski mediji, ki se posvečajo nogometni tematiki.Ribery, ki je poleti po izteku pogodbe po kar 12 letih zapustil münchenski Bayern, naj bi bil že dogovorjen s Fiorentino, h kateri seveda prihaja kot prost nogometaš. Od podpisa dveletne pogodbe, ki mu bo na leto nanesla štiri milijone evrov (še pol milijona utegne zaslužiti ob izpolnjenih bonusih), naj bi ga ločil le že zdravniški pregled.Ribery, vrsto let eden najboljših krilnih napadalcev na svetu, je star 36 let in na Apeninski polotok očitno prihaja zaključiti svojo bogato nogometno pot, na kateri je zbral tudi 81 nastopov in 16 golov v majici francoske reprezentance, za katero pa je nehal igrati že leta 2014. Tik preden se je začel njen vzpon.

Posoja in visoka plača, ki jo bo v veliki meri plačeval Man Utd

Bo pa to posel, ki bo izredno zanimiv. Sanchez naj bi bil v Milano posojen, potem pa ga bo lahko Inter po koncu sezone odkupil za vsoto nekje med 12 in 15 milijonov evrov. Ker 30-letni Čilenec, ki je povsem izpadel iz kombinacij novega trenerja Manchester Uniteda Olega Gunnarja Solskjaerja (na prvih dveh tekmah nove sezone ga ni bilo niti na klopi), spada med najbolje plačane nogometaše na svetu, pa naj bi se kluba dogovarjala tudi za prav posebno kupčijo.

Čilenec se na Old Traffordu kljub bajni plači, ki jo tam služi, ni izkazal. Kako bo na San Siru? Foto: Reuters

S tretjo najvišjo plačo v bogati angleški premier ligi, ki mu na teden prinese kar okoli 350 tisoč evrov na teden, se Sanchez seveda ne vklaplja v plačno politiko Interja, zato naj bi se Milančani dogovorili, da bodo v prvi sezoni plačevali le tretjino njegove plače, preostala mesečna nakazila pa bo dobival z naslova Old Trafforda.

Ko in če bo Inter Sancheza, ki ima z Manchester Unitedom pogodbo do leta 2022, čez eno leto odkupil, pa naj bi v Milanu dobil nekoliko nižjo plačo. Na leto naj bi z njo zaslužil od pet do šest milijonov evrov, pravijo informacije o podrobnosti prihajajočega posla, ki so na Apeninskem polotoku pricurljale na dan.

Posel, če bo do njega seveda prišlo, naj bi bil dogovorjen še pred koncem tega tedna, Sanchez pa bo tako po vsega letu in pol, ko je v klub za 34 milijonov prišel iz londonskega Arsenala, zapustil Manchester United.

Zanj je v 45 nastopih zabil le pet golov, povsem razočaral pa je predvsem v prejšnji sezoni, ki jo je končal z 20 nastopi in zgolj enim golom v najmočnejši angleški ligi. Pri Arsenalu je, denimo, v 166 tekmah zabil kar 80 golov, 47 pa jih je zmogel v 141 tekmah, ki jih je odigral za Barcelono.

Kapetan Interja Samir Handanović bo soigralce v sezono 2019/20 popeljal v ponedeljek zvečer. Foto: Getty Images

Začetek v ponedeljek zvečer, obeta se obračun Slovencev

Inter, ki je prejšnjo sezono končal na četrtem mestu italijanskega prvenstva in si drugo leto v nizu za las zagotovil nastop v ligi prvakov (mestnega tekmeca Milan je prehitel za pičlo točko), bo z novo prvenstveno sezono začel prihodnji ponedeljek, ko bo v zadnji tekmi prvega kroga gostil Lecce.

Obeta se torej slovenski dvoboj, pri novopečenem prvoligašu z juga Italije namreč igra slovenski vezist Žan Majer, ki je pred dnevi v pokalnem tekmovanju dočakal prvi gol v majici Lecceja, h kateremu je prišel v začetku letošnjega leta.