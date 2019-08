Bitka za Neymarja se zapleta, Brazilca želi tudi Juventus!

Negotova usoda brazilskega superzvezdnika Neymarja, ki je postal nezaželen pri navijačih PSG in bo do konca poletnega prestopnega roka skoraj zagotovo zapustil Pariz, ostaja še naprej vroča nogometna tema. Barcelona je poslala Francozom zadnjo ponudbo, v bitko za najdražjega igralca vseh časov pa se je podal celo Juventus!

V vročih poletnih mesecih se veliko ugiba o tem, da bi se lahko Neymar vrnil v Španijo. V svojih vrstah si ga je zaželel madridski Real, razveselila bi se ga tudi Barcelona. Če bi Kataloncem uspel veliki met, bi sestavila napad, ki bi lahko kandidiral za najboljšega v zgodovini kluba. Trenerja Ernesta Valverdeja bi čakale sladke težave, saj bi se za nastop v konici napada potegovali Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele in Neymar!

Barcelona je v ponedeljek poslala Parižanom zadnjo ponudbo, v kateri se zavezuje, da bi v sezoni 2019/20 igral Neymar na Camp Nouu kot posojeni napadalec PSG, nato pa bi imeli Katalonci možnost odkupa.

Juventus ponuja denar in Dybalo

Bo Paulo Dybala zapustil Juventus, pri katerem je prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo? Foto: Reuters Barcelona pa ni edina, ki še razmišlja o dragem brazilskem reprezentantu. Španski športni dnevnik AS in brazilski dnevnik Globo Esporte poročata, da se je v bitko za Neymarja podal tudi Juventus. Italijanski prvak ima v svojih vrstah nekaj, kar bi zelo zanimalo vodstvo PSG. Za odkup Brazilca bi namreč ponudil 100 milijonov evrov in Argentinca Paola Dybalo. Gavča so pred tedni selili na Otok, najbolj so si ga želeli v vrstah Tottenhama in Manchester Uniteda, a je ostal v Torinu.

Športni direktor Juventusa Fabio Paratici naj bi ponudbo, ki vključuje 100 milijonov in 25-letnega Argentinca, že posredoval vodstvu PSG. V pogovorih ga predstavlja športni direktor Leonardo.

Neymar skupaj z Ronaldom?

Negotova je tudi usoda hrvaškega napadalca Maria Mandžukića. Foto: Reuters Francoski prvak, podprt s katarskim kapitalom, bo o vsem skupaj razmislil, Juventus pa se zaveda, da bi moral v tem primeru poravnati še ekstremno visoke prejemke 27-letnega Neymarja, ki na leto zasluži 37 milijonov evrov.

Juventus bi lahko v želji, da čim prej zasluži 100 milijonov evrov, do konca prestopnega roka prodal še nekaj igralcev. Govori se o Hrvatu Mariu Mandžukiću, Italijanu Danieleju Ruganiju in Francozu Blaisu Matuidiju. Če bi Juventus pripeljal Neymarja, bi Brazilec združil moči s Portugalcem Cristianom Ronaldom, italijanski prvak pa bi še okrepil članstvo na seznamu največjih kandidatov za osvojitev evropskega naslova.

Barcelona se dogovarja z Juventusom

Neymar se po odpravljeni poškodbi vrača v izbrano vrsto Brazilije. Foto: Getty Images V teh dneh pa sestankujeta tudi delegaciji Barcelone in Juventusa. Športni direktor "stare dame" je bil v Kataloniji v ponedeljek zvečer, v središču pogovorov pa je bila prihodnost mladega branilca Juana Mirande. Devetnajstletni Španec je član druge ekipe Barcelone, zanj pa se poleg Juventusa zanimata tudi Marseille in Sevilla.

Katalonci bi zanimal tudi nakup Hrvata Mandžukića, zlasti v obdobju, ko se ubadajo s poškodbami vodilnih napadalcev (Messi, Suarez, po novem tudi Dembele), italijanski dnevnik Tuttosport pa celo poroča, da Barcelona in Juventus razmišljata o morebiti zamenjavi Luisa Suareza za Paola Dybalo oziroma Ivana Rakitića za Emreja Cana.

Neymar je v dveh sezonah za PSG na 58 nastopih dosegel 51 zadetkov. V prejšnji sezoni je v francoskem prvenstvu odigral le 17 tekem. Pestile so ga zdravstvene težave, dresa PSG ni oblekel od maja. S Parižani ga veže pogodba do junija 2022. Pred nekaj dnevi se je priključil treningom ekipe, v nedeljo, ko je francoski prvak presenetljivo ostal praznih rok v Rennesu (1:2), pa še ni kandidiral za srečanje.

Prestopni rok se bo končal 2. septembra.