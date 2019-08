Začelo se je! Barca v Parizu, prišla je po Neymarja. V ognju tudi Real.

Možnosti, da bo Neymar še igral v Parizu, lahko od preteklega konca tedna verjetno merimo samo še v promilih, po informacijah, ki prihajajo iz Španije in tudi Francije, pa so se to, da ga prodajo, dokončno odločili tudi pri PSG. Še vedno je brazilski super zvezdnik velika želja Barcelone, ki naj bi že prišla na pogajanja v Francijo, a vse bolj je jasno, da je v ogenj v zadnjih dneh stopil tudi Real Madrid. Obeta se napeto dogajanje.

Najdražji nogometaš vseh časov, ki je pred dvema letoma iz Barcelone za kar 222 milijonov evrov prestopil v PSG, je že nekaj tednov v središču pozornosti letošnje poletne nogometne tržnice, a medtem ko so za vrtoglave prestope poskrbeli že številni njegovi "kolegi", je Neymar še vedno član PSG.

Za Parižane sicer v tej sezoni še ni zaigral, izpustil je vse pripravljalne tekme, tako kot tudi obračun španskega superpokala proti Rennesu in uvodno tekmo nove sezone francoskega prvenstva proti Nimesu. Prav dogodki, ki smo jim bili v Parizu priča v nedeljo, ko so navijači PSG na svojem štadionu brazilskemu superzvezdniku sporočili, da v njihovem klubu ni več dobrodošel in ga zasuli s plazom žaljivk, naj bi dokončno prelomili še zadnje, že tako krhke vezi med brazilskim super zvezdnikom in francoskimi prvaki.

Prva ponudba Barcelone: 100 milijonov in Philippe Coutinho

Pri PSG naj bi se dokončno odločili, da ga želijo prodati in so pripravljeni prisluhniti ponudbam, a bodo ob tem letvico za svojega najbolj dragocenega nogometaša postavili precej visoko. Kako visoko, še ni znano, a utegne postati precej kmalu. Z naslovnic številnih francoskih in španskih medijev danes namreč nogometno občinstvo pozdravlja Neymar, ob njem pa zapis: "Barca je v Parizu, prišla je po Neymarja!"

Priznani pariški dnevnik La Parisien piše, in se ob tem sklicuje na zanesljive vire blizu vrha kluba, da je zasedba Barcelone že v Parizu, kamor se je prišla pogajati za prestop Neymarja. Tehnični vodja Kataloncev Eric Abidal, član uprave Javier Bordas in še nekaj ljudi iz vrst španskega prvaka, naj bi s Parižani že sestankovali in se dogovarjali za morebitni prestop, ki utegne postati najdražji letošnjega poletja.

V 58 nastopih je za PSG zabil 51 golov in zbral 29 asistenc. Očitno bo pri teh številkah tudi ostal. Foto: Reuters

Pri Barceloni, ki je letos poleti že pripeljala Antoina Griezmanna, čigar 120 milijonov evrov vreden prestop iz Atletica Madrida je drugi najdražji letošnjega poletja (rekorder je mladi Portugalec Joao Felix, ki je v Atletico iz Benfice prišel za šest milijonov več), se želijo znebiti Brazilca Philipa Coutinha, ki ga mislijo PSG ponuditi v paketu ponudbe za Neymarja. Njihova izklicna ponudba naj bi bila okroglih sto milijonov evrov in še Coutinho, za katerega so Katalonci Liverpoolu pred dvema letoma plačali kar 145 milijonov evrov.

PSG, tako piše La Parisien, se bolj spogleduje z opcijo, po kateri bi v Pariz ob Coutinhu in 50 milijonih evrov prišel še Nelson Semedo, portugalski bočni branilec Barcelone, ki je zanj pred dvema letoma lizbonski Benfici nakazala 35 milijonov evrov.

Najdražji prestopi letošnjega poletja:

126 milijonov evrov – Joao Felix (iz Benfice v Atletico)

120 milijonov evrov – Antoine Griezmann (iz Atletico v Barcelono)

100 milijonov evrov – Eden Hazard (iz Chelseaja v Real)

87 milijonov evrov – Harry Maguire (iz Leicester Cityja v Manchester United)

85,5 milijona evrov – Matthijs de Ligt (iz Ajaxa v Juventus)

80 milijonov evrov – Lucas Hernandez (iz Atletica v Bayern)

80 milijonov evrov – Nicolas Pepe (iz Lilla v Arsenal)

75 milijonov evrov – Frenkie de Jong (iz Ajaxa v Barcelono)

70 milijonov evrov – Rodri (iz Atletica v Manchester City)

65 milijonov evrov – Romelu Lukaku (iz Manchester Uniteda v Inter)

65 milijonov evrov – Joao Cancelo (iz Juventusa v Manchester City)

...

V akcijo je stopil tudi Florentino Perez

PSG Neymarja zagotovo ne bo pustil oditi kar tako, sploh zaradi tega ne, ker naj bi se zdaj v lov nanj podal še Real Madrid, kot že zadnjih nekaj dni pišejo številni španski mediji.

Florentino Perez želi navijačem Reala privoščiti še enega super zvezdnika. Foto: Reuters

Florentino Perez, ki je letos za sto milijonov evrov iz Chelseaja že pripeljal Edena Hazarda, si želi po katastrofalni sezoni Reala navijačem s Santiaga Bernabea ponuditi še enega galaktika, Neymar, ki so ga z Realom povezovali že pred njegovim prihodom v Evropo, pa se zdi najbolj zvezdniški od vseh zvezdnikov, ki so letos poleti še na voljo.

Zanj naj bi bil prvi mož Reala pripravljen PSG ponuditi vsaj sto milijonov evrov in še kakšnega nogometaša. Omenja se dobitnika zadnje zlate žoge, hrvaškega vezista Luko Modrića, pa tudi Garetha Bala, medtem ko naj bi Francozi v svoji ekipi raje videli Isca ali pa koga od Realovega vratarskega dvojčka (Thibaut Courtuis in Keylor Navas).

Kaj bo z Garethom Balom in Jamesom Rodriguezom?

Real se ne more znebiti Garetha Bala in Jamesa Rodrigueza. Foto: Reuters James Rodriguez, ki se je vrnil iz Bayerna Münchna, kamor je bil posojen, je še vedno v Madridu in za zdaj kaže, da bo tako ostalo še nekaj časa. Prestop v Napoli, o katerem se je pisalo dolgo časa, je na koncu padel v vodo, v zadnjem času pa naj bi bil kolumbijski zvezdnik, ki je zablestel na svetovnem prvenstvu 2014, veliko bližje odhodu v Atletico Madrid, pri katerem bi združil moči z Janom Oblakom.



Še večja uganka je Gareth Bale. Valižanski zvezdnik, ki je bil vrsto let eden ključnih mož Reala, ni več po godu trenerja Zinedina Zidana, tako da je na izhodnih vratih kluba, a jih še ni prestopil in trenutno ne kaže, da jih sploh bo. Valižan, ki naj bi bil zanimiv predvsem nekaterim angleškim klubom, poletni prestopni rok na Otoku pa se je medtem zaključil, namreč ne daje vtisa, da se mu kamorkoli mudi. Njegove visoke plače, ki jo ima z Realom podpisano do leta 2022, ni pripravljen prevzeti nihče. Na to, da bi popustil in sprejel nižje mesečne prejemke, pa 30-letni nekdanji as Tottenhama bojda noče niti pomisliti … Pri Realu še vedno niso prodali dveh zvezdnikov, ki se ju želijo znebiti že celo poletje., ki se je vrnil iz Bayerna Münchna, kamor je bil posojen, je še vedno v Madridu in za zdaj kaže, da bo tako ostalo še nekaj časa. Prestop v Napoli, o katerem se je pisalo dolgo časa, je na koncu padel v vodo, v zadnjem času pa naj bi bil kolumbijski zvezdnik, ki je zablestel na svetovnem prvenstvu 2014, veliko bližje odhodu v Atletico Madrid, pri katerem bi združil moči zŠe večja uganka je. Valižanski zvezdnik, ki je bil vrsto let eden ključnih mož Reala, ni več po godu trenerja, tako da je na izhodnih vratih kluba, a jih še ni prestopil in trenutno ne kaže, da jih sploh bo. Valižan, ki naj bi bil zanimiv predvsem nekaterim angleškim klubom, poletni prestopni rok na Otoku pa se je medtem zaključil, namreč ne daje vtisa, da se mu kamorkoli mudi. Njegove visoke plače, ki jo ima z Realom podpisano do leta 2022, ni pripravljen prevzeti nihče. Na to, da bi popustil in sprejel nižje mesečne prejemke, pa 30-letni nekdanji as Tottenhama bojda noče niti pomisliti …

Madridčani naj bi priložnost za to, da velikemu tekmecu iz španskega prvenstva Barceloni podrejo načrte okoli Neymarja, videli tudi v dejstvu, da imajo precej boljše odnose z vrhom PSG, kot jih ima Barcelona. Ta Neymarjevega rekordnega posla izpred dveh let s PSG ni zaključila na lep način.

Prav tako pa naj bi Perez ciljal tudi na Brazilčevo "požrešnost" in naj bi bil 27-letniku pripravljen ponuditi pogodbo, ki je na Camp Nouu zagotovo ne bo dobil. V Madridu naj bi se mu namreč obetala vrtoglava pogodba v višini kar 25 milijonov evrov na sezono in, če je to res, bo prav zanimivo videti, ali ga bo premamila.

Če bi se Neymar za tak korak zares odločil, bi verjetno postal eden najbolj osovraženih nogometašev v zgodovini Barcelone, za katero je igral štiri leta in z njo osvojil tudi naslov evropskega prvaka.

Katalonci so Brazilcu namreč precej zamerili že način, na kakršnega je v iskanju iskanja izhoda iz sence, za katero je v Barceloni vseskozi skrbel Lionel Messi, odšel v Francijo. Zdaj pa naj bi bil, tako so v zadnjih tednih že večkrat zapisali številni španski mediji, prav zvezdniški Argentinec eden največjih zagovornikov Neymarjeve vrnitve v Katalonijo …

Lionel Messi naj bi bil eden glavnih zagovornikov ideje o tem, da bi z Brazilcem spet združila moči. Foto: Reuters

Najpozneje do začetka septembra bomo dobili odgovor

Kakorkoli že, jasno je, da so za Neymarja opcije samo tri, razen če se v prihodnjih dneh ne zgodi kaj spektakularno nepričakovanega. Tako zahtevnega posla sta trenutno na svetu sposobna samo Real in Barcelona, preostali velikani evropskega nogometa pa zanj bodisi nimajo denarja bodisi so letos poleti že zaključili z resnim trgovanjem.

Barcelona, Real ali pa celo PSG, torej. Kako se bo izšlo, bo znano najpozneje do 2. septembra, ko bo zastor padel tudi nad nogometno tržnico na Iberskem polotoku.

Kje bo Neymar igral v sezoni 2019/20? pri PSG 0,00% +

pri Barceloni 66,67% +

pri Realu 0,00% +

ne vem, me ne zanima 33,33% +

