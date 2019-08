Preobrat pri Realu: Zidane obrnil ploščo glede Bala

Trener madridskega Reala Zinedine Zidane je po koncu sezone 2018/19, ki belim baletnikom ni prinesla zadovoljstva, večkrat namignil, da bi lahko Gareth Bale zapustil španskega velikana, saj ga ne vidi v svojem projektu. Nogometna javnost se je spraševala, kje bi lahko hitronogi Valižan, ki je že vstopil v četrto desetletje in pri Realu računa na bogate prejemke, nadaljeval kariero.

Omenjalo se je kar nekaj možnosti, med njimi tudi prestop v vrste nekaterih večjih angleških, nemških in francoskih klubov, v igri je bila tudi donosna selitev na oddaljeno Kitajsko. Ko je možnost odhoda v Azijo oziroma vrnitve na Otok zaradi konca prestopnega roka padla v vodo, je Zidane spremenil odločitev.

Zaigral prvič po 24. juliju

Zinedine Zidane do nadaljnjega računa tako na Garetha Bala kot tudi Jamesa Rodrigueza. Foto: Reuters Bale v zadnjih treh tednih ni kandidiral za štiri prijateljske tekme Reala (Atletico 3:7, Tottenham 0:1, Fenerbahče 5:3 in Salzburg 1:0), v nedeljo pa ga je francoski strateg le uvrstil v ekipo. Bale je odigral 29 minut.

V igro je vstopil v 61. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat 2:2 (vsi zadetki so padli v prvem polčasu – za Romo sta zadela Diego Perotti in Edin Džeko, za Real pa Marcelo in Casemiro), s svojim nastopom pa navdušil španske medije, zlasti športni dnevnik Marca, ki je tesno vpet v dogajanje v madridskem klubu.

"Bale je igralec Real Madrida. Do 31. avgusta je še vse mogoče, a pri Realu računamo na vse igralce, ki jih imamo na voljo," je o statusu Bala, najdražje okrepitve v zgodovini belih baletnikov, ki jo z Realom veže pogodba do leta 2022, spregovoril Zidane. Podobno je dejal o Kolumbijcu Jamesu Rodriguezu, ki se je iz Münchna vrnil v Madrid in bi lahko to poletje zamenjal klubsko okolje.

Real za točke že v soboto, Roma šele 25. avgusta

Leonardo Spinazzola (levo) je dosegel odločilni zadetek z bele točke za zmago Rome. Foto: Reuters James v nasprotju z Balom ni kandidiral za tekmo v Rimu. Zidane po tekmi v Rimu ni hotel komentirati možnosti poletnega prihoda Neymarja, aktualnega zvezdnika PSG, ki ga povezujejo s prihodom v Barcelono, še vedno pa ni zamrla niti ideja o tem, da bi nadaljeval kariero na stadionu Santiago Bernabeu.

Edini igralec, ki ni izkoristil strela z bele točke, je bil Marcelo. Brazilec, ki je bil v prvem polčasu junak Reala, saj je prispeval zadetek in podajo, je v peti seriji 11-metrovk zadel okvir vrat, nato pa je Leonardo Spinazzola zatresel mrežo Reala in popeljal Romo do zmage.

Real Madrid bo prihodnjo soboto v uvodnem krogu španskega prvenstva gostovala pri Celti v Vigu, Roma pa bo prvi dvoboj v serie A odigrala šele 25. avgusta, ko bo na Olimpicu pričakala Genoo.