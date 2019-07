Hrvat poskrbel, da je prestop Garetha Bala dokončno padel v vodo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski nogometni prvoligaš Jiangsu Sunin, nesojeni nov klub zvezdnika Real Madrida Garetha Bala, je danes naznanil podpis pogodbe z občasnim hrvaškim reprezentantom Ivanom Santinijem, s tem zapolnil kvoto tujcev v ekipi in med vrsticami naznanil, da je prestop slovitega Valižana na Kitajsko verjetno dokončno padel v vodo.

Gareth Bale bi moral postati najbolje plačani nogometaš na svetu, podpisati triletno pogodbo z Jiangsu Suninom, po kateri bi nekoč najdražji na svetu na teden zaslužil več kot milijon evrov, a je prestop v zadnjem hipu padel v vodo.

Ustavili so ga v vrhu Real Madrida, pri katerem se niso strinjali z idejo Kitajcev, da zanj ne bi plačali odškodnine. Morda se je ob tem še zdelo, da bo Jiangsu Sunin poskusil z novo ponudbo, a zdaj je jasno, da se to ne bo zgodilo.

Danes so namreč pri Jiangsuju potrdili, da so za pet milijonov evrov od belgijskega Anderlechta odkupili izkušenega hrvaškega napadalca Ivana Santinija in tako zapolnili kvoto tujcev v ekipi. V kitajski prvi ligi je dovoljeno, da ima klub na seznamu nogometašev štiri tujce, le tri naenkrat pa lahko uporabi na eni tekmi.

Prostora za tujce v klubu Jiangsu ni več

Tridesetletni občasni hrvaški reprezentant Santini, ki je za svetovne podprvake do zdaj odigral pet tekem, je peti tujec v nesojeni ekipi Bala.

Zdaj je verjetno dokončno jasno, da Gareth Bale ne bo postal najbolje plačani nogometaš na svetu. Foto: Reuters

Že prej so bili tam italijansko-argentinski branilec Gabriel Paletta, brazilski vezist Alex Teixeira in nekdanji italijanski reprezentant brazilskih korenin, napadalec Eder. Letos poleti se je Jiangsuju priključil še izkušeni nekdanji brazilski reprezentant, donedavni član milanskega Interja Miranda. Enega od teh nogometašev (zagotovo ne zadnjega) naj bi se Kitajci do konca prestopnega, ki se na Kitajskem konča v sredo, znebili.

Santini, ki je pred tem igral za Ingolstadt, Zadar, Freiburg, Kortrijk, Standard Liege in Caen, je v Anderlecht prišel pred letom dni za tri milijone evrov. V prejšnji sezoni je za sloviti belgijski klub v 39 nastopih zabil 16 golov.

Bo v poslu za Paula Pogbaja odšel v Manchester United?

Santinijev prihod na Kitajsko skoraj zagotovo pomeni, da za Balov prestop v Jiangsu ni več nobenih možnosti, čeprav je res, da za prestop ostajata še nekaj več kot dva dneva časa. Balu, ki naj bi bil pri Realu še vedno nezaželen, tako ostaja možnost, da prestopi v kakšnega od evropskih klubov.

Težava je, ker je v Evropi malo takšnih, ki bili pripravljeni prevzeti njegovo visoko plačo iz Reala, s katerim ima podpisano triletno pogodbo, po kateri na teden zasluži 800 tisoč evrov.

Bo Valižan iz Real Madrida odšel v Manchester United, v obratni smeri pa bo pripotoval Paul Pogba? Foto: Reuters

Valižan, štirikratni evropski prvak z Madridčani, naj bi si želel predvsem vrnitve na Otok, kjer je pred prihodom v Španijo že igral, toda Tottenham, kjer je že bil, njegove plače ni sposoben pokriti, tako da še najbolj realna možnost ostaja Manchester United.

Ta bi bil spodoben izpeljati posel, v katerem bi v nasprotno stran odšel Paul Pogba. Znano je, da je francoski zvezdnik že večkrat izrazil željo, da bi zapustil Old Trafford, tako kot ni skrivnost niti to, da je velika želja Realovega predsednika Florentina Pereza. Težava bi se lahko pojavila le zato, ker obojim zmanjkuje časa za realizacijo posla. V Angliji bo letos konec poslovanja na poletni nogometni tržnici nastopil precej hitro, že naslednji četrtek.