Neverjetno, koliko bo zaslužil Gareth Bale #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real Madrid se je le znebil Garetha Bala in ga poslal na Kitajsko k ekipi Beijing Sinobo Guoan, kjer bo kapetan valižanske reprezentance zaslužil več kot milijon evrov na teden. Postal bo drugi najbolje plačan nogometaš, na prvem mestu ostaja Lionel Messi.

Potem ko je po sezoni 2017/18 Zinedine Zidane zapustil klop Reala, k Juventusu se je preselil tudi Cristiano Ronaldo, se je zdelo, da se valižanskemu zvezdniku obetajo lepši časi in bo končno lahko zasijal v pravem sijaju. A to se ni zgodilo, Real je padel v veliko krizo, zamenjal dva trenerja (Julen Lopetegui, Santiago Solari), vse skupaj pa je šlo tako daleč, da je predsednik galaktikov Florentinio Perez že ob koncu porazne pretekle sezone na vroči stolček spet posadil Zidana.

Med Zidanom in Balom nikoli ni bilo prave kemije. Niti po tem, ko je v pred letom dni v finalu lige prvakov Liverpoolu zabil dva zadetka. Foto: Reuters

Zidane ga je že davno prečrtal

Ko se je to zgodilo, se je vedelo, da za Bala pri belem baletu ni več prihodnosti. Tega francoski trener nikoli ni skrival in o tem je govoril na glas. "Bale ni igral, ker je zelo blizu odhoda. Če se bo to zgodilo že jutri, bo bolje za vse," je po nedeljskem porazu na prijateljski tekmi proti Bayernu dejal Zidane, ki je že večkrat poudaril, da Bale ni v njegovih načrtih.

Prišel za rekordno odškodnino Bale se je v Madrid preselil let 2013, ko je Real Tottenhamu plačal kar rekordnih 100 milijonov evrov. Valižan je v šestih sezonah zbal 231 nastopov, dosegel 102 zadetka in z Realom osvojil 13 lovorik. Od tega kar štiri naslove v ligi prvakov, trikrat je bil svetovni klubski prvak, po enkrat pa se je z belim baletom veselil tudi naziva najboljšega v španskem prvenstvu in pokalu.

Bale je že prispel v Peking:

Izbral denar pred konkurenčno ligo?

Bale še pred nedavnim ni želel niti slišati o odhodu, saj ima z Realom sklenjeno bogato triletno pogodbo, ki bi, tudi če bi tri leta sedel na tribuni, prinesla kar 57 milijonov evrov. A kot vse kaže, so se na koncu le dogovorili, da je bolje za vse, da se vendarle preseli.

Čeprav se je ugibalo, da bi lahko odšel predvsem na Otok (Manchester United, Liverpool), bo 30-letni Valižan kariero nadaljeval na Kitajskem, natančneje v Pekingu, kjer mu bo ekipa Beijing Sinobo Guoan F.C. tedensko izplačevala kar milijon in 100 tisoč evrov. Kakšen posel bodo sklenili Kitajci in Madridčani, za zdaj še ni znano, a najverjetneje bo šlo za enoletno posojo.

Koliko bo zaslužil Bale: 57.800.000 evrov na leto

4.450.000 evrov na mesec

1.111.500 evrov na teden

159.000 evrov na dan

6.615 evrov na uro

110 evrov na minuto

1,80 evra na sekundo

Preberite še: