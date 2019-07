Ameriško tožilstvo umaknilo obtožnico proti Cristianu Ronaldu

Sodišče je umaknilo obtožbo proti portugalskemu zvezdniku z obrazložitvijo, da "spolnega napada ni mogoče dokazati brez razumnega dvoma".

Nogometaš je obtožbe ves čas zanikal, njegov odvetnik pa trdil, da je šlo za "sporazumen spolni odnos".

Mayorga in napadalec Juventusa, ki je bil takrat star 24 let, sta se v nočnem klubu v mestu greha spoznala in zabavala pred desetimi leti. Po zabavi jo je povabil k sebi v hotel. A, za razliko od Ronalda, Mayorgova trdi, da v njegovi hotelski suiti ni privolila v spolni odnos in da jo je Ronaldo napadel, kasneje se je sicer opravičil, češ, da se "običajno vede kot gospod".

V zameno za molk pa naj bi ji Ronaldo prek posrednika izplačal 375.000 dolarjev. Dolgo časa je nato molčala, potem pa se lani septembra kljub prejetemu plačilu vendarle odločila za tožbo.