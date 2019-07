Kdo so gostje tokratnega Izbora z družabnih omrežij? V rubriki, ki je ne smete zamuditi vsak ponedeljek zvečer, tokrat gostujejo Jan Oblak, Antoine Griezmann, Neymar, legendarni Rene Higuita, seveda so zraven tudi Lionel Messi in Cristiano Ronaldo ter še kdo. Dobili so tudi družbo dveh Slovenk. Preverite ...

Prikupno, da bolj ne bi moglo biti

Antoine Griezmann je prejšnji teden tudi uradno prestopil iz Atletico Madrida v Barcelono, ob tem so zanj odšteli 120 milijonov evrov. No, morda pa še nekoliko več. Pri Barceloni so namreč ogorčeni in prepričani, da bi si zaslužili 200 milijonov evrov, saj naj bi se Francoz s Katalonci dogovoril že pred 1. julijem, ko je njegova odkupna klavzula upadla za 80 milijonov evrov.

No, to je druga zgodba, se je pa medtem francoski napadalec, ki je status najbolj plačanega igralca v garderobah štadiona Wanda Metropolitano prepustil Janu Oblaku, že predstavil navijačem v majici Barcelone, na kateri bo nosil številko 17. Ne sicer na veliki predstavitvi pred navijači na Camp Nou, saj so se Katalonci zbali, da po tem, ko se je s košarico Barceloni njenim navijačem zameril lansko poletje, ampak je na katalonskem nogometnem svetišču poziral ob praznih tribunah.

Ob tem je s seboj popeljal tudi svojo štiričlansko družino, v kateri je s prikupnostjo izstopala njegova triletna hči Mia, ki jo nogometni svet pozna tudi zaradi tega, ker je odlični napadalec, ki je Franciji lani pomagal do naslova svetovne prvakinje, svoje nevsakdanje proslave zadetkov posvetil prav njej. Majhna Mia je bila tista, ki ga je prosila, naj zadetke proslavlja tako, da oponaša dogajanje iz računalniške igrice Fortnite. Da, to je tista igrica, ki je obnorela tudi slovenskega košarkarskega čudežnega dečka Luko Dončića.

Majhna Mia na Camp Nou:

Družina Griezmann na kupu (in Mala Mia, ki pozira s svojim dresom):

Fornite proslava zadetkov Antoina Griezmanna:

Neymar je zdrav kot riba ... In spet ima novo pričesko!

Neymar, ki v zadnjih tednih prah dviguje z željo po tem, da bi se iz PSG vrnil v Barcelono, od koder je pred dvema letoma za še danes rekordnih 222 milijonov evrov romal v Pariz, je ta teden s svojo prisotnostjo počastil finale turnirja Neymar Jr's Five. To je turnir, ki ga brazilski nogometni super zvezdnik organizira v sodelovanju s priznanim izdelovalcem energijske pijače, na njem pa nastopajo amaterske ekipe z vsega sveta. Letos jih je bilo več kot 40.

Na finalu je bil tudi najdražji nogometaš vseh časov, ki je zaradi poškodbe izpustil južnoameriški pokal pred domačimi navijači, na katerem so Brazilci tudi brez njegove pomoči le prišli do naslova južnoameriških prvakov. Je pa Neymar, ki se je v nedeljo z enotedensko zamudo le vrnil v Pariz (na zbor ob začetku priprav ga menda ni bilo prav zaradi turnirja, o katerem pišemo), očitno zdrav kot riba. Na turnirju Neymar Jr's Five je namreč zaigral na dveh tekmah, s svojo ekipo je nastopil proti zmagovalcem in zmagovalkam v moški oziroma ženski kategoriji, in hitro pokazal, kaj vse zna. In kar je najpomembnejše – zdi se, da je zdrav kot riba.

No, ni pa skoraj nikomur ušlo niti to, da je spet zamenjal svojo pričesko, po katerih je tako znan. Spremeni jih skoraj enkrat na teden, po novem pa se je spet odločil, da bo blondinec. Nekaterim gre s tem početjem na živce, drugim je všeč, tretjim je vseeno.

Neymarjeve vragolije na turnirju Neymar Jr's Five:

Neymarjeve pričeske skozi leta:

Kdo pravi, da nogomet ni za ženske? Poglejte si tole Slovenko.

Nogomet je še vedno moška stvar, so prepričani številni, a tudi ženske v nogometu vse bolj prodirajo in tudi njihov nogomet je vse bolj priljubljen po vsem svetu. Živ dokaz je tudi nedavno svetovno prvenstvo za ženske v Franciji, kjer si je pohod Američank na nov naslov ogledalo rekordno število gledalcev, prav tako pa tribune niso samevale.

No, dokaz, da tako ni samo zaradi tega, ker so simpatične, ampak tudi zato, ker nogomet obvladajo, je Dominika Čonč. Ne verjamete? Oglejte si video, ki ga je na svojem Instagramovem profilu objavila ta 24-letna slovenska nogometna reprezentantka, članica danskega prvoligaša Fortune iz Hjorringa, ki se najbolje znajde na sredini igrišča. No, očitno pa se odlično znajde tudi ob žongliranju. Pa ne samo z nogometno, ampak tudi s teniško žogico.

Izgubil stavo in ostal brez las, po katerih ga je poznal ves svet

Nogometni romantiki se zagotovo spomnite legendarnega južnoameriškega vratarja Reneja Higuite, ki je vrsto let branil za Kolumbijo, z njo pa nastopil tudi na svetovnem prvenstvu 1990. Pripeli so mu tudi vzdevek El Loco, upravičil pa ga je tudi na edinem svetovnem prvenstvu, na katerem je nastopil. Na četrtfinalni tekmi proti Kamerunu je namreč v podaljšku preigraval daleč od svojega gola, izgubil žogo in legendarnemu Kameruncu Rogerju Milli omogočil, da zabije odločilen gol (Kamerunci so zmagali z 2:1), Kolumbija pa se je poslovila od tekmovanja.

Danes 52-letnega nekdanjega vratarja, ki je v Evropi odigral le 15 tekem v majici španskega Valladolida, sicer pa svoj razkošen talent prodajal po Južni Ameriki, nekateri pomnijo tudi po prijateljstvu z zloglasnim Pablom Escobarjem, še več pa jih je o njem prav zagotovo slišalo zaradi norega sloga branjenja, ki ga je "patentiral". O škorpijonu ste verjetno že slišali, mar ne?

Tokrat pa se je legendarni Higuita v središču znašel zaradi stave, ki jo je izgubil. Med južnoameriškim pokalom, ki je bil nedavno v Braziliji, je po začetnih sijajnih predstavah svoje Kolumbije dejal, da si bo, če Kolumbijci ne bodo prvaki, ostrigel svojo dolgo pričesko. To se je potem tudi zgodilo, Kolumbija se je od tekmovanja poslovila po četrtfinalnem porazu po enajstmetrovkah proti Čilu in Higuita je stavo izgubil. Kar je obljubil, pa je tudi storil in ostal brez las. Poglejte, kako.

Takole so "oskubili" Reneja Higuito:

Je Kranjčanom do zmage pomagala tudi tale vroča mladenka?

Pri kranjskem Triglavu so v prvem prvenstvenem krogu senzacionalno premagali Maribor v Ljudskem vrtu, potem ko so prvake premagali z 2:1. Še nekaj dni pred tem pa so Kranjčani, katerih glavni cilj je sicer tako kot vedno obstanek med slovenskimi nogometnimi, predstavili drese za novo sezono. In to na kakšen način! Tako, da so hitro razgreli v zadnjih dneh, sploh na Gorenjskem, malce ohlajeno ozračje.

Nekateri pravijo, da so do treh točk na Štajerskem prišli tudi zaradi tega, spet drugi so prepričani, da so jim do zmage pomagali sodniki, tretji pa so samo iskreno zaploskali za podvig in dejali: "Bravo, fantje in trener!" Zmaga nad evropskim Mariborom, ki je z naskokom glavni favorit prvenstva, pač ni od muh. Sploh pa ne, če jo dosežeš s številnimi mladimi fanti, kar je uspelo Dejanu Dončiću in njegovim nogometašem …

Vroča mladenka, ki je predstavila nove drese Triglava:

Koliko je Jan Oblak odštel za teden dni bivanja na razkošni jahti?

O počitnicah Jana Oblaka na razkošni jahti in njegovem druženju z italijansko lepotico Alessio Tedeschi ste verjetno že brali ali slišali. No, zdaj pa so na dan pricurljale informacije, koliko naj bi z naskokom največji zvezdnik slovenskega nogometa, ki spada med najboljše vratarje na svetu, za teden uživanja na morju odštel.

Proste dni po naporni sezoni, v kateri je spet blestel, je preživljal na jahti Angels and Demons, za en teden sončenja na njej pa naj bi plačal 25 tisoč evrov. Pravo bogastvo za navadnega smrtnika, a brez skrbi. Številka ena Atletico Madrida ne spada med takšne, zato mu letošnji dopust ni izpraznil žepov. Na teden po novem namreč zasluži okrog 100 tisoč evrov, tako da obubožal prav zagotovo ni. Za limonado, morda še za kepico sladoleda zraven, je skoraj zagotovo ostalo …

Tole je jahta Angels and Demons:

Angleški zvezdnik ponuja bogastvo za ukradenega psa

Nekdanji zvezdnik Chelseaja in Liverpoola, čigar zvezda pa v zadnjem času ne sije več tako močno, kot je nekoč (nazadnje je ne preveč uspešno igral za West Ham United), Daniel Sturridge, je prejšnji teden doživel neprijetno presenečenje. Ko je prišel v svojo hišo v Los Angelesu, je hitro ugotovil, da so ga, medtem ko ga ni bilo doma, obiskali nepridipravi.

Nič novega, zgodilo se je že večkrat, oropali so že številne znane nogometaše. Ob tem, ko vemo, koliko zaslužijo, solz zaradi ukradenega nakita, televizorja ali pa radijskega tranzistorja ravno ne točimo, toda 29-letni občasnemu angleškemu reprezentantu so ukradli tudi psa, na katerega je bil zelo navezan.

Sturridge je potem na spletu objavil video, v katerem se je sprehodil skozi razdejano hišo, ob tem pa povedal tudi tole: "Kdorkoli mi je ukradel psa, vrni mi ga. Ne gre za denar. Lahko dobiš denar. Če hočeš zaslužiti denar, pridi nazaj in dali ti ga bomo. Ne prodaj psa komu drugemu. Plačali ti bomo več. Denar ni težava."

O tem, ali se je kdo javil, mediji za zdaj ne poročajo, mi pa mu lahko zaželimo le srečo in upamo, da bosta nekoč spet skupaj.

Video, ki ga je posnel Daniel Sturridge:

Someone has broken into Daniel Sturridge’s Los Angeles home and stolen his dog. pic.twitter.com/agXdZ7z7j8 — ESPN FC (@ESPNFC) July 9, 2019

Daniel Sturridge in njegov pes:

Daniel Sturridge cuddling his dog pic.twitter.com/C80OvHsJc4 — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) July 9, 2019

Izkušeni Rus je pošteno naplahtal mlado deklico

Ruski Zenit je pred začetkom nove sezone ruske premier lige, ki jo je ta konec tedna začel z zmago nad Tambovom, odigral tudi tekmo ruskega superpokala proti moskovski Lokomotivi in izgubil z 2:3. Pred to tekmo, ki je bila odigrana v Moskvi, tekmovalno pa ni preveč pomembna in je bila bolj generalka pred začetkom nove sezone, je za manjšo šalo poskrbel Zenitov izkušeni napadalec Artem Džjuba in pošteno nasmejal. Poglejte, kako.

Kaj je ušpičil Artem Džjuba:

Messi ponuja brezplačne obroke za brezdomce

Lionel Messi oziroma njegova družina v Rosariu, kjer je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu začel svojo pot med zvezde, vodi restavracijo, ki sliši na ime VIP. Zdaj pa so se Argentinec in njegova družina domislili, da v mestu, v katerem revščine ne manjka, brezdomcem ponudijo brezplačno hrano.

"Ponujamo tudi kavo, osvežilno pijačo in tudi vino. Prišlo je veliko ljudi, ki so zaradi tega zelo hvaležni. Tako bo 15 dni, brezplačne obroke pa ponujamo med 19. in 21. uro," je o tem povedal Ariel Almada, vodja restavracije, ki jo tu in tam obišče tudi Messi. Tako je bilo tudi tokrat, ko se je v rodnem kraju oglasil po južnoameriškem pokalu in uresničil zamisel, zaradi katere se je prikupil marsikomu.

After returning to his hometown of Rosario after the Copa America, Messi opened the doors of his restaurant 'VIP', offering homeless people hot food and shelter. Just another reason to love and respect this man even more. pic.twitter.com/2ZM8Yls0tO — J. (@Messilizer) July 9, 2019

Ronaldo in njegova klinika za presaditev las

Kjer je dim, je tudi ogenj. Kjer je Messi, pa mora biti zraven tudi Cristiano Ronaldo. Portugalec se je seveda znašel tudi v tokratnem izboru nogometnih vsebin, ki so zakrožile po družabnih omrežjih. Ste vedeli, da je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu marca letos v Madridu odprl kliniko za presaditev las? Na njo je sloviti Portugalec, ki se je prejšnji teden vrnil z dopusta in pri Juventusu začel priprave na novo sezono, opozoril z oglasom, ki ga je na Instagramu objavil ta teden.

Ronaldova klinika se lahko pohvali z 18 operacijami presaditve las na dan, vsaka pa naj bi stala štiri tisoč evrov. Obiskali naj bi jo že nekateri znani nogometaši, predvsem njegovi rojaki Jose Bosingwa, Raul Meireles in tudi nekdanji francoski zvezdnik Robert Pires. Zanimivo, na poseg je prišla tudi Ronaldova mama Dolores Aveiro, a ne zato, da bi si presadila lase, ampak obrvi. Ali je v Madrid zavil tudi Ronaldov nekdanji soigralec Wayne Rooney, ki je poseg na lasišču opravil že pred časom, za zdaj ne poročajo …

Reklama za njegovo kliniko, ki jo je objavil Cristiano Ronaldo: