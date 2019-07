Brez presenečenja na Maracani, Brazilci devetič južnoameriški prvaki

Brazilci so devetič skupno in prvič po letu 2007, sicer pa še petič na petem južnoameriškem pokalu, ki so ga gostili, prišli do naslova, potem ko so na štadionu Maracana v Riu de Janeiru premagali Peru s 3:1.

Po polomu na svetovnem prvenstvu 2014 so Brazilci na drugem velikem tekmovanju v nekaj letih, ki so ga gostili, le izpolnili cilj. Čeprav so se morali znajti brez svojega prvega zvezdnika Neymarja, so suvereno upravičili naziv favorita in pod vodstvom selektorja Titeja prišli do devetega naslova južnoameriškega prvaka. Na tem turnirju so prvi gol prejeli šele po 449 minutah igre, to pa je tudi edini gol, ki so ga dobili.

Na štadionu Maracana so proti Peruju, ki so ga v predtekmovanju premagali s 5:0, sicer malo trpeli, potem ko je bil 20 minut pred koncem zaradi drugega rumenega kartona izključen Gabriel Jesus, ki je bil tudi glavni akter finala. Najprej je s sijajno podajo poskrbel za gol Evertona, ki je v 15. minuti zadel za 1:0. Potem so v 44. minuti z enajstmetrovke Perujci prišli do izenačenja, ko je najstrožjo kazen, ki jo je z igranjem z roko zakrivil Thiago Silva, uspešno realiziral Paolo Guerrero. Tik pred odhodom na polčas je Jesus zadel še za 2:1. Po izključitvi so Brazilci nekaj časa trpeli, potem pa je v 90. minuti uspešno enajstmetrovko realiziral še rezervist Richarlison in dvoma o zmagovalcu ni bilo več.

Lionel Messi je prejel šele drugi rdeč karton na svoji bogati nogometni poti. Foto: Reuters

Zmaga Argentine in sporen rdeč karton Lionela Messija

V soboto je bila na sporedu tekma za bron, v kateri so Argentinci prišli do vsaj manjše tolažbe po bolečem in nesrečnem polfinalnem porazu proti Braziliji. Premagali so Čile v ponovitvi zadnjih dveh final južnoameriških prvenstev z 2:1.

Argentinci so že po 22 minutah po golih Sergia Agüera in Paula Dybale vodili z 2:0, potem pa je njihov prvi zvezdnik in kapetan Lionel Messi na kontroverzen način prejel rdeč karton po petelinjenju z Garyjem Medelom, ki je prav tako moral z igrišča. Do konca tekme so Čilenci zabil še gol z enajstmetrovke, a jim kaj več ni uspelo in bronaste medalje so se veselili Argentinci.

Južnoameriški pokal, izločilni deli:

Finale:

Zaključni tekmi:

Finale:

Brazilija – Peru



Tekma za tretje mesto:

Argentina : Čile 2:1 (2:0)

Agüero 12., Dybala 22.; Vidal 59./11m; R.K.: Messi 37./Argentina; Medel 37./Čile

Polfinale:

Sreda, 3. julij:

Brazilija : Argentina 2:0 (1:0)



Četrtek, 4. julij:

Čile : Peru 3:0 (2:0)

Četrtfinale:

Petek, 28. junij:

Brazilija : Paragvaj 4:3 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0)



Venezuela : Argentina 0:2 (0:1)



Sobota, 29. junij:

Kolumbija : Čile 4:5 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0)



Urugvaj : Peru 4:5 po enajstmetrovkah (0:0, 0:0)