Tretji polčas tekme za bron, Messi iz protesta ni prišel na podelitev

Argentinci so prepričani, da so bili za dve enajstmetrovki na letošnjem južnoameriškem pokalu v Braziliji oškodovani že na polfinalni tekmi proti domačinom, ki so jo izgubili z 0:2, nad sojenjem pa ne morejo biti zadovoljni niti s tekmo za bron, v kateri so Čile premagali z 2:1. Argentinci se ne strinjajo z enajstmetrovko za Čile, še veliko bolj pa so jezni zaradi zelo spornega rdečega kartona, ki ga je prejel njihov kapetan Lionel Messi. Ta je bil po tekmi tako jezen, da sploh ni prišel na podelitev. "Nočem biti del korupcije," je zvezdnik Barcelone zelo neposredno in jasno napadel sodnike in vodilne ljudi južnoameriškega nogometa. Na Instagramu je potem objavil zapis, ob katerem je Argentincem verjetno toplo pri srcu.

Po odlični predstavi na polfinalni tekmi proti Braziliji, ki so jo izgubili z 0:2, a bili precej boljši nasprotnik, dvakrat zatresli okvir vrat, v dveh akcijah pa je precej dišalo tudi po enajstmetrovkah, ki bi ju morda lahko dosodil sodnik, so Argentinci zelo dobro podobo pokazali tudi v tekmi za bron. V revanšu zadnjih dveh finalov južnoameriških pokal, ki so ju Čilenci oba dobili po enajstmetrovkah, so jih tokrat premagali z 2:1.

Argentinci so že po 22. minutah vodili z 2:0, potem ko je po podaji Lionela Messija najprej v 12. minuti zadel Sergio Agüero, deset minut pozneje pa še Paulo Dybala, ki se je prvič na velikih tekmovanjih med strelci znašel na velikih tekmovanjih. Potem je prišla 37. minuta, ko si je v lase z Messijem skočil Gary Medel, sodnik pa je na presenečenje vseh rdeč karton pokazal kar obema, pa čeprav kapetan Argentine ni bil niti približno tako borbeno razpoložen kot nogometaš milanskega Interja.

V 59. minuti so Čilenci po enajstmetrovki, ki jo je v gol spremenil Arturo Vidal, znižali izid na 1:2. Tudi strel z bele točke je bil precej kontroverzno dosojen. Po tem, ko je posredoval VAR. Tega pri spornih akcijah na tekmi proti Braziliji sodniki niso aktivirali, kar je tisto, kar Argentince najbolj jezi.

Zaradi tega je bil izključen Lionel Messi:

Drugi rdeč karton, prvega je ob debiju dobil po minuti igre

Zaradi tegale prekrška nad Madžarom Vilmosom Vanczakom je leta 2005 ob debiju prejel prvi rdeč karton. Foto: Reuters Messi je v soboto v Sao Paolu odigral 135. tekmo v argentinski reprezentanci, v kateri je odigral 1115 minut, a je bil šele drugič izključen. Rdeč karton v reprezentančnem dresu je prejel prvič po kar 1114 minutah, saj je – ne boste verjeli – prvega v majici Argentine prejel prav ob debiju, in sicer po tem, ko je na igrišču prebil vsega minuto.



Tudi takrat rdečega kartona ni dobil zaradi prekrška, ampak zaradi udarca. Zgodilo se je prijateljski tekmi proti Madžarski (zmaga z 2:1) avgusta 2005, malce za tem ko je dopolnil 18 let. Na igrišče je prišel v 64. minuti, že minuti pozneje pa moral z njega, potem ko je ob borbi za žogo s komolcem udaril nasprotnikovega nogometaša.

Lionel Messi: Morda je bilo vse skupaj naročene

Kljub golu Čila pa so Argentinci zdržali do konca, zmagali in prišli do medalje. Te pa domov ni odnesel Messi, ki se je razjezil nad sojenjem, ki so ga bili Argentinci deležni na tem prvenstvu in podelitev enostavno bojkotiral. Po tekmi je tudi povedal, zakaj. "Nočem sodelovati v tej korupciji," je bil po tekmi neposreden prvi zvezdnik Argentine, s katero je na velikih tekmovanjih še devetič ostal brez lovorike.

Takole je po izključitvi odšel z igrišča in zažugal sodnikom. Javno jih je napadel tudi po tekmi. Foto: Reuters

"Medel vedno igra na meji. Morda bi si zaslužila rumen karton, pa bi se oba umirila, ampak očitno so bile besede, ki sem jih izrekel pred kratkim, vplivale na to, kar se je zgodilo danes. Kar je najpomembneje, je, da smo turnir končali dobro. Morda pa je bilo to vse skupaj naročeno. Upam, da sodniki in VAR ne bodo vplivali na rezultat v finalu in se bo lahko Peru pošteno boril za naslov, ampak zdi se mi, da se to ne bo zgodilo," je še povedal petkratni najboljši nogometaš leta na svetu in ostro napadel organizatorje letošnjega južnoameriškega pokala Brazilce.

Zapis na Instagramu, ki je vlil optimizma argentinskemu narodu

"Zapuščamo turnir po zmagi, a imamo občutek, da nogomet tokrat ni bil pošten do nas. Glede na to, kako smo igrali proti Braziliji in kakšno premoč smo imeli, bi si zaslužili več. Morali bi biti v jutrišnjem finalu. Toda zdaj moramo gledati predvsem na prihodnost in to optimistično, saj je pred to ekipo lepa prihodnost. Imamo veliko bazo nadarjenih igralcev, samo morate nam dati nekaj časa," je zapisal Messi, ki je kapetan Argentine že od leta 2011.

Lionel Scaloni: Zdi se mi, da sodniki še ne vedo, kaj je VAR

"Ali so kriteriji slabi, ali pa se sodniki ne strinjajo med seboj in vsak sodi drugače. Zdi se mi, da še ne vedo točno, kaj VAR sploh je," je nad sodniki po tekmi bentil tudi argentinski selektor Lionel Scaloni, ki je bil seveda jezen tudi zaradi rdečega kartona.

"Ogledal sem si posnetek, a še vedno ne vem, zakaj je bil izključen," je še povedal Scaloni, ki je na klop Argentine sedel pred kratkim brez kakršnihkoli samostojnih trenerskih izkušenj, a se izkazal, tako da ga lahko tam pričakujemo tudi v prihodnosti. Argentince nova priložnost za naslov na južnoameriškem pokalu čaka že naslednje leto, ko bodo to tekmovanje gostili skupaj s Kolumbijci.