Messi po novem razočaranju napadel sodnike in razveselil rojake

"To je bila sodniška farsa," je po izpadu Argentine iz južnoameriškega pokala po porazu z 0:2 proti Braziliji kljub daleč najboljši predstavi na turnirju povedal njen najboljši strelec in kapetan Lionel Messi, ki pa je ob tem razveselil številne rojake. Med vrsticami je namreč priznal, da se od reprezentance še ne bo poslovil.

Argentina, ki pred tem ni navdušila, je v polfinalu južnoameriškega pokala igrala presenetljivo dobro in v skoraj vseh prvinah igre nadigrala Brazilijo, a spet ostala praznih rok. V Belo Horizonteju, na prizorišču največje brazilske nogometne tragedije, so domačini dokončno odgnali demone iz leta 2014 in na istem prizorišču še drugič po tistih nesrečnih 1:7 premagali Argentino. Ta je proti vratom Brazilije sprožila kar 14 strelov, od tega osem v okvir vrat in ob tem zatresla še dve vratnici, a ostala brez gola.

Brazilci so v okvir argentinskega vratarja Franca Armanija streljali trikrat in zadeli dvakrat, ob tem pa še enkrat merili mimo njegovih vrat. Toda kljub odlični igri so Argentinci spet ostali praznih rok. Po njihovem mnenju tudi zaradi sodnikov, ki so nekajkrat resda poskrbeli za privzdignjene obrvi. Sploh zaradi tega, ker ob očitno spornih situacijah v kazenskem prostoru, ko sta bila v ognju najprej Sergio Agüero in potem še Nicolas Otamendi, niso zaustavili igre in si dogodka ogledali v počasnem posnetku. Čeprav je VAR letos prvič na južnoameriškem pokalu, se je tokrat zdelo, kot da ga ni.

Lionel Messi: Takšno in podobno "sranje" so počeli celo tekmo

"Brazilija ni bila boljša od nas. Na hitro je iz prve priložnosti zabila gol, potem pa do drugega zadetka prišla v akciji, ki je sledila nespornemu prekršku za enajstmetrovko nad Agüerom. Sodniki so se obnašali, kot da bi bili utrujeni od takšnih odločitev, in sploh niso pogledali VAR-a. Neverjetno," je ekvadorskemu sodniku Roddyju Zambranu in njegovim pomočnikom po tekmi zažugal Lionel Messi.

Petkratni najboljši nogometaš leta je doživel novo reprezentančno razočaranje. Foto: Reuters

"Tako je bilo skozi celo tekmo. Takšno in podobno "sranje" so sodniki počeli skozi celo tekmo. Za to ni opravičila. Odgovorni bi morali pogledati, kaj se je dogajalo, in poskrbeti, da se ne bo več. Ne verjamem pa, da se bo to zgodilo, saj Brazilija nadzira vse. Ne smemo pa se počutiti slabo. Naredili smo vse, da bi napredovali, a so nas ustavili sodniki. Nismo imeli sreče," je še nadaljeval zvezdnik Barcelone, ki je med letošnjim južnoameriškim pokalom praznoval 32. rojstni dan. Prav zaradi tega in tudi zato, ker se je po porazu v zadnjem finalu južnoameriškega pokala leta 2016 odločil, da za reprezentanco ne bo več igral (in si potem premislil), so se Argentinci bali, da se kaj podobnega ne bi zgodilo tudi tokrat.

Očitno se ne bo. "Nekaj novega je na horizontu. S to skupino fantov se res dobro razumemo. Upam, da nas po tem nastopu ne boste kritizirali in boste spoštovali, kar smo naredili. Moramo pustiti to ekipo na kupu in poskrbeti, da bo rasla. Če bo treba, bom pomagal in bom še vedno zraven. To je odlična ekipa in odlična skupina fantov," je povedal strelec 68 golov v reprezentančnem dresu, ki je z Barcelono osvojil kar 28 lovorik, z Argentino pa samo eno (olimpijski naslov), a nobene zares pomembne.

Lionel Messi v majici Argentine na velikih tekmovanjih:

Svetovno prvenstvo 2006: četrtfinale

Južnoameriški pokal 2007: finale

Svetovno prvenstvo 2010: četrtfinale

Južnoameriški pokal 2011: četrtfinale

Svetovno prvenstvo 2010: finale

Južnoameriški pokal 2015: finale

Južnoameriški pokal 2016: finale

Svetovno prvenstvo 2018: osmina finala

Južnoameriški pokal 2019: polfinale

Sergio Agüero: Do danes je VAR deloval, tokrat pa ...

Na sodnike je bil po tekmi jezen tudi njegov soigralec Agüero. "Počutimo se res slabo. Drugi gol je bil nepravičen. Juan Foyth se je ustavil, ker je mislil, da bo sodnik ustavil igro, na drugi strani pa so Brazilci dosegli gol. VAR je do danes deloval odlično, tokrat pa … Katastrofa!" je ogenj bruhal zvezdnik Manchester Cityja, ki je zahteval enajstmetrovko v 71. minuti, v kateri so potem Brazilci z golom Firmina po protinapadu prišli do vodstva z 2:0 in odločili tekmo.

Tudi Sergio Agüero je bil jezen na ekvadorskega sodnika. Foto: Reuters

"Dani Alves me je podrl s hrbta. Ne vem, zakaj sodniki niso pregledali dogajanja, če imajo VAR. Morda glavni sodnik prekrška res ni videl, a nanj bi ga morali opozoriti tisti, ki skrbijo za videoanalize dogajanja," je nadaljeval izkušeni napadalec, ki je za Argentino zbral 94 nastopov, in tudi on pohvalil reprezentanco, ki jo po novem vodi neizkušeni Lionel Scaloni. "Vse skupaj je drugače in bolje, kot je bilo. Prvenstvo zapuščamo z dobrimi občutki. Priložnost so dobili nekateri igralci, ki jih prej na takšnih tekmovanjih ni bilo, a so se zelo izkazali. Mislim, da je prihodnost reprezentance svetla," je še povedal Agüero, ki bo v prihodnosti prav tako verjetno še nekaj časa igral za reprezentanco. Do zdaj je v njej ta 32-letni napadalec zbral 94 nastopov in zabil 39 golov.

Že naslednje poletje nova in tudi zadnja priložnost?

Argentina, ki je pred letošnjim južnoameriškim pokalom dvakrat v nizu igrala v finalu in obakrat izgubila po enajstmetrovkah, bo imela naslednje leto že novo priložnost za lovoriko na tem tekmovanju, ki bo za Messija verjetno tudi zadnja.

Po ključu najbolj čudnega nogometnega tekmovanja, o katerem smo že pisali, bo naslednji južnoameriški pokal na sporedu že prihodnje leto. Gostila ga bo prav Argentina, in sicer skupaj s Kolumbijo. Naslednji bo štiri leta pozneje, ko bo Messi star že 37 let …

Neverjeten niz vratarja Brazilije