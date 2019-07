"Umazan" ples ameriških zvezdnic

Za začetek našega izbora je prav, da prostor namenimo nogometašicam ZDA, ki so v nedeljo v Franciji ubranile svetovni naslov. Po zmagi v finalu nad Nizozemkami (2:0) so si že v slačilnici dale duška, le mislimo pa si lahko, kako je bilo na zasebni zabavi.

Na posnetkih, ki po veliki zmagi kapljali na družabna omrežja, je bila glavna atrakcija Alex Morgan, ki je pokazala, da ni nič kaj sramežljivo dekle. Seveda je ob proslavljanju tekel tudi alkohol. Ne nakladajmo, ameriško veselico si oglejte v spodnjem videu.

''Spila" čaj in užalila pol Anglije

Tudi v naslednjem zapisu ostajamo pri ženski nogometni reprezentanci, natančneje pri zvezdnici Alex Morgan. O njej se je na tem prvenstvu največ govorilo in pisalo. Ne samo zaradi miganja v zgornjem videu, temveč zaradi proslavljanja zadetka v polfinalu proti Angliji. Po zadetku je navidezno spila čaj, nato so občutljivi Angleži, ki so znani po tem obredu, skočili v zrak in potezo Američanke označili za nedopustno.

''Moški proslavljajo zadetke na vse mogoče načine. Grabijo se za mednožje, sama pa sem le 'spila' čaj in prejela vse te kritike. Vse skupaj je malce smešno, mar ne," se je čudila negativnemu odzivu. Še posebej glasni so bili tradicionalni Angleži, ki so bili prepričani, da se Morganova posmehovala ravno njim. Sami presodite, ali je bilo res tako hudo. Nam se ne zdi.

Alex Morgan defends her 'tea drinking' celebration



🗣"There are double standards put on female players" pic.twitter.com/JMjo1RFTMS — Football Daily (@footballdaily) July 5, 2019

Zamašek izziv obsedel tudi nogometaše

Najbrž se vsi še spomnite spletne norije, ko so se skoraj vsi polivali z ledeno mrzlo vodo in nominirali drug drugega, no, zdaj se nekaj podobnega dogaja pri odpiranju zamaškov. Vse skupaj je začel kazahstanski mojster borilnih veščin Farabi Davlečin in izzval največje mojstre borilnih veščin.

Zadeva se je hitro razpasla med profesionalne borce kot tudi filmske igralce in glasbenike, zaobšlo pa niti nogometa. Posnetkov je veliko, mi smo izbrali le tri, in sicer Zlatana Ibrahimovića, Paula Pogbaja in Dimitarja Berbatova. Izberite najboljšega.

Kdo je bil najboljši? Zlatan Ibrahimović 35,40% +

Paul Pogba 9,73% +

Dimitar Berbatov 54,87% +

Spal je kot dojenček, potem pa tole …

"Če imaš take prijatelje, niti sovražnikov ne potrebuješ," bi lahko dejali za naslednjo zgodbo. Mladi nadarjeni nogometaš West Hama in član mlade angleške izbrane vrste Declan Rice je na počitnicah lepo spal, ko ga je iz sladkega spanca zbudil reprezentančni kolega Mason Mount. Rice se je na smrt prestrašil in zakričal, kot bi zagledal duha, medtem ko se je član Chelseaja skoraj krohotal od smeha.

"Zakaj si se tako prestrašil," je na Instagram Storyju zapisal Mount, Rice pa mu je odgovoril. "Mislil sem, da sva prijatelja, boš že dobil svoje." To pa ni edini sporni posnetek Mounta, ki ga je delil s širnim svetom.

Rica je snemal tudi med zanimivim plesom, kjer je težko oceniti, v kakšnem stanju je mladi vezist West Hama. Mnogi menijo, da je pod vplivom sumljivih substanc, a pustimo to, kdo smo mi, da bi sodili.

Declan Rice waking up after having a nightmare that he plays for Ireland...pic.twitter.com/rGVHBMeRk6 — BenchWarmers (@BeWarmers) July 2, 2019

Tukaj pa je še Riceov ples, po katerem je tako trdno zaspal:

Mason Mount scaring the life out of Declan Rice is the best thing you'll watch all day😂 pic.twitter.com/sZ2LLRJQVA — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 3, 2019

Predsednik Barcelone planil po izbranki najnovejše okrepitve

Barcelona je v petek tudi uradno predstavila najnovejšo okrepitev Frankieja de Jonga, ki se je h katalonskemu velikanu iz Ajaxa preselil za 75 milijonov evrov. Dvaindvajsetletnemu nizozemskemu zvezdniku je na svečani predstavitvi družbo delala tudi njegova dolgoletna izbranka Mikky Kiemeney.

Vse je šlo gladko, dokler se ni bilo treba fotografirati ob novem dresu. Takrat je po njen planil predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in ji z ramen snel Diorjevo torbico. Številni pravijo. da je Bartomeu pogledal, ali ima lepotica odveč kakšen evro, ki bi prav prišel pri nakupu Antoineja Griezmanna in Neymarja, resnica pa je, da predsednik Kataloncev ni želel razjeziti ameriškega športnega opremljevalca Nike.

Kaj stori Balotelli, ko mu postane dolgčas?

Vsem dobro znani Mario Balotelli je le še bleda senca nogometaša iz pred nekaj let. Malce slabši nogometni poznavalec niti ne ve, kje trenutno igra, odgovor je, nikjer, saj mu je konec junija pri Marseillu potekla pogodba, vse manj pa se pojavlja tudi v rumenih medijih.

Vse do tega tedna, ko mu je na počitnicah v Neaplju postalo dolgčas in padla je zanimiva stava. Lastniku lokala v mestecu Margellina je ponudil dva tisoč evrov, če se s svojim motorjem zapelje v morje. Rečeno, strojeno. Izzvani gostinec je odvrgel oblačila in se z vespo zapeljal v morje. Balotelli se je ob tem od srca nasmejal, Neapeljčan pa je v žep pospravil 1.400 evrov, saj je bila njegova vespa vredna le okoli 600 evrov. Po srečanju z morsko vodo je seveda ni več mogel vžgati.

Jan Oblak in njegov popoln skok

Slovenski nogometni zvezdnik Jan Oblak je zadnje dni počitka pred začetkom priprav preživel na razkošni jahti, ki je plula ob obali otoka Ibiza. Zadnjič so ga videli v družbi italijanske lepotice Alessie Tedeschi, nekaj dni pozneje pa je nase opozoril z vratolomnim skokom z jahte.

Čeprav je šlo za zelo visoko višino, je skok na glavo opravil brez vsakršnih težav, vseeno pa bi se lahko na nogometni tržnici najvrednejši vratar zaradi posnetka, ki je ga z javnostjo delil slovenski košarkar Luka Rupnik, znašel v težavah. Vodilni možje madridskega Atletica drznemu dejanju Slovenca zagotovo ne bodo zaploskali.

Neverjeten spodrsljaj Arsenala in Adidasa, judovska skupnost na nogah

Arsenal in nemški športni opremljevalec sta želela promocijo novih dresov popestriti z aplikacijo, s katero so lahko navijači lahko na dres napisali svoj priimek. No, zadeva je ušla iz rok, ko so se na dresih izpisali @GasAllJews in @InnocentHitler, kar v prevodu pomeni zaplini vse Jude in Hitler je nedolžen.

Vse skupaj so pri nemškem velikanu hitro umaknili in izbrisali, a škoda je bila narejena. Tako Adidas kot Arsenal sta se prizadetim opravičila in napovedala, da bo Twitter ekipa raziskala, kdo stoji za temi neprimernimi zapisi.

Manufacturer 'immediately turned off the functionality' of the online campaign after accounts including 'Gas All Jews' and 'Innocent Hitler' tweeted out. #DareToCreate https://t.co/W2SdIoxoJg — Jewish News (@JewishNewsUK) July 2, 2019

Intervju "Irbahimovića", ki odmeva

Ameriški novinarji so po zmagi LA Galaxy nad Torontom (2:0), oba zadetka je dosegel Zlatan Ibrahimović, švedskega zvezdnika spraševali, ali se tudi njemu zdi, da je malce preoster do svojih soigralcev, ko stvari ne gredo tako, kot si je zamislil.

''Zahtevam veliko, a to je moja igra. Enako je bilo tudi pri Unitedu, Barceloni, Juventusu, Milanu, ... Tukaj sem, ker želim veliko, nisem tukaj na počitnicah. Osvojil sem 33 lovorik, kar je morda celo več kot jih imajo vsi igralci v MLS skupaj. Vem, kaj delam, verjemite mi," ni bil nad vprašanjem navdušen veliki Ibrakadabra, ki je v tej sezoni dosegel že 13 zadetkov.

Novinarji niso bili zadovoljni z odgovorom, zato so vrtali naprej: ''Če sem se opravičil soigralcem? Nisem, sem pa razbil veliko stvari v slačilnici, nato pa poklical reševalce, saj so trije soigralci ležali nepremično v komi. Opravičil sem se le reševalcem, da sem jim naložil delo," jim je v svojem slogu odvrnil že 37-letni Ibra.

Ibrahimovića pa niso jezili le novinarji, ampak tudi njegov ekonom, ki mu je pred tekmo pripravil dres z napačno črkovanim priimkom. Namesto Ibrahimović je pisalo Irbahimović. Ni znano, kako se je na to odzval Šved, a zagotovo ni ostal tiho.

This unknown player Irbahimovic scored 2 goals against Toronto FC. Not bad 😜 pic.twitter.com/pHAqRUmmHt — J. Velazquez (@JuanDirection58) July 5, 2019

Lepa sodnica postala spletna senzacija, zdaj se počuti kot smet

Brazilska sodnika in novinarka Fernanda Colombo je na dobrodelni tekmi z izvirno potezo nasmejala tako igralce kot tudi nogometne navdušence po vsem svetu. Ko so mislili, da bo igralcu pokazala rdeči karton, je iz žepa izvlekla robček in si obrisala potno čelo. Ob tem se je tudi sladko nasmejala ter čez noč postala spletna senzacija.

Vsa slava ji ni prinesla le dobrih stvari, na svoj e-mail je začela dobivati tudi prošnje za seks, ki so jo razžalostile. ''Ta zapis sem danes dobila na svoj e-mail, zaradi katerega se počutim kot smet. Vsebuje nemoralno prošnjo za seks. Svetu želim povedati, da počnem le tisto, kar imam rada, torej nogomet in novinarstvo. Prosim, spoštujte to," je ob nespodobnem zapisu zapisala 30-letna Brazilka.