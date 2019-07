Američanke so nesporne vladarke svetovnega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanke so še četrtič in drugič v nizu postale svetovne nogometne prvakinje.

Američanke so še četrtič in drugič v nizu postale svetovne nogometne prvakinje. Foto: Reuters

Nogometašice ZDA so v finalu svetovnega prvenstva za ženske z 2:0 premagale Nizozemke in osvojila še četrti naslov svetovnih prvakinj od osmih, ki so bili na voljo.

Na svetovnem prvenstvu za ženske isti razplet, kot je bil v letih 1991, ko je bilo na sporedu sploh prvo tovrstno tekmovanje, 1999 in nazadnje, ko je pred štirimi leti svetovno prvenstvo gostila Kanada. Tokrat so Američanke odpor Nizozemk, ki so bile v finalu sploh prvič, zlomile v drugem polčasu. V 61. minuti je po posredovanju video sodnika (VAR) sodnica pokazala na belo točko v korist Američank, s katere je s šestim golom na prvenstvu za vodstvo branilk naslova poskrbela izkušena Megan Rapinoe, osem minut pozneje pa je dvome o zmagovalkah razblinila Rose Lavelle.

V tekmi za tretje mesto so Švedinje v soboto z 2:1 premagale Angležinje.

Ob Američankah so na svetovnem prvenstvu do zdaj dvakrat zmagale Nemke (2003, 2007), po enkrat pa Norvežanke (1995) in Japonke (2011).

Svetovno prvenstvo za ženske:

Finale:

ZDA : Nizozemska 2:0 (0:0)

Rapinoe 61./11m, Lavelle 69.



Tekma za tretje mesto:

Švedska : Anglija 2:1 (2:1)

Asllani 11., Jakobsson 22.; Kirby 31.

