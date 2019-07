Juventus se še krepi. K Ronaldu tudi Turek, prihajata še Icardi ali Lukaku?

Pri Juventusu očitno v naslednji sezoni mislijo resno napasti evropski naslov. Jasno je, da so Cristiana Ronalda lani v senzacionalnem prestopu iz Real Madrida pripeljali predvsem zaradi tega, da bi osvojili prvi evropski naslov po letu 1996, ko so evropski prvaki postali drugič v zgodovini. V zadnji sezoni ni šlo, v četrtfinalu jih je ustavil Ajax. Zdaj krepijo moštvo, da bodo v tekmovanju, v katerem so v zadnjih 23 letih kar petkrat igrali v finalu, a vselej izgubili, še bolj konkurenčni za pohod do konca.

To pa počnejo precej premišljeno, saj so kljub petim okrepitvam za odškodnine nazali samo 40 milijonov evrov. Tako odlična vezista Aaron Ramsey in Adrien Rabiot kot tudi Gianluigi Buffon, ki bo rezervna opcija za vratarsko mesto in se je v Torino vrnil zaključiti bogato nogometno pot, so prišli brez odškodnine. Za mladega, 20-letnega italijanskega bočnega branilca Luco Pellegrinija so Romi odšteli 22 milijonov evrov.

Zdaj so za 18 milijonov evrov iz Sassuola pripeljali še leto starejšega centralnega branilca, zelo nadarjenega Turka Meriha Demirala, ki bi moral v ekipi nadoknaditi izkušenega Andreo Barzaglija, ki je končal nogometno pot. Novinec italijanskega prvaka velja za velikega upa turškega nogometa, v zadnjem času tudi redno igra za reprezentanco, ki je nase opozorila z nekaj odličnimi rezultati. Pri zmagi nad svetovnimi prvaki Francozi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 z 2:0 se je izkazal tudi z asistenco.

S prihodom v Juventus se je na Twitterju pohvalil tudi Merih Demiral:

Demiral je v Italijo prišel šele januarja letos, ko je bil Sassuolu posojen s strani turškega Alanyaspora. Po zgolj 14 nastopih v prvi italijanski ligi, v katerih se je izkazal tudi z dvema goloma, oba je dosegel v mrežo Chieva Boštjana Cesarja, ga je Sassuolo kupil od Alanyaspora za devet milijonov evrov, le malo za tem pa ga za dvakrat višjo ceno prodal Juventusu. Dober posel, ni kaj.

Zdaj še po Icardija ali Lukakuja?

Ni pa verjetno nakup Demirala zadnji, ki ga bo poleti opravil Juventus. Govori se o še nekaj nogometaših, tudi Paulu Pogbaju, ki je vse bolj nesrečen pri Manchester Unitedu in naj bi se rad vrnil v Torino, kjer je pred leti zablestel. O Francozu se govori že nekaj časa, a so te govorice v zadnjem času potihnile, zato pa zdaj z Juventusom povezujejo njegovega soigralca Romeluja Lukakuja.

Bosta Mauro Icardi in Cristiano Ronaldo skupaj napadla naslov evropskega prvaka? Foto: Reuters

Po poročanju italijanskega Sky Sporta naj bi bil Juventus za robustnega belgijskega napadalca zelo zagret, prav tako pa naj bi obstajalo tudi veliko zanimanje za problematičnega Argentinca pri Interju Maura Icardija. Nekdanji kapetan, v tej vlogi ga je nasledil Samir Handanović, je na izhodnih vratih Interja, pri katerem ga nov trener Antonio Conte po vseh zapletih z navijači v prejšnji sezoni noče več videti in ga je prečrtal.