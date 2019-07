Drama v Murski Soboti: hrvaškimi huligani obračunali s slovensko policijo #video

Pred prijateljskim srečanjem nogometašev ruskega Oregona in hrvaškega Dinama, ki so se novo sezono pripravljali v Murski Soboti, so se člani navijaške skupine Bad Blue Boys (BBB) spopadli s slovenskimi policisti. Ti so hoteli ne tekmo, ki je bila zaprtega tipa. Ker navijači tega niso želeli upoštevati, se je vnel pretep z varnostniki, nato pa je posredovala tudi specialna enota slovenske policije.

Na zadnjo tekmo hrvaškega prvaka je prišlo med 40 in 50 članov navijaške skupine, ki so želeli nasilno vstopiti na štadion v Murski Soboti, poročajo slovenski in hrvaški mediji. Zagrebški huligani so se do štadiona prebili čez gozd, nato je prišlo do fizičnega obračunavanja. Hrvate je morala policija pospremiti do meje v Petišovcih.

Dinamo iz Zagreba je končal priprave pred novo sezono v Pomurju. Nogometaši so bivali v hotelu Livada v Moravskih Toplicah, trenirali pa so na stadionu Mure, kjer so igrali tudi prijateljske tekme. Deset dni ni bilo nobenih težav, zadnji dan priprav, pa se je vse skupaj zakuhalo.

Vodstvo hrvaškega kluba se je za tekmo brez gledalcev odločilo zaradi preteklih izkušenj s svojimi navijači, pripadniki zloglasne skupine BBB. Ravno zaradi njihovega razgrajanja niso več dobrodošli v Avstriji. Tudi v Sloveniji so treninge Dinama varovali varnostniki ene od varnostnih služb iz Murske Sobote.

