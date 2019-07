Pri Barceloni potrdili prestopno bombo. Pri Atleticu so ogorčeni.

Pri Barceloni so danes potrdili, kar smo pričakovali že nekaj časa. Antoine Griezmann je po najdražjem prestopu letošnjega poletja postal njihov nov nogometaš, potem ko so Katalonci aktivirali odkupno klavzulo, po kateri so morali Atleticu Madridu odšteti 120 milijonov evrov. Po novem je ta poskočila na neverjetnih 800 milijonov evrov. Ob tem so se z izjavo za javnost oglasili tudi pri Atleticu, pri katerem so prepričani, da so bili izigrani. Navijači Kataloncev se medtem sprašujejo, ali bo prišel še Neymar.

Da bo zapustil Atletico Madrid, je bilo jasno že nekaj časa, da bo po novem v klubski garderobi namesto ob Janu Oblaku sedel z Lionelom Messijem, prav tako, čeprav se je v zadnjem času nekoliko zapletalo. Marsikdo od tistih, ki so navijali za njegov prihod na Camp Nou, se je zbal, da bo šlo kaj narobe, potem ko so pri Atleticu Madridu v zadnjih dneh kar nekajkrat izrazili nezadovoljstvo nad načinom njegovega odhoda in zagrozili, da bodo tožili Barcelono, saj so prepričani, da se je s Katalonci dogovoril že pred 1. julijem, ko je njegova odkupna klavzula z 200 padla na 120 milijonov evrov.



Ko se v ponedeljek, čeprav bi se moral, ni pojavil na pripravah Atletica, je bilo še nekaj negotovosti, potem pa so že včeraj začele kapljati informacije o tem, da je posel tik pred uradno potrditvijo. Zdaj se je zgodilo tudi to in Antoine Griezmann je postal najnovejši zvezdnik Barcelone.

Danes zgodaj popoldne so pri Barceloni potrdili prihod 28-letnega zvezdnika, ki je Atletico zapustil po petih letih, v katerih je v 257 nastopih zabil 133 golov in prispeval še 50 asistenc.

Podpisal je petletno pogodbo, tako da bi moral v Barceloni ostati vsaj do leta 2024, v pogodbi pa je zapisana tudi nova odkupna klavzula, ki je tokrat še precej poskočila.

Po novem bodo morali za francoskega zvezdnika, ki je z reprezentanco lani postal svetovni prvak, dve leti prej pa blestel na evropskem prvenstvu, na katerem so Francozi osvojili srebro, morebitni kupci odšteti kar 800 milijonov evrov.

Atletico Madrid: Ogročeni smo nad ravnanjem Barcelone in igralca!

Predsednik Atletica Enrique Cerezo in njegovi sodelavci bodo pravico iskali na sodišču. Foto: Reuters



"Številka, ki so jo odšteli pri Barceloni, ni pravična, saj je jasno, da je bil prestop dogovorjen že pred datumom, po katerem je odkupna klavzula padla z 200 na 120 milijonov evrov. Pri Atleticu verjamemo, da sta Griezmann in Barcelona kršila pogodbo, tako pa mislimo po vseh podatkih in tudi izjavah vseh vpletenih, ki smo jih dobili. V Madridu smo že začeli s postopki, ki branijo naša stališča. Pri Atleticu smo ogorčeni nad obnašanjem Barcelone in igralca, predvsem nad ravnanjem vodilnih ljudi Barcelone, ki so končali sicer dobre odnose z Atleticom. Z našim igralcem so se dogovarjali medtem, ko smo mi igrali tekme lige prvakov proti Juventusu in tudi Barcelono v španskem prvenstvu," so zapisali pri Atleticu in dali jasno vedeti, da prestopna saga o Griezmannu, ki se je s takšnim ravnanjem močno zameril navijačem na štadionu Wanda Metropolitano, še ni končana. Manj kot uro po potrditvi Barcelone Griezmannovega prihoda se je zgodilo, kar so pri Atleticu že napovedali. Zdaj so se v Madridu oglasili z izjavo za javnost , v katerem so zapisali, da so ogorčeni in se počutijo izigrane. Prepričani so namreč, da je bil dogovor sklenjen že pred 1. julijem, kar pomeni, da bi Barcelona za Francoza morala odšteti 200 in ne "samo" 120 milijonov evrov."Številka, ki so jo odšteli pri Barceloni, ni pravična, saj je jasno, da je bil prestop dogovorjen že pred datumom, po katerem je odkupna klavzula padla z 200 na 120 milijonov evrov. Pri Atleticu verjamemo, da sta Griezmann in Barcelona kršila pogodbo, tako pa mislimo po vseh podatkih in tudi izjavah vseh vpletenih, ki smo jih dobili. V Madridu smo že začeli s postopki, ki branijo naša stališča. Pri Atleticu smo ogorčeni nad obnašanjem Barcelone in igralca, predvsem nad ravnanjem vodilnih ljudi Barcelone, ki so končali sicer dobre odnose z Atleticom. Z našim igralcem so se dogovarjali medtem, ko smo mi igrali tekme lige prvakov proti Juventusu in tudi Barcelono v španskem prvenstvu," so zapisali pri Atleticu in dali jasno vedeti, da prestopna saga o Griezmannu, ki se je s takšnim ravnanjem močno zameril navijačem na štadionu Wanda Metropolitano, še ni končana.

Ker je lani zavrnil Barcelono, je del navijačev nezadovoljen

V prvi španski ligi je do zdaj v 321 nastopih zabil 134 golov. Foto: Reuters Griezmann Atletico zapušča po treh lovorikah, ki jih je z njim osvojil, zaigral pa je tudi v finalu lige prvakov. Z Madridčani se je lani veselil zmage v ligi Europa in evropskem superpokalu, v sezoni 2014/15 pa je osvojil še španski superpokal.

Blizu prestopa v Barcelono je bil Francoz, ki je pred prihodom v Atletico navduševal v majici Real Sociedada, že lani, a je Katalonce naposled zapustil in se odločil za podaljšanje pogodbe z Atleticom. Prav s tem se je marsikateremu navijaču Barcelone zameril, zato ob njegovem prihodu na Camp Nou vladajo mešani občutki in prav lahko se zgodi, da na začetku ne bo deležen najtoplejšega sprejema.

Prav zato so se v Španiji pojavile govorice, ki jih pri Barceloni za zdaj še niso potrdili, in sicer naj za Griezmanna ne bi pripravili uradne predstavitve na štadionu, saj se bojijo odziva navijačev. Kakorkoli že, če bo uspešen in bo v majici Barcelone zabijal gole tako pogosto, kot jih je pri Atleticu, bodo nesporazumi kmalu pozabljeni.

Nov svetovni rekord za Neymarja?

Bolj kot to bi celotna svetovna nogometna javnost in predvsem navijači Barcelone, ki so po Nizozemcu Frenkieju de Jongu (75 milijonov evrov), brazilskemu vratarju Netu (26 milijonov evrov) in mlademu brazilskemu branilcu Emersonu (12 milijonov evrov) dočakali še četrto poletno okrepitev, želeli izvedeti, ali v naslednjih tednih pride še kdo.

Bolj kot o čemer koli drugem beseda seveda teče o Neymarju, ki je jasno izrazil željo, da zapusti PSG, v katerega je pred dvema letoma za rekordnih 222 milijonov evrov prišel prav iz Barcelone.

Neymar si nadvse želi vrniti v Barcelono, a bo moral za kaj takega verjetno pasti svetovni rekord. Foto: Reuters

Brazilski zvezdnik, ki je zdaj poškodovan in ni sodeloval ob nedavnem pohodu Brazilije na južnoameriški naslov pred domačimi navijači, se ni pojavil na pripravah PSG in s tem dodatno razjezil bogate Parižane. Predsednik Barcelone Jordi Bertomeu je pred dnevi javno povedal, da je Neymar izrazil željo po vrnitvi v Barcelono, prav tako pa naj bi zeleno luč za njegov prihod prižgali nekateri glavni zvezdniki ekipe, ki so Brazilcu zamerili, kako je pred dvema letoma odšel, a ob tem dejal, da posla ne bo lahko izpeljati.

Medtem je to, da ga bo pustil oditi, sporočil tudi bogati katarski predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, a ob tem pristavil, da cena ne bo prav nizka. Koliko bo zanj treba odšteti, ni povedal, a po nekaterih informacijah, ki prihajajo iz Francije, vsaj toliko, kot so pred dvema letoma plačali zanj. Vsaj 222 milijonov evrov, torej, verjetno pa še kak evro več. Omenja se celo številka 300 milijonov evrov, kar bi bil seveda nov svetovni rekord.

Mladega francoskega napadalca Ousmaneja Dembeleja naj bi si želeli pri Barceloni prodati. Foto: Reuters

Nakupov za 233 milijonov evrov, kdo pa bo odšel?

Jasno je, da bo morala Barcelona, ki je za poletne okrepitve zapravila že 233 milijonov evrov, tudi prodajati, saj za zdaj ni prodala še niti enega nogometaša. Njen napad je poln zvezdnikov, ob nedotakljivem Messiju so zraven še Luis Suarez, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho in Malcom, tako da je jasno, da bodo odhodi.



Pri Barceloni naj bi se želeli znebiti predvsem Dembeleja, za katerega so pred dvema letoma odšteli 125 milijonov evrov, pripravljeni pa naj bi bili prodati tudi Coutinha, za katerega so januarja lani plačali 145 milijonov evrov. Ni dvoma, na Iberskem polotoku bo na poletni nogometni tržnici še kako zanimivo.



Ne pozabimo, ustaviti se ne namerava niti Real, ki je do zdaj za okrepitve odštel že več kot 300 milijonov evrov in do Griezmannovega prihoda v Barcelono poskrbel tudi za najdražji prestop letošnjega poletja, ko je Chelseaju za Belgijca Edena Hazarda odštel okroglih sto milijonov evrov …