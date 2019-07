Strm padec nekoč najdražjega na svetu. Kaj sledi?

Pred šestimi leti, ko je iz Tottenhama prestopil v Real, je bil najdražji nogometaš vseh časov in prvi, za katerega so odšteli sto ali več milijonov evrov. Lani, ko bi moral po odhodu Cristiana Ronalda prevzeti vajeti igre Madridčanov v svoje roke, je namesto nekaj korakov naprej naredil nekaj korakov nazaj. Danes je Gareth Bale na Santiagu Bernabeuu nezaželen, njegova krivulja pa še naprej strmo pada. Kaj se bo z njim zgodilo?

Leta 2013 je Real Madrid zanj londonskemu Tottenhamu odštel 101 milijon evrov, s tem prestopom pa je takrat 24-letni Valižan iz rok novopečenega soigralca Cristiana Ronalda, ki je štiri leta pred tem iz Manchester Uniteda v Madrid prišel za sedem milijonov evrov manj, prevzel naziv najdražjega nogometaša vseh časov. Zdaj, ko je nogometna tržnica ponorela, ta že nekaj časa ni nalepljen na njegovo čelo, trenutno je šele deveti najdražji vseh časov, prav tako pa je daleč od statusa, ki ga je še pred kratkim užival.

V prvi sezoni kot član Reala je Gareth Bale igral sijajno in v 44 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 22 golov, prispeval pa še 19 asistenc. V drugi sezoni njegove številke niso bile dosti slabše: 48 nastopov, 17 golov in 12 asistenc. Podobno velja tudi za tretjo sezono (31 nastopov, 19 golov in 14 asistenc), medtem ko je imel v sezoni 2016/17 veliko težav s poškodbami, zato je njegova statistika nekoliko padla. V 27 nastopih, ki jih je zmogel, se je ustavil pri devetih zadetkih in šestih asistencah. Sezona za tem je bila zanj morda celo najboljša, 39 nastopov, 21 golov in sedem asistenc, potem pa je poleti 2018 Real ostal brez Ronalda.

Ko bi moral nadomestiti Cristiana Ronalda, je pokleknil in naredil dva koraka nazaj. Foto: Reuters

"Zdaj je čas, da vajeti igre Reala v svoje roke vzame Bale," so pred letom dni govorili vsi ter bili prepričani, da bo imel valižanski zvezdnik končno priložnost, da stopi v ospredje in pokaže, kaj zna. Ni se zgodilo. Na začetku sezone je še šlo, čeprav je že takrat podlegel bremenu visokih pričakovanj, potem pa je šlo le še navzdol. Sezona, v kateri so se na vroči trenerski klopi zvrstili Julen Lopetegui, Santiago Solari in za konec Zinedine Zidane, se je zanj končala s 14 zadetki in sedmimi asistencami v 42 nastopih, a pod vodstvom francoskega povratnika na klop Reala je izginil z radarja in igral vse manj.

Ključen mož pri Realovem evropskem pohodu

Z Realom je bil štirikrat evropski prvak. Foto: Reuters



Leta 2014, ko je Real po podaljških premagal Atletico Madrid, je pri zmagi s 4:1 sodeloval vseh 120 minut in prispeval en gol.



Leta 2016, ko je Real v finalu spet premagal Atletico - za tega je takrat že branil Jan Oblak -, se je pri zmagi po enajstmetrovkah izkazal s podajo za edini gol iz igre, ki ga je dosegel Real. Spet je odigral 120 minut.



Pri zmagi nad Juventusom s 4:1 leta 2017 je igral vsega 13 minut, ključen mož Reala pa je bil ob njegovem zadnjem naslovu, ko je ta leta 2018 v finalu s 3:1 premagal Liverpool. Na igrišče je s klopi v 61. minuti prišel pri izidu 1:1, že tri minute pozneje zadel za vodstvo Madridčanov z 2:1, v 83. minuti pa postavil končni izid.



Z Realom se je Bale ob štirih naslovih evropskega prvaka veselil še štirih zmag na klubskem svetovnem prvenstvu, treh evropskih superpokalov, enega španskega naslova in enega španskega superpokala. Bale je za Real v šestih letih v 231 nastopih zabil 102 gola in prispeval 65 asistenc. Pri vseh štirih evropskih naslovih, ki jih je v tem času osvojil Real, je imel pomembno vlogo. Igral je v vseh štirih finalih, v katerih so zmagali Madridčani, in v dveh zabil tudi gol.Leta 2014, ko je Real po podaljških premagal Atletico Madrid, je pri zmagi s 4:1 sodeloval vseh 120 minut in prispeval en gol.Leta 2016, ko je Real v finalu spet premagal Atletico - za tega je takrat že branil-, se je pri zmagi po enajstmetrovkah izkazal s podajo za edini gol iz igre, ki ga je dosegel Real. Spet je odigral 120 minut.Pri zmagi nad Juventusom s 4:1 leta 2017 je igral vsega 13 minut, ključen mož Reala pa je bil ob njegovem zadnjem naslovu, ko je ta leta 2018 v finalu s 3:1 premagal Liverpool. Na igrišče je s klopi v 61. minuti prišel pri izidu 1:1, že tri minute pozneje zadel za vodstvo Madridčanov z 2:1, v 83. minuti pa postavil končni izid.Z Realom se je Bale ob štirih naslovih evropskega prvaka veselil še štirih zmag na klubskem svetovnem prvenstvu, treh evropskih superpokalov, enega španskega naslova in enega španskega superpokala.

Zinedine Zidane: Najbolje za vse bo, če čim prej odide

Že po koncu prejšnje sezone, ki se je za Real končala brez lovorike, so po Španiji krožila namigovanja o tem, da zanj prihodnosti na Santiagu Bernabeuu ni več. Med vrsticami je to namignil tudi Zidane, ko ga pred kratkim ni vzel s seboj na turnejo po ZDA, pa je bilo dvomov o tem, ali ima Bale še prihodnost pri najbolj trofejnem evropskem klubu, konec.

Po besedah, ki jih je trener Reala izrekel pred dnevi, še manj. "V ekipi ga ni, ker si prizadevamo za to, da bi odšel. Upamo, da bo odšel čim prej, tako bi bilo najbolje za vse," je bil Zidane neposreden, a vprašanje je, ali bo Bale odšel kar tako.

Zinedine Zidane je poslal jasno sporočilo, da si Valižana ne želi več videti v svoji garderobi. Foto: Reuters

Že večkrat je Valižan namreč namignil, da ga treniranje v sončnem Madridu in igranje golfa, v katerega je zaljubljen, ob plači, ki mu na leto prinese skoraj 15 milijonov evrov - pogodbeno je z Realom vezan do leta 2022 -, prav nič ne moti.

Zdaj so se sicer pojavile takšne in drugačne govorice, kaj bo z njim, a kdo ve, kaj je res in kaj ni. Pri 30 letih ima zadnjo priložnost, da v nogometu stori kaj odmevnega, a po drugi strani je naredil že precej in naj bi po nekaterih informacijah razmišljal bolj o tem, kaj lahko naredi, da bo njegova denarnica ostala taka, kot je zdaj. Precej debela.

Man Utd? Tottenham? PSG? Kitajska?!

Tako naj ne bi bil preveč naklonjen selitvi v Manchester United, s katerim ga povezujejo že dlje časa, saj si na Old Traffordu njegove astronomske plače ne morejo privoščiti. Še manj so česa takšnega sposobni pri Tottenhamu, ki naj bi bil prav tako ena izmed možnosti, zato se v London zagotovo ne bo vrnil, pravijo viri blizu igralca.

Ta teden je po Španiji zaokrožila tudi informacija, da se utegne preseliti v Pariz, kot del posla za Neymarja, s katerim se pri Madridu sem in tja spogledujejo, a se takšen scenarij ne zdi preveč realen. Brazilski superzvezdnik, ki zadnji dve leti nosi naslov najdražji nogometaš vseh časov, naj nad odhodom v Madrid ne bi bil preveč navdušen, prav tako pa naj bi raje z denarjem kot z igralci operirali tudi pri PSG.

Na Santiagu Bernabeuu ni več zaželen. Kam bo odšel, če sploh kam? Foto: Reuters

Bi pa lahko Bale želeno plačo oziroma še več dobil na Kitajskem. Prav ta naj bi se zdela trenutno najbolj realna nova destinacija valižanskega zvezdnika, ki bi z odhodom na vzhod dokončno izginil z evropskega nogometnega radarja in s tem pomahal v slovo nogometu na najvišji ravni. Omenjajo dva kitajska kluba, ki naj bi bila pripravljena plačati bogastvo zanj in sta to pripravljena storiti nemudoma. Prvi je Jiangsu Suning, ki je pred štirimi leti šokiral s tem, ko je za Brazilca Alexa Teixeiro Šahtarju Donecku odštel kar 50 milijonov evrov. Drugi je Beijing Guoan, ki je za ne preveč znanega napadalca Cedrica Bakambuja Villarrealu predlani na bančni račun nakazal 40 milijonov evrov.

Klavrn konec sijajne nogometne poti?

Kakorkoli že, zdi se, da je Balova nogometna pot, ki se je začela vzpenjati pri Southamptonu, se nadaljevala pri Tottenhamu, katerega član je bil šest let, in vrhunec dočakala pri Realu, s katerim je bil kar štirikrat evropski prvak, pošteno zastala. Strmo je začela padati ravno takrat, ko so vsi pričakovali njen vrhunec, zdaj pa se je, vsaj zdi se, dotaknila dna.

Kaj sledi? Verjetno bo znano kmalu. Pri Realu bi najraje, da bi se to zgodilo že včeraj, Kitajci in še kdo bi radi, da bi bilo to danes, Bale pa daje vtis, da mu je vseeno, ali bo jutri, pojutrišnjem ali pa kar čez tri leta, ko se njegova superbogata pogodba z Realom dokončno izteče.

