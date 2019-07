V Španiji se je zgodil prestop, ki bi se mu pred letom dni smejali

Nabil Fekir je podpisal štiriletno pogodbo s klubom, ki je v prejšnji sezoni pristal na skromnem desetem mestu prvoligaške razpredelnice. Pri Betisu iz Seville so zanj odšteli 20 milijonov evrov, po nekaterih bonusih pa utegne višina prestopa narasti še za deset milijonov evrov.

Bil je tik pred astronomskim prestopom v Liverpool

Prestop je sicer pričakovan, saj se je o njem govorilo v zadnjih dneh, a zelo presenetljiv skozi prizmo tega, da gre za 26-letnega nogometaša, za katerim je še pred letom dni norela polovica nogometnega sveta.

Med navijači Lyona je ofenzivno naravnani vezist užival status velikega ljubljenca. Foto: Reuters

Zanj so se zanimali tudi pri Real Madridu in Chelseaju, predvsem pa Liverpoolu. Bil je velika želja tamkajšnjega trenerja Jürgena Kloppa in bil tik pred 60 milijonov evrov vrednim prestopom v vrste poznejšega evropskega prvaka. Na Anfieldu naj bi se celo že fotografiral z majico Liverpoola, a potem je prestop tik pred zdajci padel v vodo. Bojda zato, ker naj bi zdravniki Liverpoolčanov ugotovili, da ima hude težave s koleni.

Pri Betisu so potrdili prihod zveneče okrepitve:

Prav to naj bi bil tudi vzrok, da se je ohladila tudi vrsta njegovih drugih lovcev, ki so čakali v vrsti za njegov podpis. Naposled so ga dočakali pri Betisu, ki si tako dobrega nogometaša zagotovo ni obetal, saj gre za klub, ki se ne more niti primerjati z nekaterimi Fekirjevimi prejšnjimi snubci. Toda Andaluzijci, za katere je pred leti igral nekdanji slovenski reprezentant Branko Ilić, so ga ujeli, zdaj pa bodo upali, da se zle slutnje nekaterih velikanov o zdravju vezista, ki slovi po izjemni nogometni tehniki, ne bodo uresničile.

Pri Betisu so njegov prihod potrdili v poznih nočnih ponedeljkovih urah, pri Lyonu pa so se od svojega kapetana, ki je na štadionu Gerland igral vso kariero, prav tako poslovili. Od tam odhaja eno leto pred iztekom pogodbe.

Takole so se od svojega kapetana poslovili pri Lyonu:

Lani je s Francijo postal svetovni prvak, za njim ni slaba sezona

Za Fekirjem sicer še zdaleč ni tako slaba sezona, kot bi se dalo sklepati glede na to, kje je pristal. V 39 nastopih je zbral 12 golov in 9 asistenc. Sanjska je bila zanj sezona pred tem, ko je bil med bolj vročimi nogometaši v Evropi. V 40 nastopih je dosegel 23 golov, pristavil pa še osem asistenc.

Na lanskoletnem svetovnem prvenstvu v Rusiji je šestkrat na igrišče vstopil s klopi. Foto: Getty Images

Po koncu sezone je s Francijo odpotoval na svetovno prvenstvo in v Rusiji zaigral na štirih tekmah, tudi v velikem finalu pri zmagi nad Hrvaško s 4:2, ko je na igrišču prebil zadnjih deset minut.

Za Francijo je Fekir zbral 21 nastopov in zabil dva gola. Lyon zapušča po 193 nastopih, 69 golih in 46 asistencah v vseh tekmovanjih.