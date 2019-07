Brazilec v Lyon za 25 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Thiago Mendes joins Olympique Lyonnais! 🔴🔵

Welcome! Bem-vindo! 🇧🇷 pic.twitter.com/ZkcvlcUrOV — OL English (@OL_English) July 3, 2019

Pred tem se je Lyon okrepil še z enim brazilskim vezistom, Jeanom Lucasom, ki je za osem milijonov evrov prišel iz Flamenga. Skupno ima Lyon zdaj v svojih vrstah pet Brazilcev, poleg novincev so v njem še Rafael, Marcelo in Marcal. Od letos ima klub tudi brazilskega trenerja Sylvinha in brazilskega športnega direktorja Parnambucana.

Thiago Mendes is Lyonnais! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/z1D3xAsSve — OL English (@OL_English) July 3, 2019

Na začetku prestopnega roka je Lyon s prodajo zaslužil kar 123 milijonov evrov. V Tottenham je za 70 milijonov evrov prodal Tanguaya Ndombeleja, Ferland Mendy pa je za 53 milijonov evrov prestopil k Realu iz Madrida.

