V ponedeljek, 1. julija se je tudi uradno odprla nova poletna nogometna tržnica. Čeprav so v zadnjih letih z naskokom največ zapravljali Angleži, so trenutno po zapravljenih milijonih za okrepitve celo na zadnjem mestu med petimi najmočnejšimi ligami. Daleč največ so trenutno zapravili klubi v najmočnejši španski in italijanski ligi, a kot rečeno, vse skupaj se še ni niti dobro začelo.

Klubi v najmočnejših evropskih ligah počasi že začenjajo s pripravami na novo naporno sezono, njihova kadrovska služba pa že več tednov intenzivno išče okrepitve, ki bi izboljšale ekipo. Pri tem je trenutno največji zmagovalec madridski Real, ki je po sezoni za pozabo zavihal rokave in s pomočjo 300 milijonov predsednika Florentina Pereza kupil pet zvenečih imen. Prišli so Eden Hazard (100 milijonov evrov), Luka Jović (60), Eder Militao (50), Ferland Mendy (48) in Rodrygo (45), ob tem pa prodali le Matea Kovačića in Marcosa Llorenteja.

To pa naj še ne bi bilo vse, kar se tiče kadrovanja galaktikov, resnica pa je, da sta naslednji veliki tarči Reala vse prej kot lahko dosegljivi. Veliki želji trenerja Reala Zinedina Zidana sta še francoska reprezentanta Kylian Mbappe in Paul Pogba. Ne gre verjeti, da bi PSG iz rok spustil trenutno enega najboljših nogometašev na svetu, enako pa velja tudi za Manchester United. Čeprav nesrečni Pogba želi ponovno zapustiti Old Trafford, rdeči vragi Francoza niso pripravljeni prodati. Real jih ni omehčal niti z Garethom Balom, ki je bil v preteklih letih velika želja kluba z Manchestra.

Koliko so do zdaj zapravili v petih najmočnejših evropskih ligah:

Lige Zaslužek ob prodaji igralcev Zapravljen denar za okrepitve Bilanca Premier League (20 klubov) 248.700.000 € 461.835.000 € -213.135.000 € La Liga (20 klubov) 475.950.000 € 687.069.500 € -211.119.500 € Bundesliga (18 klubov) 293.100.000 € 500.850.000 € -207.750.000 € Serie A (20 klubov) 427.240.000 € 527.300.000 € -100.060.000 € Ligue 1 (20 klubov) 255.620.000 € 139.400.000 € 116.220.000 €

Ne če, ampak kdaj bo začela kazati mišice še Barcelona?

Bosta Lionel Messi in Neymar po dveh sezonah spet združila moči? Foto: Reuters Barcelona je v tem prestopnem roku zapravila že več kot 100 milijonov evrov. Pripeljala je vezista Ajaxa Frenkieja de Jonga, vratarja Neta in desnega bočnega branilca brazilskega Atletica Emersona, odšli pa so vratar Jasper Cillessen, Andre Gomes, Paco Alcacer in Denis Suarez.

A to je le zatišje pred nevihto. V nadaljevanju bodo Katalonci rokovali s prestopi v vrednosti 100 milijonov in več. Prvi naj bi se Messiju in druščini pridružil soigralec Jana Oblaka Antoine Griezmann, ki je že napovedal slovo od Atletica, njegova odkupna klavzula pa znaša kar 120 milijonov evrov.

Vse več je govori tudi po povratku Neymarja, ki ga je španski prvak pred dvema letoma prodal v PSG za rekordnih 222 milijonov evrov. Parižani so pripravljeni prisluhniti ponudbam, vprašanje pa je, če bo do tega posla prišlo. Katarski lastniki brazilske zvezde ne bo prodali za drobiž, zato skoraj ne gre verjeti, da bi se v istem poletju v Barcelonini ekipi znašla tako Griezmann kot Neymar.

Vse kaže, da je zgodbe za Philippeja Coutinha pri Barceloni konec, zato Brazilec že išče novega kupca. Teh zaradi njegove cene ni na pretek. Foto: Reuters

Zanimivo bo spremljati tudi usodo še enega Brazilca Phillipeja Coutinha, ki je v Katalonijo prišel kot velikanska okrepitev, a se v družbi Lea Messija in Luisa Suareza nikakor ni znašel. Barcelona ga želi prodati, a dejstvo je, da 145 milijonov evrov, kolikor so zanj plačali Liverpoolu ne bodo dobili. Ousmane Dembele, še eden za katerega je Barcelona prav tako odštela več kot 100 milijonov evrov, naj bi ostal na Camp Nouu. Vsaj tako je pred časom dejal predsednik kluba Josep Maria Bartomeu.

Največji prestopi v tem poletju:

Ime nogometaša Prejšnji klub Zdajšnji klub Višina odškodnine Eden Hazard Chelsea Real Madrid 100 milijonov evrov Lucas Hernandez Atletico Madrid Bayern 80 milijonov evrov Frenkie de Jong Ajax Barcelona 75 milijonov evrov Luka Jović Eintracht Frankfurt Real Madrid 60 milijonov evrov Tanguy Ndombele Lyon Tottenham 60 milijonov evrov Aaron Wan-Bissaka Crystal Palace Manchester United 55 milijonov evrov Eder Militao Porto Real Madrid 50 milijonov evrov Ferland Mendy Lyon Real Madrid 48 milijonov evrov Rodrygo Santos Real Madrid 45 milijonov evrov Mateo Kovačić Real Madrid Chelsea 45 milijonov evrov

Atletico začenja znova

Joao Felix se bo skoraj zagotovo preselil v Atletico, a Benfica za zdaj nad obročnim odplačevanjem novega Robalda ni preveč navdušena. Foto: Reuters Veliko kadrovskih sprememb bo dočakal tudi Atletico Madrid. Ekipe, ki so jo mnogi v zadnjih letih vzeli za svojo, ne bo več.

Madrid so že zapustili kapetan colchonerosov Diego Godin, ki odhaja k Interju Samirja Handanovića, Lucas Hernandez je za rekordno klubsko odškodnino okrepil Bayern, Gelson Martins je odšel k Monacu, Luciano Vietto v Sporting, Luisu Felipeju in Juanfranu pa se je iztekla pogodba.

Za zdaj sta ekipo okrepila le branilec Porta Felipe in že omenjeni vezist Reala, Llorente. V Madrid se bo skoraj zagotovo preselil tudi 18-letni portugalski čudežni deček Joao Felix, za katerega so Madridčani Benfici že ponudili 126 milijonov evrov. Ker bi bilo plačilo izvedeno po obrokih, za zdaj Portugalci še niso prižgali zelene luči, a le še vprašanje časa je, kdaj se bo to zgodilo.

Navijače skrbi, da je PSG še vedno "brez" vratarja

Navijače Atletica vse bolj skrbi tudi usoda Jana Oblaka, ki je za zdaj zadovoljen, a PSG, ki mu denarja ne manjka, še naprej ostaja brez prvega vratarja.

Skoraj ne gre verjeti, da bi Parižani v novo sezono vstopili s Kevinom Trappom, Alphonsejem Areolo in 19-letnim Marcinom Bulko.

Dinamov dragulj bi bil dražji od Pjace in Modrića Dani Olmo je na Euru do 21 let pokazal, da gre za zares talentiranega igralca. Bil je junak tudi finala proti Nemčiji. Foto: Reuters Marko Pjaca in Luka Modrić sta nogometaša, ki še zdaj držita rekordno znamko prestopov iz hrvaške lige. Dinamo jih je pred leti prodal za več kot 20 milijonov evrov, kar je bila že takrat nora številka. Juventus je za Pjaco leta 2016 odšel 23 milijonov evrov, Tottenham pa 2008 za Modrića 21. Vse skupaj bi lahko šlo v pozabo že v tem prestopnem roku, saj se za Dinamovega dragulja, Španca Danija Olma, zanimajo številni evropski velikani, najkonkretnejši pa naj bi bil Manchester United. Rdeči vragi so za mladega španskega reprezentanta pripravljeni odšteti zahtevanih 40 milijonov evrov. "V tem trenutku tega ne morem komentirati," je v pogovoru za za Sportske novosti ostal skrivnosten zastopnik španskega nogometaša, Andy Baru. Ta je še dodal: "Vse zainteresirane napotim k Dinamu, konec koncev je zadnja njegova in seveda Danijeva. Ko se dogovorijo za odškodnino, jim bom sam predstavil zahteve mojega klienta. Če že govorimo o Unitedu, je dejstvo, da takega igralca, kot je Olmo, nima." Za nekdanjega nogometaša iz slovite La Masie, Barcelonine šole, je najpomembnejše, da igra: "Še vedno sem mlad, zato si želim v klub, kjer bom igral. Še vedno sem dokaj mlad, zato so zame igralne minute ključnega pomena."

Koga čakajo Angleži?

Angleži so se do zdaj vedli zelo zadržano. Še najbolj aktiven na nogometni tržnici je Manchester United, ki ga mediji povezujejo malodane z vsakim nogometašem. Čeprav je resnica povsem drugačna so rdeči vragi do zdaj kupili Aarona Wan-Bissako in Daniela Jamesa.

Tottenham je z nakupom Tanguyja Ndombeleja je za 20 milijonov popravil klubski rekord. Foto: Reuters

Zanju so zapravili 72 milijonov evrov, enega manj kot Tottenham, ki je v torek za klubski rekord 60 milijonov evrov podpisal vezista Lyona Tungayja Ndombeleja, dodatnih 11 pa je odštel še za najstnika Leedsa Jacka Clarkeja, ki bo kot posojen nogometaš ostal pri zdaj že nekdanjih delodajalcih.

Prvak Man City za zdaj še spi. Kupil je le vratarja iz ameriške MLS Zacka Steffena (8 milijonov evrov), Liverpool pa za 1,9 milijona evrov 17-letnega branilca Zwolleja Seppa van den Berga. Ob je prodal Dannyja Ingsa za kar 22,2 milijonov evrov Southmaptonu, pogodbe pa ni podaljšal Albertu Morenu, Danielu Sturridgu, Adamu Bogdanu in Connorju Randallu.

V Sloveniji z denarjem kupovali le pri Mariboru in Domžalah Pred novo sezono so se krepila tudi slovenska moštva. Večina je svoje nove igralce iskala na seznamu tistih, ki so brez delodajalca, le Maribor in Domžale sta tudi nekaj vložila. Za Rudija Požega Vancaša je slovenski prvak Celju plačal skoraj pol milijona evrov, rumeni pa so nekaj deset tisoč evrov odšteli za Gregor Sorčana, Estonca Matthiasa Käita in Marca da Silvo. Koliko so jih stali ti trije nogometaši, ni znano, a bistveno manj, kot so Mariborčani plačali za Rudija.

