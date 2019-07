Velenjčani iz borbe za obstanek naravnost po Evropo? #video

Na pripravah smo obiskali nogometaše velenjskega Rudarja, ki jim je po dveh tretjinah prejšnje sezone grozil celo izpad iz Prve lige Telekom Slovenije, a so po prihodu novega trenerja začeli nizati boljše rezultate in brez težave obstali med prvoligaši. Zdaj Almir Sulejmanović in njegovi varovanci želijo še korak dlje.

Po 23. krogu prejšnje prvenstvene sezone so bili nogometaši Rudarja na predzadnjem mestu in nekaj je bilo treba spremeniti. Marijan Pušnik se je umaknil s klopi, se usedel v fotelj športnega direktorja in pripeljal novega trenerja.

"Uspelo nam je izpolniti cilj. Pokazali smo, da smo na pravi poti, zato sem zadovoljen. Tu sem doma, tukaj je najlepše delati. Skupaj bomo nadaljevali po tej poti," je povedal Almir Sulejmanović, ki je na velenjski klopi nasledil nekdanjega trenerja Olimpije, Maribora, splitskega Hajduka in še nekaterih klubov, Rudar pa z devetega popeljal do devetega mesta. V zadnjih 13 krogih so bili Velenjčani celo peta ekipa prvenstva, zabili pa so več golov kot Olimpija in Maribor.

Po prihodu Almirja Sulejmanovića se je rezultatska krivulja Rudarja obrnila navzgor. Foto: Vid Ponikvar

Zdaj se v precej podobni zasedbi, kot so zaključili prejšnjo sezono, pripravljajo na novo. "Ekipa je stopila skupaj, dali smo vse od sebe in se veliko pogovarjali. Rešili smo nekaj zadev in je steklo. Zdaj nas čaka nova sezona, v kateri imamo višje cilje. Želimo se uvrstiti v zgornji del lestvice in se boriti za Evropo," pravi kapetan Velenjčanov, podobnega mnenja pa je tudi njihov najboljši strelec.

"Dve leti nazaj smo igrali v Evropi, zakaj ne bi v podobni smeri razmišljali tudi zdaj, če bo le mogoče. Prvi cilj pa je predvsem ta, da bomo prvenstvo končali višje, kot smo ga lani," je povedal strelec 15 prvenstvenih golov v prejšnji sezoni Milan Tučić.

Rudar, ki ga na začetku nove prvenstvene sezone čaka gostovanje v Domžalah, je do zdaj sicer odigral dve prijateljski tekmi. Najprej je z 0:3 izgubil proti moskovskemu Dinamu, potem pa je z 2:0 odpravil Apoel Nikozijo Romana Bezjaka. Do začetka nove sezone ga čakata še dve tekmi. V sredo se bo pomeril s slovenskim drugoligašem, ptujsko Dravo, v soboto pa bo na generalki pred novo sezono igral proti srbskemu prvoligašu Voždovcu iz Beograda.