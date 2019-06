Džinić spet v Velenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Rudar iz Velenja je v svoje vrste znova privabil branilca Elvedina Džinića, so sporočili iz kluba. Džinić, ki je v Velenju igral že med letoma 2014 in 2016, je podpisal pogodbo do konca sezone 2019/20.