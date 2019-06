Domžalčani so se okrepili s Francozom

"Odločitev, da se pridružim Domžalam, je bila relativno preprosta. Vem, da moštvo vodi izjemen trener, ki me je navdušil s svojim pogledom na nogomet. Na splošno sem o klubu slišal veliko pozitivnih stvari, pa tudi na zelenici, takrat še v vlogi tekmeca, sem imel sam možnost spoznati, da se tukaj res dobro dela. Veselim se nastopanja v rumenem dresu, želja pa je seveda boj za vrh in priti čim dlje v Evropi," je ob sklenitvi dvoletnega sodelovanja za uradno spletno stran kluba dejal Francoz.

27-letni nogometaš je večino svoje kariere preživel pri Valenciennesu, v dresu katerega je eno sezono nastopal tudi v elitni francoski ligi, kjer je skupno odigral 23 tekem in dosegel en zadetek.

Januarja lani se je pridružil Krčanom, za katere je v letu in pol zbral 39 uradnih nastopov, dosegel pet zadetkov in dodal štiri asistence na prvoligaških zelenicah.

"Ima potezo več"

"Marco ima za seboj dobro sezono in pol v Krškem, kjer je s svojimi igrami pogosto opozarjal nase. Po odhodu Hodžića in Žužka smo potrebovali zaostritev konkurence na sredini igrišča, čeprav na tem igralnem položaju na vrata prve ekipe resno trkajo tudi mladi Repas, Svetlin in Urbančič. Veseli nas, da smo v svojo zasedbo pripeljali igralca, ki ima potezo več, premore dragocene izkušnje, obenem pa tudi zelo dobro pozna naše okolje in našo zgodbo. Če želimo napasti sam vrh v slovenski ligi, je nujno, da imamo na vsakem igralnem položaju kar se da močno konkurenco. Marko je korak v tej smeri, naše kadrovanje pa po vsej verjetnosti še ni zaključeno," je prihod novinca komentiral športni direktor Matej Oražem.

