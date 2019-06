Olimpija z novimi dresi, kdaj pa bo dobila novega predsednika?

Bela, zelena in siva. To so dresi NK Olimpije za sezono 2019/20.

Bela, zelena in siva. To so dresi NK Olimpije za sezono 2019/20. Foto: NK Olimpija Ljubljana

NK Olimpija, ki se pospešeno pripravlja na začetek nove, evropske sezone, je včeraj predstavila nove drese, s katerimi bo čez manj kot dva tedna začela boj. Bolj kot to njene navijače zanima, kaj je s prodajo kluba Milana Mandarića. Odgovora na to vprašanje najverjetneje še nekaj časa ne bodo dobili.

Nogometaši Olimpije so včeraj v salonu Mercedes-Benza v Ljubljani predstavili nove drese. V družbi lepih deklet in dragocenih jeklenih konjičkov so v novih majicah Olimpije pozirali pomembni člani slovenskega podprvaka in pokalnega prvaka.

Marko Putinčanin, Asmir Suljić, Stefan Savić in prvi med enakimi, kapetan in največji "žabar" med njimi, Nejc Vidmar. Ljubljančani bodo v novi sezoni zmage poskušali nizati v zelenih, belih in sivih dresih, ki so tretja tekmovalna garnitura uradnega opremljevalca, če vas zanima.

Fotogalerija, predstavitev novih dresov (foto: NK Olimpija):

Za zdaj sta odšla samo dva, ampak ...

V salonu priznanega nemškega izdelovalca dragocenih avtomobilov je bilo vse videti kot iz škatlice, a pri Olimpiji ni niti malo tako. Ravno obratno. Igralski kader, s katerim bo v novo sezono krenil trener Safet Hadžić, ki bo poskušal poskrbeti za tako želen odmeven evropski uspeh, ni niti malo izdelan. Po treh odigranih prijateljskih tekmah in treh, ki so še pred njimi, je znano le to, da sta odšla eden od najboljših, če ne celo najboljši posameznik moštva, Rok Kronaveter, in eden od najbolj standardnih, hrvaški branilec Dino Štiglec.

Jasno je, da bo odhodov še nekaj. Zagotovo je to bosanski branilec Mirza Mujčić, ki je prišel pozimi, a prav veliko ni dobil in niti ponudil. Zimski okrepitvi, ki to ni bila, že čez nekaj dni poteče kratka pogodba. Nove ne bo dobil. Veliko bolj bi udarili odhodi nekaterih drugih, o katerih se govori. Dva med njimi, Savić in Suljić, sta bila tudi na včerajšnjem sponzorskem dogodku. Omenjajo še nekatere, Erica Boakyjeja, Mackyja Bagnacka in še koga.

Marko Putinčanin, Stefan Savić, Nejc Vidmar in Asmir Suljić v družbi lepotic. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Samo en prihod, nekaj jih je na obzorju

Kdo je prišel? Za zdaj samo branilec Denis Šme, povratnik po hudi poškodbi, ki je razočaran zapustil Ljudski vrt in v Olimpijo prišel neposredno iz vrst velikega tekmeca Maribora. Od tam, a po obvoznici in nekajletnem igranju v tujini, bi lahko prišel še en branilec. Občasni slovenski reprezentant Miral Samardžić, ki naj bi bil blizu podpisa pogodbe.

Drugih odmevnejših okrepitev vsaj za zdaj naj ne bi bilo, sta pa na preizkušnji v Ljubljani dva nogometaša, ki z ekipo trenirata že nekaj časa. Eden je 22-letni nekdanji up zagrebškega Dinama, ki pa v vrstah serijskih hrvaških prvakov nikoli ni dobil prave priložnosti. Bosanski levi krilni napadalec Luka Menalo. Drugi je 24-letni v Švici rojeni napadalec srbskih korenin Milan Basrak. Je to fant, s katerim bo lahko trener Hadžić popravil učinkovitost, česar si pred začetkom sezone tako zelo želi? Dvomimo. Ta 24-letni napadalec je do zdaj zamenjal kar 14 klubov, vse skupaj pa v tem času na članski ravni zabil vsega 11 golov. Manj kot enega na klub, torej. Nazadnje ni zabijal kot član Tatrana Prešova. Tega slovaškega drugoligaša je zapustil po desetih nastopih in brez zadetka …

Omeniti je treba še prihode mladih Matevža Turkuša, Aneja Mrežarja, Žana Medveda, Luko Duvnjaka in nekoliko manj mladega Lea Ejupa, ki so se vrnili s posoj, a prav pomembne vloge v moštvu, če sploh kakšno, vsaj za zdaj najverjetneje ne bodo imeli.

Nogometaše Olimpije že čez manj kot dva tedna čaka začetek nove sezone. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Še manj kot dva tedna do začetka sezone

Nogometaše Olimpije, ki so se ravno vrnili s priprav v Kranjski Gori, do začetka sezone pa se bodo pripravljali v vročem ljubljanskem kotlu, sicer čakajo še tri pripravljalne tekme. Že jutri se bodo pomerili z novopečenim ruskim prvoligašem Sočijem. Potem jih v četrtek čaka obračun z bosansko Tuzlo City, za konec pa naslednjo soboto še generalka. Zeleni piknik v Ljubljani, ki ga bo pospremilo precej obrobnega dogajanja, in tekma proti v Sloveniji vedno zanimivemu beograjskemu Partizanu. Za njim je sezona, precej podobna tisti, za katero je poskrbela Olimpija. V prvenstvu je močno zaostal za velikim mestnim tekmecem Crveno zvezdo, v pokalu pa prišel do lovorike prav z zmago nad njim.

To bo tudi edina pripravljalna tekma Olimpije, ki bo odprta za javnost. Že v četrtek, 14. julija, pa prva evropska tekma in domači obračun z latvijskim Rigasom. Vmes še začetek prvenstvene sezone in ljubljanski derbi z Bravom, potem pa že gostovanje v Rigi, kjer bodo ljubljanski navijači izvedeli, ali bodo v sezoni 2019/20 videli samo dve evropski tekmi ali kakšno več. V nasprotju s prejšnjo sezono, ko so se potegovali za ligo prvakov, letos padec na prvi stopnički namreč pomeni konec Evrope.

Na predstavitvi dresov je bil tudi predsednik Milan Mandarić, ki pa o prodaji Olimpije ni želel govoriti. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Prodaja šele konec poletja oziroma na začetku jeseni?

Toda še veliko bolj kot to vse pristaše zeleno-bele (in po novem tudi sive) barve verjetno zanima, kaj je z napovedano prodajo kluba. Milan Mandarić, tudi on se je včeraj sukal med mercedesi, je za zdaj z informacijami okoli odhoda iz kluba še naprej skop oziroma nič kaj konkreten. Tokrat o tem sploh ni želel govoriti. V prihodnjih dneh zagotovo prav tako ne bo. Danes je namreč odpotoval v ZDA. Kdaj se bo od tam vrnil, ni znano.

Kot ni jasno niti to, ali je bil v četrtek, ko so se pri Olimpiji pohvalili z novimi dresi, res dan D v pogovorih z Gabrielom Nardinom, kot so pisali nekateri. Z italijanskim podjetnikom, ki v zadnjih dneh prav tako odgovarja zgolj z molkom. Do zdaj se je javil samo v odgovoru na članek, v katerem smo na naših spletnih straneh pisali o njegovih nogometnih projektih na Malti, Portugalskem in v Španiji.

Kupnina Mandarićevega večinskega deleža naj bi znašala šest milijonov evrov, dogovor naj bi bil po nekaterih informacijah blizu sklenitve oziroma morda celo dokončan, a kdaj bo to postalo uradno, ne ve nihče. Po nekaterih informacijah, ki so prišle do nas, verjetno šele septembra. Zdi se, da je Mandarićev načrt tak, kot ga je med vrsticami opisoval že v času zimskih priprav v Turčiji. Narediti nekaj v Evropi in po štirih letih oditi. En olimpijski ciklus ljubljanskega nogometnega cirkusa je bil dovolj ...

