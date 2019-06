Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletnega počitka je že davno konec. Prvoligaški klubi so že začeli priprave na tekmovalno sezono 2019/20, najhitreje so zavihali rokave štirje najboljši slovenski klubi (Maribor, Olimpija, Domžale in Mura), ki jih že v začetku julija čakajo evropske obveznosti. Sredi prihodnjega meseca se bo začela še prvoligaška sezona, v kateri bo prvič nastopil mladi ljubljanski klub Bravo, po skoraj dveh desetletjih pa se med elito vrača sežanski Tabor.

Donedavna drugoligaša bosta skušala mešati štrene tako slovenskim predstavnikom v Evropi kot tudi Celju, Aluminiju, Rudarju in Triglavu, ki dopolnjujejo prvoligaško zasedbo. Naslov državnega prvaka bo branil Maribor, ki je pred mesecem dni proslavil rekordno 15. zvezdico, v pokalnem tekmovanju pa bo pred drznim izzivom Olimpija, saj bo skušala osvojiti lovoriko še tretjič zapored.

Gorica prvič med drugoligaši

Tabor iz Sežane je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL izločil Gorico. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ples kroglic se bo začel ob 14. uri v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije se bo zgodilo, da med prvoligaškimi kroglicami ne bo Gorice. V današnjem bobnu na Gorenjskem pa ne bodo le prvoligaške ekipe, ampak tudi predstavniki druge lige (Beltinci, Bilje, Brda, Brežice, Dekani, Dob, Drava, Dravograd, Fužinar, Gorica, Koper, Krka, Krško, Nafta, Radomlje in Rogaška), znani pa bodo tudi uvodni pari pokalnega tekmovanja, v katerem še ne bodo nastopili najboljši klubi.

Na uvodnem dejanju tekmovalne sezone 2019/20 bo predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović podelil nagrade za dosežke v zadnji sezoni.

Luka Zahović bo že drugič zapored okronan za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije. V zadnjih treh sezonah je v 1. SNL dosegel kar 51 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije je bil napadalec Maribora in slovenski reprezentant Luka Zahović (18 zadetkov), v drugi ligi pa je bil razred zase napadalec Radomelj Anel Hajrić (35 zadetkov).