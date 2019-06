Muri po prestopu najboljšega strelca vsaj 200 tisoč evrov

Prestop 25-letnega koroškega napadalca iz Mure v Zaglebie Lubin je končan. "Rok Sirk je uspešno opravil zdravniški pregled in podpisal triletno pogodbo s poljskim prvoligašem. Kluba sta uskladila pogoje in prav tako podpisala pogodbo o prestopu napadalca iz Mure v Lubin," so potrdili v slovenskem prvoligašu iz Murske Sobote na spletni strani.

Najboljši strelec Mure v lanski sezoni bo poslej igral v klubu, ki je minulo sezono osvojil šesto mesto v elitnem poljskem prvenstvu. Vrednost prestopa naj bi znašala med 200.000 in 250.000 tisoč evri, a točnega zneska v klubu ne razkrivajo.

Sirk se je v Lubinu pridružil Damjanu Boharju, še enemu nekdanjemu Murašu, in tudi Saši Aleksandru Živcu. Še enemu staremu znancu slovenskih prvoligaških nogometnih zelenic, ki se je na Poljsko prav tako preselil pred kratkim..

Sirk je za Muro v dveh letih odigral 71 tekem v vseh tekmovanjih in ob tem dosegel tudi 30 zadetkov. Najboljši strelec Mure je v minuli sezoni dosegel 15 zadetkov.

To, da je pred dvema letoma prestopil k Muri, koroški napadalec vidi kot ključen korak v svoji karieri: "Selitev v Muro je bila ključnega pomena v moji karieri. Zaradi Mure sem tu, kjer sem in hvaležen ji bom do konca življenja. Dveh let v Murski Soboti ne bom pozabil nikoli. Klubu bi se rad zahvalil za zaupanje in priložnost. Muri želim veliko sreče v Evropi in ligi. Fantje so res v redu, super sem se imel med njimi v teh dveh sezonah in privoščim jim čim več uspeha. Vse najboljše želim tudi upravi in navijačem," je za klubsko stran povedal Sirk.

"Fenomenalno se počutim, to je kar velik korak naprej v moji karieri in zaenkrat še zbiram občutke," je najboljši strelec Mure v minuli sezoni še vedno pod vtisom selitve, ki je bila uradno potrjena v petek dopoldne.